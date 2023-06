Fußball heute RTL live * Länderspiel Ergebnis – 1:2 ITA-ESP

Nach dem dramatischen Finaleinzug Kroatiens gestern gegen die Niederlande (4:2 Sieg) wird heute – 15. Juni 2023 – der 2. Finalteilnehmer der UEFA Nations League 2022/23 gesucht. Die beiden Nationalmannschaften im heutigen Halbfinale sind Spanien und Italien. Das Final Four, so lautet der Name des Miniturniers zum Abschluss der NL-Saison, findet in den Niederlanden statt. Das Länderspiel Spanien gegen Italien heute ist in Enschede und wird auf RTL und DAZN übertragen. Anpfiff ist heute um 20:45 Uhr. Morgen geht es dann mit der EM-Quali in den 3.Spieltag.



Wo kommt Spanien gegen Italien live in TV und Stream?

Am Donnerstag, den 15. Juni 2023, steht Spanien gegen Italien im Halbfinale der Nationenliga auf dem Programm. Die Partie wird um 20:45 Uhr angepfiffen und kann entweder über den Streamingdienst DAZN oder den Sender RTL verfolgt werden. Die Moderation bei RTL macht Florian König mit Lothar Matthäus. Dies sind die Kommentatoren:

DAZN: Nico Seepe, Experte: Christian Bernhard

RTL: Marco Hagemann, Experte: Steffen Freund

Liveticker ab 20:45 Uhr Liveticker heute Spanien gewinnt verdient und steht im Finale am Sonntag Abend gegen Kroatien 22:30 Uhr – 88.Minute – verdiente Führung für die Furia Roja durch Joselu, der einfach mal draufhält. Sein abgefälschter Schuß landet im Tor… 21:45 Uhr – Es geht weiter mit ein paar Auswechselungen… 21:30 Uhr – Halbzeit! Ein starkes Spiel beider Teams! Spanien mit 57% Ballbesitz, 8:3 Torchancen für Spanien! 21:25 Uhr – Gleich ist Halbzeit, Spanien nun gut im Spiel mit vielen Chancen, vor allem von Morata! 21:15 Uhr – Halbe Stunde vorbei, die Spanier finden wieder zu ihrem Ballbesitzfußball! 21:06 Uhr – Fratesi zum 2:1? Donnarumma wieder geschlagen – durch die Beine – doch Abseits! Tor zählt nicht. 21:04 Uhr – Navas, der Mann aus Sevilla wird auf der rechten Flanke freigespielt. Er zieht nach innen, flankt an die Strafraumgrenze und schießt mit dem linken Fuß knapp über die Latte. Ein munteres Spiel sehen die Fans in Enschede! 20:54 Uhr – Die Spanier viel zu passiv, Le Normand verursacht einen Handelfmeter. Immobilie trifft! Ausgleich, 1:1! 20:49 Uhr – 3.Minute: Abwehrbock von Donnarumma! 1:0 Abstauber-Tor von Pino! 20:40 Uhr – Die Mannschaften kommen raus, gleich geht es los! Spanien in roten Trikots, Italien in weißen Trikots. 20:15 Uhr – Florian König mit Lothar Matthäus sind nun live bei RTL im Free-TV zu sehen! 20:15 Uhr – Die Aufstellungen!

Wer gewinnt heute bei Spanien gegen Italien?

Spanien gegen Italien könnte eine spannende und umkämpfte Partie werden, wie das 1. Halbfinale gestern. Spanien hat die besseren Wettquoten – 2.25 für Spanien und 3.40 für Italien. Die Gesamtländerspielbilanz ist eher ausgeglichen mit 14 Spanien-Siegen, 12 Italien-Siegen und 13 Remis. Spanien konnte bereits 2020/21 im NL-Halbfinale mit 1:2 gegen Italien gewinnen.

Wer spielt heute bei Spanien gegen Italien?

Bei einem wichtigen Finalspiel wie den Final Four der Nations League sind nur die bestmöglichen Aufstellungen zu erwarten.

Voraussichtliche Spanien Aufstellung

Simon – Carvajal, Le Normand, Laporte, Alba – Rodri, Zubimendi, Ruiz – Asensio, Morata, Gavi

Voraussichtliche Italien Aufstellung

Donnarumma – Di Lorenzo, Toloi, Acerbi, Spinazzola – Barella, Jorginho, Verratti – Chiesa, Retegui, Pellegrini

