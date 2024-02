Heute Nachmittag um 16 Uhr Deutscher Zeit wird es wieder spannend beim Asien Fußball Cup in Katar. Denn die Nationalmannschaft von Südkorea mit dem deutschen Trainer Jürgen Klinsmann wird gegen Jordanien um den Einzug ins Asiencup-Finale spielen. Bisher hatten sich die Südkoreaner eher rumpelnd durch das Turnier geschossen mit zwei späten Toren im Achtelfinale und zuletzt gegen Saudi-Arabien im Viertelfinale. Doch Jürgen Klinsmann setzt auf die Erfahrung einiger Topspieler wie Min-Jae Kim vom FC Bayern und natürlich dem Kapitän und Superstar Son Heung-min. „Es werden erneut viele Emotionen dabei sein, ich erwarte wieder eine Zitterpartie“, sagte der 59 Jahre alte Nationaltrainer. Das Spiel ist live inDeutschland bei PAy-TV Sender Sportdigital zu sehen, ein Tagesticket kostet 2,99 EUR, ein Monatsticket 4,99 EUR.

Kritik zu Hause in Südkorea: Zombiefussball

Klinsmann lasse „Zombie-Fußball“ spielen, kritisierten südkoreanische Medien, weil das Team immer wieder „von den Toten auferstehen“ würde. Überzeugend ist Südkorea bei dem Turnier in Katar tatsächlich noch nicht aufgetreten – dass die Mannschaft dennoch bereits im Halbfinale steht, spricht für ihre Klasse und mentale Stärke. „Meine Spieler sind erfahren, motiviert, positiv“, sagte Klinsmann, der die Kritik aus der sportlichen Heimat ausblendet: „Wir sind hungrig, fit und freuen uns auf das Spiel. Wir wollen ins Finale.“ Es fühle sich an, „als wären wir auf den letzten Metern eines Marathons, jetzt möchten wir den Titel holen, das ist unser Ziel“, sagte der Weltmeister von 1990.

Der Weg ins Halbfinale: Eine Serie von Nervenkrimis

Südkoreas Weg ins Halbfinale des Asien-Cups war geprägt von knappen und dramatischen Siegen. Das Team stand mehrmals kurz vor dem Aus, konnte sich jedoch jedes Mal zurückkämpfen. Im Achtelfinale gegen Saudi-Arabien und im Viertelfinale gegen Australien zeigte die Mannschaft Charakter und entschied die Spiele im Elfmeterschießen bzw. in der Verlängerung für sich.

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 15.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 3:1 🇧🇭 Bahrain Gruppe E 20.01.24 12:30 🇯🇴 Jordanien 2:2 🇰🇷 Südkorea Gruppe E 25.01.24 12:30 🇰🇷 Südkorea 3:3 🇲🇾 Malaysia Gruppe E 30.01.24 17:00 🇸🇦 Saudi-Arabien 3:4 n.E. 🇰🇷 Südkorea Achtelfinale 02.02.24 16:30 🇦🇺 Australien 1:2 i.V. 🇰🇷 Südkorea Viertelfinale 06.02.24 16:00 🇯🇴 Jordanien -:- 🇰🇷 Südkorea Halbfinale

Jordanien, die Nummer 87 der FIFA-Weltrangliste ist eine Überraschung im Halbfinale und wird nach diesem Turnier einige Plätze gut machen. Schon in der Vorrunde spielte man gegeneinander, man trennte sich 2:2. Als Tabellendritter kam man weiter, im Achtelfinale besiegte man den Irak und im Viertelfinale Tadschikistan.

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 15.01.24 18:30 🇲🇾 Malaysia 0:4 🇯🇴 Jordanien Gruppe E 25.01.24 12:30 🇯🇴 Jordanien 0:1 🇧🇭 Bahrain Gruppe E 29.01.24 12:30 🇮🇶 Irak 2:3 🇯🇴 Jordanien Achtelfinale 02.02.24 12:30 🇹🇯 Tadschikistan 0:1 🇯🇴 Jordanien Viertelfinale 06.02.24 16:00 🇯🇴 Jordanien -:- 🇰🇷 Südkorea Halbfinale

Spielplan Halbfinale Asien Cup heute

Wann spielt Südkorea heute?

Das Halbfinale Südkorea gegen Jordanien wird um 16 Uhr Deutscher Zeit angestossen.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Uhrzeit Team 1 Erg. Team 2 Gruppe A 06.02.24 16:00 🇯🇴 Jordanien -:- 🇰🇷 Südkorea Halbfinale 07.02.24 16:00 🇮🇷 Iran -:- 🇶🇦 Katar Halbfinale

Was erwartet uns im Asien-Cup Halbfinale zwischen Südkorea und Jordanien?

