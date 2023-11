Emma Hayes – neue Frauenfußballtrainerin der USA Nationalmannschaft

Revolution im US-Frauenfußball: Emma Hayes übernimmt das Ruder

In einer bemerkenswerten Entwicklung im internationalen Frauenfußball hat die US-amerikanische Fußballföderation Emma Hayes zur neuen Cheftrainerin des US-Frauennationalteams ernannt. Hayes, die langjährige Erfolgscoach von Chelsea FC, kehrt nach über zwei Jahrzehnten zurück in die USA, um das bereits hochdekorierte Team zu übernehmen. Die USA schied als Nummer 1 der FIFA-Weltrangliste im WM 2023 Achtelfinale gegen Schweden aus, Spanien wurde Frauen-Fußballweltmeister.

Von Chelsea nach Chicago: Hayes’ beeindruckende Karriere

Mit 47 Jahren bringt Emma Hayes eine beeindruckende Erfolgsgeschichte mit. Unter ihrer Führung hat Chelsea FC zu den erfolgreichsten Frauenteams Europas gezählt. Ihre Karriere begann sie in den USA zu Beginn des neuen Jahrtausends. Nun, nach über 20 Jahren, übernimmt sie das Steuer der US-Frauennationalmannschaft.

“Zunächst einmal ist es eine enorme Ehre, die Gelegenheit zu bekommen, das unglaublichste Team in der Geschichte des Weltfußballs zu trainieren. Niemand weiß jemals, wann der richtige Zeitpunkt im Leben für irgendetwas ist, aber es ist das Gefühl, das ich für dieses Team und für ein Land habe, mit dem ich eine große Verbindung und eine Geschichte habe. Ich habe davon geträumt, diesen Job zu machen, seit meinen Tagen als Trainerin in meinen frühen Zwanzigern. Man kann das Angebot, die US-Frauennationalmannschaft zu trainieren, nicht ablehnen.” Emma Hayes, US-Trainerin der Frauen-Nationalmannschaft

Matt Crocker, Sportdirektor des US-Fußballs, leitete einen weltweiten Suchprozess und traf schließlich die Entscheidung, Hayes als Cheftrainerin zu ernennen. Sie wird damit zur bestbezahlten Frauenfußballtrainerin der Welt. Hayes wird die Saison 2023-24 in der Women’s Super League in England beenden, bevor sie offiziell zwei Monate vor Beginn der Olympischen Spiele 2024 zum US-Team stößt.

Ein nahtloser Übergang und große Erwartungen

Interimstrainerin Twila Kilgore wird ihre Rolle fortsetzen und dann als Vollzeitassistentin in Hayes’ Team übergehen. Crocker, Kilgore und ihr Team arbeiten an einem Plan, um mit Hayes einen erfolgreichen Übergang zu gewährleisten.

Hayes wird vier Spiele auf der US-Bank haben, bevor die Olympischen Spiele beginnen, zwei im Juni und zwei im Juli. Crocker betonte: “Dies ist eine einzigartige Situation, aber das Team ist bei Twila in sicheren Händen. Ihre Führung wird in dieser Zeit entscheidend sein, da wir uns auf Erfolg bei den Olympischen Spielen konzentrieren.”

Eine beeindruckende Trainerkarriere

Hayes kommt nach ihrer erfolgreichen Zeit bei Chelsea FC zum US-Fußball. In ihren 11 Saisons bei Chelsea gewann sie sechs Women’s Super League-Titel, einen WSL Spring Series-Titel, fünf Women’s FA Cups und zwei FA Women’s League Cups. Zudem führte sie Chelsea 2021 ins Finale der UEFA Women’s Champions League. Hayes wurde 2021 als The Best FIFA Women’s Coach des Jahres ausgezeichnet und ist auch 2023 Finalistin für diese Auszeichnung.

Ein neues Kapitel für den US-Frauenfußball

Hayes’ Ernennung markiert ein neues Kapitel in der Geschichte des US-Frauenfußballs. Mit ihrer Erfahrung, ihrem Fachwissen und ihrer Leidenschaft ist sie bereit, das Team in eine erfolgreiche Zukunft zu führen. Ihre Ernennung unterstreicht auch das Engagement des US-Fußballs für Exzellenz im Frauenfußball und setzt ein starkes Zeichen für die Entwicklung des Sports weltweit.