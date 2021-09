Fußball heute: Länderspiel Island gegen Deutschland * RTL heute live

Heute am Mittwoch, den 8. September 2021, bestreitet die deutsche Fußball-Nationalmannschaft das 6. Gruppenspiel der WM 2022 Qualifikation. Die Begegnung lautet Island gegen Deutschland, die DFB-Truppe ist dazu nach Reykjavik, der Hauptstadt von Island geflogen. Anpfiff der Partie ist um 20:45 Uhr. Die TV-Live-Übertragung ist bei RTL – Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr. Kann Deutschland das dritte Spiel in Folge gewinnen?

Das Länderspiel Island gegen Deutschland gab es fünfmal. Deutschland gewann vier Spiele – zuletzt gab es das 3:0 am 1. Spieltag in WM 2022 Quali-Gruppe J. Zwei Tore kamen von Gündogan, ein Tor erzielte Kai Havertz. Das einzige Unentschieden gab es im September 2003, wo Deutschland in Reykjavik beim 0:0 eine schwache Leistung ablieferte.

Fußball heute: Island gegen Deutschland – Gibt es die nächste gute Leistung der DFB-Elf?

Bisher hat der neue Bundestrainer Hansi Flick zwei Siege aus zwei Spielen eingefahren. Beim zweiten Spiel gegen Armenien war das deutsche Team gut aufgelegt. Wie geht es heute gegen Island weiter? Die Chancen auf einen Sieg stehen sehr gut. Allerdings ist fraglich, ob es ein ähnlich gutes Spiel wird wie gegen Armenien.

Deutschland vorm 6. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Mit dem 6:0-Sieg gegen Armenien konnte Deutschland wieder die Tabellenführung in Gruppe J zurückholen. Nun geht es gegen Island darum, den kleinen Lauf von zwei Siegen auszubauen und die Tabellenführung zu festigen. Vor dem Island-Spiel erklärte Flick: „Es ist entscheidend, dass wir wissen, wie gut wir sind.“ Das Team soll selbstsicher auftreten, wie zuletzt beim gefeierten Armenien-Sieg.

Der deutsche Kader fährt gestärkt zum Auswärtsspiel nach Island. Viele Spieler haben Selbstvertrauen getankt und wollen an die guten Leistungen anknüpfen. Leon Goretzka fiel besonders positiv auf. Allerdings waren gegen Armenien viele Spieler sehr gut drauf. „Wir haben einen großen Schritt nach vorn gemacht“, meinte Matchwinner Goretzka. Gegen die geschwächten Isländer, bei denen wenig an die EM 2016 erinnert, sollte der nächste Sieg drin sein.

Die deutsche Aufstellung heute beim Länderspiel gegen Island

Die deutsche Aufstellung beim Länderspiel gegen Island könnte auf wenigen Positionen verändert werden. Marco Reus wird aufgrund von Knieproblemen ausfallen. Für ihn könnte Havertz wieder ins Team rücken. Weiterhin strich Hansi Flick Rechtsverteidiger Baku aus dem Kader. Die neue Option rechts hinten ist Hofmann, der seine Sache gegen Armenien richtig gut gemacht hat. Allerdings könnte auch Gosens wieder ins Team kommen – in dem Fall rückt wahrscheinlich Kehrer auf die rechte Seite der Viererkette.

Island vorm 6. Spieltag der WM 2022 Quali-Gruppe J

Island ist derzeit sportlich in keiner guten Verfassung. Nach 5 Spielen ist die isländische Nationalmannschaft mit 4 Punkten chancenlos in der Quali-Gruppe J. Weiterhin wurde der isländische Fußball von einem Skandal erschüttert – ein Großteil der Führungsspitze des isländischen Fußballverbands musste zurücktreten. Bei Island erinnert nur noch wenig an die Fan-Lieblinge der EM 2016.

Tabelle: WM 2022 Qualifikationgruppe mit Deutschland

Die deutsche Fußballnationalmannschaft spielt in der WM 2022 Qualifikation gegen Rumänien, Island, Nordmazedonien , Armenien und Liechtenstein. # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 5 4 0 1 13:2 11 12 2 🇦🇲 Armenien 5 3 1 1 6:2 4 10 3 🇷🇴 Rumänien 5 3 0 2 9:6 3 9 4 🇲🇰 Nordmazedonien 5 2 2 1 10:5 5 8 5 🇮🇸 Island 5 1 1 3 5:9 -4 4 6 🇱🇮 Liechtenstein 5 0 0 4 1:14 -13 0

Island gegen Deutschland live bei RTL

Das Länderspiel Island gegen Deutschland wird heute von RTL live übertragen. Die Vorberichte beginnen um 20:15 Uhr. Anstoß ist um 20:45 Uhr. Kommentatoren sind Marco Hagemann und Steffen Freund.