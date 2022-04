Fußball heute – Wer überträgt heute Eintracht Frankfurt und RB Leipzig?

Fußball heute am Donnerstag, 28.4.2022: Zwei deutsche Teams sind dabei Fußballgeschichte zu schreiben: Erstmals stehen zwei Mannschaften im Halbfinale der Europa League, zum ersten Mal könnte dann am 18.Mai in Sevilla ein Deutscher Club den Henkelpokal gewinnen. Eintracht Frankfurt spielt heute in England bei West Ham United, der RB Leipzig empfängt zu Hause die Schotten der Glasgow Rangers. Beide Spiele laufen auf RTL bzw. RTL+, um 21 Uhr ist Anpfiff auf beiden Plätzen.

Fußball Europacup Fieber in Deutschland

Nach dem Sensationseinzug der beiden Mannschaften ins Europa League Halbfinale träumt man von einem deutschen Finale, das erst seit 1980 im Europapokal. Die Eintracht muss heute in England allerdings auf ihre Heimkulisse verzichten, anscheinend dürfen nur 3.000 Frankfurter ins Stadion, in Barcelona im Halbfinale waren es noch bis zu 30.000.

RB Leipzig hat dagegen heute ein Heimspiel, immer 7.000 der 45.000 Plätze dürften von den Gästen besetzt werden. Leipzig ist der Favorit in diesem Spiel, Frankfurt ist eher der Außenseiter in England. Doch beide Teams träumen vom großen Erfolg.

Wer gewinnt West Ham United gegen Eintracht Frankfurt?

Die Eintracht ist leichter Außenseiter gegen die Engländer, die schnell umschalten und gefährlich in Standardsituationen sind. Trainer Oliver Glasner spricht vom größten Spiel seiner Karriere. Bisher hat die Eintracht 13,05 Millionen EUR von der UEFA kassiert, bei einem Einzug ins Finale kommen nochmals 4 Mio dazu, für einen Sieg gibt es nochmals 4 Mio. EUR. Nächste Woche dann das Heimspiel in Frankfurt.

Wer gewinnt RB Leipzig gegen Glasgow Rangers?

RB Leizipgs Cotrainer Andreas Hinkel spielte drei Jahre bei Celtic Glasgow, kennt die Rangers und die Fans und die Atmosphäre im Stadion. Vor allem James Tavernier müsse man aus dem Spiel nehmen, denn der Rechtsverteidiger hat schon sechs Tore im laufenden Turnier geschossen. Vor allem ist er ein guter Elfmeterschütze – sollte es zum Elfer kommen, wissen wir, wer schießt. Gegen den BVB traf er in zwei Spielen gleich drei Mal. Dennoch ist Leipzig hier der Favorit.

Wer überträgt heute Fußball?

Beide Spiele werden parallel um 21 Uhr angepfiffen. Das Eintracht-Spiel zeiugt RTL im Free-TV, für das Leipzig-Spiel benötigt man einen Zugang zum Pay-TV Sender RTL+ für 4,99 EUR im Monat.

Ab 20.15 Uhr begrüßen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle die Zuschauerinnen und Zuschauer aus dem „London Stadium“. Live vom Spielfeldrand aus Leipzig melden sich zudem Anna Kraft, Arnd Zeigler, Robby Hunke sowie Experte Ansgar Brinkmann zu einer neuen Ausgabe von „Matchday“ auf RTL+. Ab 19.45 Uhr sehen Fans RB Leipzig vs. Glasgow Rangers exklusiv auf der Streaming-Plattform von RTL Deutschland.

Spielplan UEFA Europa League und UEFA Europa Conference League

am 28.04. live bei RTL/RTL+:

West Ham United – Eintracht Frankfurt (21 Uhr – RTL & RTL+)

RB Leipzig – Glasgow Rangers (21 Uhr – RTL+)

Leicester City – AS Rom (21 Uhr – RTL+)

Feyenoord Rotterdam – Olympique Marseille (21 Uhr – RTL+)

Die Rückspiele finden in einer Woche am Donnerstag, 5.Mai statt, das Finale dann am 18.5. in Sevilla.