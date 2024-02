Im Fokus der Playoff-Spiele des Europapokals stehen heute die deutschen Vereine SC Freiburg und Eintracht Frankfurt vor äußerst anspruchsvollen Herausforderungen. Während Freiburg nach drei Bundesliga-Niederlagen in Folge versucht, beim RC Lens in der Europa League wieder auf Erfolgskurs zu kommen, steht Eintracht Frankfurt in der Conference League Zwischenrunde gegen Union Saint-Gilloise, den Spitzenreiter der belgischen Liga, auf dem Prüfstand. Beide Mannschaften müssen trotz personeller Sorgen und jüngster Kritik von Fans Höchstleistungen zeigen, um in die nächste Runde einzuziehen. Frankfurt wird dabei live im Free-TV gezeigt, Freiburg sieht man auf RTL+.

Der Europapokal-Spieltag am 22.02. im Überblick

Eintracht Frankfurt – Union Saint-Gilloise (21:00 Uhr – RTL und RTL+)

SC Freiburgs Europapokal-Ambitionen

Nach drei aufeinanderfolgenden Niederlagen in der Bundesliga strebt der SC Freiburg eine Trendwende an. Im Spiel gegen RC Lens in der Europa League soll der Grundstein für das Achtelfinale gelegt werden. Trotz der Rückkehr von Kapitän Christian Günter kämpft die Mannschaft weiterhin mit Personalsorgen. Die Herausforderung gegen den Champions-League-Absteiger Lens, der seine letzten drei Meisterschaftsspiele gewonnen hat, wird als „extrem schwierig“ eingestuft.

Eintracht Frankfurt im Conference-League-Duell

Eintracht Frankfurt sieht sich in der Conference League einem starken Gegner gegenüber: Union Saint-Gilloise, unter der Leitung des deutschen Trainers Alexander Blessin, führt die belgische Liga an. Frankfurts Sportvorstand Markus Krösche betont die Notwendigkeit eines kontrollierten Spielaufbaus und einer aggressiveren Spielweise, um die enttäuschten Fans wieder für sich zu gewinnen und den ersten Schritt Richtung Achtelfinale zu machen.

Mögliche Saint-Gilloise Aufstellung: Moris – Sykes, Burgess, Mac Allister – Lapoussin, Sadiki, Vanhoutte, Castro-Montes – Nilsson, Puertas, Amoura.

Mögliche Frankfurt Aufstellung: Trapp – Buta, Koch, Pacho Tenorio, Max – Skhiri, Götze – Knauff, Chaibi, Larsson – Marmoush.

FAQ’s

Wie kann Freiburg trotz der Personalsorgen gegen Lens bestehen? Freiburg muss sich auf die Rückkehr wichtiger Spieler wie Christian Günter stützen und gleichzeitig die Teamdynamik und Strategie anpassen, um die Ausfälle zu kompensieren. Ein kompaktes Mittelfeld und eine starke Defensive sind entscheidend.

Welche Strategie verfolgt Eintracht Frankfurt gegen Union Saint-Gilloise? Eintracht Frankfurt setzt auf eine Mischung aus kontrolliertem Spielaufbau und zielstrebigem Angriffsspiel. Aggressiveres Auftreten und die Nutzung der Räume sollen dabei helfen, die Verteidigung des Gegners zu überwinden.

Können beide deutsche Teams das Achtelfinale erreichen? Trotz der Herausforderungen haben sowohl SC Freiburg als auch Eintracht Frankfurt das Potenzial, ins Achtelfinale einzuziehen. Entscheidend wird sein, wie gut sie sich auf die Stärken der Gegner einstellen und ihre eigenen Strategien effektiv umsetzen können.