Fußball heute RTL live: UEFA Super Cup Finale – Wer spielt heute? Real Madrid – Eintracht Frankfurt

Heute Abend geht es im UEFA Supercup um den nächsten internationalen Titel für Eintracht Frankfurt, den Gewinner der UEFA Europa League 2022. Gegner ist der Gewinner der Champions League Real Madrid mit bekannten Spielern wie Toni Kroos, David Alaba, Vinicius Junior (Brasilien) oder Karim Benzema (Frankreich). Mit 10.000 Fans der Frankfurter wird heute Abend in Helsinki gerechnet. Aber einer der wichtigsten Eintracht-Akteure wird fehlen: Das Transfer-Wirrwarr um Filip Kostic ist nämlich beendet. Er wird den Bundesligisten wohl in Richtung Serie A zu Juventus Turin verlassen. Die Vorfreude sollte das nicht trüben, wenn Real Madrid – Eintracht Frankfurt heute live über die Bühne geht. Denn das Spiel wird auch im Free-TV auf RTL übertragen. Und nicht nur – wie eigentlich vorgesehen – auf DAZN.

Bei dieser Paarung jedenfalls werden Erinnerungen wach. Vor 62 Jahren standen sich beide Vereine im Endspiel im Europapokal der Landesmeister gegenüber. Die Eintracht verlor mit 3:7. Ganz so torreich wird der UEFA Super Cup heute sicher nicht verlaufen. Aber vielleicht ja doch mit einer Überraschung? Zumal es für Real erst am kommenden Wochenende wieder in der Primera Divison um Punkte geht. Da weiß niemand so recht, wo die Königlichen eigentlich stehen. Noch nicht einmal die Madrilenen selbst.

Eintracht Frankfurt weiß es etwas besser. Die Hessen kamen beim Saisonauftakt der Bundesliga im Eröffnungsspiel mit 1:6 gegen die Bayern übel unter die Räder. Altmeister Carlo Ancelotti, die Trainer-Legende an Madrids Seitenlinie, allerdings sagt: „Wir lassen uns davon nicht täuschen.“

Wer gewinnt heute den UEFA Super Cup?

Der Sieger der Champions League trifft auf den Gewinner der Europa League: Das ist die Ausgangslage vor dem UEFA Superpokal heute Abend. Zum 48. Mal kommt es mittlerweile zu diesem Duell. Und auch, wenn alle mit einem Sieg der Königlichen rechnen – statistisch gesehen stehen die Chancen der Frankfurter so schlecht nicht. Weil sich immerhin schon zwölf Mal der Europapokalsieger der Pokalsieger und acht Mal der Gewinner der Europa League oder des Vorgängers UEFA-Cup durchsetzte. Die Favoriten aus der Champions League beziehungsweise des Landesmeister-Cups führen also nur mit 27:20.

Mit dem FC Bayern München gewann zuletzt 2020 eine deutsche Mannschaft den UEFA Super Cup. Der Rekordmeister setzte sich mit 2:1 gegen den FC Sevilla in der Verlängerung durch. Im letzten Jahr ging der Superpokal an den FC Chelsea (6:5 nach Elfmeterschießen). Wieder hatte eine spanischer Vertreter, dieses Mal der FC Villarreal, das Nachsehen.

Wo wird der UEFA Super Cup heute übertragen?

Eigentlich hätten Fußballfans ohne ein Abo beim Streamingdienst Anbieter DAZN in Sachen UEFA Super Cup heute live nur in die Röhre geschaut. Aber jetzt gibt es gute Nachrichten. Denn RTL hat sich eine Sublizenz für dieses besondere Match erworben. Weswegen alle Fans die Partie im Endspiel um den Supercup nun zwischen Real Madrid und Eintracht Frankfurt heute live im Free-TV schauen können.

Auf DAZN beginnt die UEFA Super Cup Übertragung um 20.15 Uhr mit den entsprechenden Vorberichten. Moderiert wird das Match von Laura Wontorra. Ihr zur Seite steht als Experte Sami Khedira. Jan Platte kommentiert das Supercup Finale. Und als Reporter vor Ort meldet sich Daniel Herzog aus der finnischen Hauptstadt Helsinki. Denn dort ertönt im Olympiastadion um 21 Uhr der Anpfiff.

RTL startet die Vorberichterstattung ebenfalls um 20.15 Uhr mit der Countdown Sendung. Gegen 21.45 Uhr ist die Halbzeit Analyse geplant. Ab 22.50 Uhr erfolgt die Nachberichterstattung mit allen Highlights zur Partie Real Madrid – Eintracht Frankfurt.

Dass RTL sich die Sublizenz erworben hat, ist plausibel. Denn der Sender begleitete die Eintracht bereits durch die Europa League. Weil die Liverechte 2021/22 sowie auch 2022/23 für eben die Europa League und die Europa Conference League bei der Sendergruppe liegen. Auf RTL, RTL Nitro jeweils im Free-TV oder RTL+ im kostenpflichtigen Stream werden pro Spieltag acht Matches aus der Gruppenphase beider Wettbewerbe gezeigt. Gesetzt sind dabei die Partien des 1. FC Köln, des SC Freiburg und von Union Berlin. Dieses Trio qualifizierte sich für die beiden europäischen Wettbewerbe.

MITTWOCH, 10.08.2022

21 Uhr DAZN: Real Madrid – Eintracht Frankfurt live im Stream

21 Uhr RTL: Real Madrid – Eintracht Frankfurt live im Free-TV

21 Uhr RTL+: Real vs. Frankfurt live im Videostream

