Fußball heute: RTL live: Wer überträgt heute FC Barcelona – Eintracht Frankfurt? Live in TV & Stream

Heute Abend findet in Barcelona im 95.000 Zuschauer fassenden Stadion Camp Nou das Rückspiel im Europa League Viertelfinale von Eintracht Frankfurt gegen den übermächtigen Gegner FC Barcelona statt. Nach dem 1:1 Hinspielerfolg in Frankfurt hoffen die Fans heute auf eine Sensation. Dabei ist die Statistik auf der Seite der Hessen, denn in der Europa League hat der FC Barcelona zu Hause nie gewinnen können. Das Selbstvertrauen ist da den schnellen Kombinationsfußball der Katalanen zu unterbinden und schnell in die Offensive zu gehen. RTL überträgt das Spiel ab 21 Uhr im Free-TV.

Hat Eintracht Frankfurt Chancen heute gegen den FC Barcelona zu gewinnen?

Unter Trainer Xavi ist der FC Barcelona auf Champions League Kurs in La Liga – die Europa League will man so schnell nicht mehr sehen, da ist man sich einig in Barcelona. Ziel ist nun diese zu gewinnen und die Eintracht ist nur ein Schritt zum nächsten Erfolg. Dabei soll Nationalspieler ter Stegen seine Leistung abliefern, derzeit zeigt sein Formkurve steil nach oben. Auch die Neuzugänge Ferran Torres und Pierre-Emerick Aubameyang sollen heute zum Zug kommen.

Bei der Eintracht hat Trainer Glasner Sorgen in der Verteidigung, Tuta muss nach gelb-rot eine Sperre absitzen, Almamy Toure wird ihn wohl ersetzen. Der Einsatz von Djibril ist fraglich. Insgesamt muss die Eintracht einen guten Tag erwischen.

Dabei wollen bis zu 30.000 Frankfurter im Stadion für Stimmung sorgen. Eigentlich bekam Frankfurt nur 4750 Tickets, doch über versch. Kanäle haben die Fans mehr Tickets bekommen. Diese wollen heute alle in weiß zuschauen.

Wer überträgt FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt?

RTL überträgt die Europa League heute ab 20:15 Uhr

Live und exklusiv im Free-TV bei RTL begrüßen Moderatorin Laura Papendick und Experte Karl-Heinz Riedle ab 20.15 Uhr die Zuschauer zum Rückspiel FC Barcelona gegen Eintracht Frankfurt (21 Uhr).

Die Übertragung des frühen Spiels Atalanta Bergamo gegen RB Leipzig ist exklusiv auf RTL+ zu sehen (18.45 Uhr). Alle Infos zu den Viertelfinal-Partien gibt es zudem bereits ab 17.30 Uhr in einer weiteren Folge von „Matchday", der Spieltagsshow auf RTL+, mit den Moderatoren Anna Kraft, Arnd Zeigler, Robby Hunke sowie Experte Ansgar Brinkmann.

RTL heute: Europa League Spielplan

Die UEFA Europa League und die UEFA Europa Conference League am 14.04. live bei RTL/RTL+

Fußball heute live – wie kann ich RTL+ empfangen?

TV Now und RTL+ ist der Pay-TV Sender von RTL. Für 4,99 EUR bekommt man die Europa League live sowie viele TV-Shows & Realitv-TV sowie Filme auf TV Now. Auch wird die Formel 1 übertragen als Livesport-Event.