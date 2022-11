CL Auslosung * Wann wird das Achtelfinale der Champions League ausgelost? Lostöpfe + TV Übertragung live

Nach einer kurzen Gruppenphase der Champions League erfahren die 16 Teams, die in die K.o.-Phase eingezogen sind, nächste Woche am Montag 7.11. ihr Schicksal im Achtelfinale. Bei der Champions League Auslosung gab es einige prominente Abwesende (z.B. den FC Barcelona oder Atletico Madrid), dafür aber einige Überraschungen. Hier erfahren Sie alles, was Sie über die Auslosung inklusive der Lostöpfe & TV-Übertragung wissen müssen. Mit den vier deutschen Clubs aus München, Dortmund, Frankfurt und Leipzig haben wir so viele Teams wie lange nicht mehr in der k.o.Phase. Nur England hat auch vier Mannschaften im CL Achtelfinale! Live zu sehen ist die Verlosung auf UEFA.com sowie auf Amazon prime Video.



Aber es ist nicht ganz so einfach, die Mannschaften einfach aus den Töpfen zu ziehen. Es gibt noch einige Regeln, einige komplexer als andere, die verhindern, dass bestimmte Mannschaften aufeinander treffen. Hier finden Sie alle Informationen darüber, welche Mannschaften jeder Mannschaft zugelost werden könnten.

Wann und wo findet die Auslosung des Achtelfinales der Champions League statt?

Die Auslosung des Achtelfinales findet am Montag, 7. November, um 12 Uhr Deutscher Zeit statt. Die Auslosung findet im Haus des europäischen Fußballs der UEFA in Nyon, Schweiz, statt.

Dies ist ein anderer Ort als der, an dem die Auslosung der Gruppenphase stattfand. Das zweite Jahr in Folge wurden die acht Gruppen in Istanbul ausgelost, der Stadt, in der auch das Finale dieser Saison ausgetragen wird.

Regeln zur Auslosung Welche Regeln gelten für die Auslosung des Achtelfinales der Champions League? Vier deutsche Mannschaften sind dabei, diese dürfen nicht gegeneinander gelost werden.

Die 16 Mannschaften werden in zwei Lostöpfe aufgeteilt: die acht Gruppensieger (gesetzt) und die acht Zweitplatzierten (ungesetzt).

Die Vereine können nicht gegen eine Mannschaft aus ihrer Gruppe oder gegen eine Mannschaft aus demselben Verband/Land gelost werden.

Die gesetzten Mannschaften spielen das Hinspiel auswärts und das Rückspiel zu Hause.

Welche Mannschaften sind bei der Auslosung des Achtelfinales der Champions League dabei?

Nach der letzten Woche der Gruppenphase stehen nun die 16 Mannschaften fest, die am Montag ausgelost werden.

Qualifiziert fürs Achtelfinale (*Bestätigt als Gruppensieger und in der Auslosung gesetzt):

Napoli*

Liverpool

Porto*

Club Brügge

🇩🇪 Bayern München*

Inter

Tottenham*

🇩🇪 Eintracht Frankfurt

Chelsea*

AC Mailand

Real Madrid*

🇩🇪 Red Bull Leipzig

Manchester City*

🇩🇪 Borussia Dortmund

Benfica*

PSG

Welche Mannschaften haben sich für die Runde der letzten 16 der Champions League qualifiziert?

In der Gruppe A haben sich Napoli und Liverpool bereits für die nächste Runde qualifiziert. Die Italiener, die in dieser Saison die beste Mannschaft in ganz Europa sind, haben trotz der Niederlage in Anfield mit zwei Toren Vorsprung vor der Mannschaft von Jürgen Klopp gewonnen.

Auch die beiden Teams der Gruppe B stehen fest: Die Überraschungsmannschaften Club Brügge und Porto haben sich für das Achtelfinale qualifiziert. Porto übertraf das Ergebnis von Club Brügge und wurde Erster.

Weiterlesen!

In der Gruppe C ist die Situation schon viel klarer, denn hier ist das frühe Ausscheiden des FC Barcelona zum zweiten Mal in Folge die große Schlagzeile. Bayern München blieb ohne Punktverlust und ist damit Gruppensieger, während Inter als Zweiter weiterkam.

Die Gruppe D war bis zur letzten Woche am spannendsten. Tottenham Hotspur gewann die Gruppe in letzter Minute durch einen Sieg gegen Marseille, während Eintracht Frankfurt auswärts gegen Sporting Lissabon gewann und Zweiter wurde.

In der Gruppe E steht mit Chelsea ein weiteres Team als Gruppensieger fest. Auch der AC Mailand ist nach einem 4:0-Sieg gegen Salzburg ebenso wie die Mannschaft von Graham Potter weiter.

In der Gruppe F hat sich Real Madrid als Gruppensieger qualifiziert, während RB Leipzig nach einem 4:0-Sieg gegen Shakhtar Donetsk in Warschau Zweiter geworden ist.

In der Gruppe G ist bereits alles entschieden. Manchester City hat sich als Gruppensieger qualifiziert, Dortmund ist ebenfalls weiter. Kopenhagen ist bereits ausgeschieden, während sich Sevilla den dritten Platz gesichert hat.

In der Gruppe H schließlich haben PSG und Benfica ihre Plätze für das Achtelfinale bereits sicher, während Juventus ausschied. Allerdings ist Benfica als Gruppensieger ausgeschieden, weil sie mehr Auswärtstore erzielt haben als der Meister der Ligue 1.

Wie funktioniert die Auslosung des Achtelfinales der Champions League?

Die acht Gruppensieger werden gesetzt und können im Achtelfinale nicht gegeneinander antreten. Die acht Zweitplatzierten sind nicht gesetzt und werden jeweils gegen einen der Gruppensieger gelost. Es gibt zwei Lostöpfe.

Welche Regeln gibt es für die CL Auslosung?

Mannschaften, die ursprünglich in dieselbe Gruppe gelost wurden, können in dieser Phase nicht gegeneinander gelost werden, und auch Mannschaften aus demselben Verband können nicht gegeneinander gelost werden.

Diese beiden Regeln ändern sich im Viertelfinale, wo die letzten acht Mannschaften in beliebiger Reihenfolge gegeneinander gelost werden können.

In dieser Phase haben die Gruppensieger auch einen gewissen Heimvorteil, da sie ihre Hinspiele auswärts austragen, bevor sie im entscheidenden Rückspiel den jeweiligen Zweitplatzierten empfangen.

Welches sind die Termine für die Achtelfinalspiele?

Während die Gruppenphase aufgrund der Weltmeisterschaft im Winter früher als üblich beendet werden musste, werden die Achtelfinalspiele nach demselben Muster wie in der letzten Saison ausgetragen.

Die Hinspiele werden an vier Terminen im Februar ausgetragen: 14., 15., 21. und 22. Februar, während die vier Termine für die Rückspiele auf den 7., 8., 14. und 15. März fallen. Da die beiden letzten Achtelfinalspiele am Mittwoch, den 15. März, ausgetragen werden, findet die kombinierte Auslosung der Viertel- und Halbfinalspiele am Freitag, den 17. März, statt, bevor die Spiele im April ausgetragen werden.

Viertelfinal- und Halbfinalauslosung: 17. März 2023

Viertelfinale: 11./12. und 18./19. April 2023

Halbfinale: 9/10. und 16/17. Mai 2023

Finale: 10. Juni 2023 (Istanbul)

Gegen wen könnten die Deutschen Clubs spielen im Achtelfinale?

Fest steht: Gegeneinander kann man frühestens im Viertelfinale spielen, denn dann gibt es keine Auslosungs-Regeln mehr! Vier deutsche Mannschaften haben den Einzug in die K.-o.-Phase bereits sicher. Sie können nicht gegen Vereine aus der gleichen Liga gelost werden, haben aber dennoch viele Möglichkeiten. Außer Bayern werden somit die drei Teams auf Gruppensieger treffen, das macht es nicht unbedingt einfacher.

Mögliche Gegner von Bayern München

Der deutsche Meister hat als einziger Verein alle seine Gruppenspiele in der Champions League gewonnen und ist wie jedes Jahr eine echte Bedrohung für jeden Verein, gegen den er antritt. Nachdem sie die Gruppe C als Erster abgeschlossen haben, sind hier ihre möglichen Gegner im Achtelfinale.

Liverpool

Club Brügge

AC Mailand

Real Madrid

PSG

Mögliche Gegner Borussia Dortmund

Die Mannschaft von Edin Terzic sicherte sich in der Gruppe G den zweiten Platz hinter Manchester City. Hier ist die Liste der Mannschaften, auf die sie im Achtelfinale treffen könnten.

Neapel

Porto

Tottenham

Chelsea

Real Madrid

Benfica

Mögliche Gegner Eintracht Frankfurt

Der Titelverteidiger der Europa League sicherte sich mit einem Sieg gegen Sporting den Einzug ins Achtelfinale und wäre ohne den späten Siegtreffer von Tottenham als Gruppensieger weitergekommen. So aber mussten sie sich mit dem zweiten Platz begnügen und treffen nun auf einen der anderen Gruppensieger.

Neapel

Porto

Chelsea

Real Madrid

Manchester City

Benfica

Mögliche Gegner RB Leipzig

RB Leipzig wurde hinter Real Madrid Gruppenzweiter. Es bleiben nicht viele Gegner übrig, alles davon sind Gruppensieger:

Neapel

Porto

Chelsea

Manchester City

Benfica

Tottenham

Wo kann man die Champions League Auslosung live im TV sehen?

Offiziell kann man die Champions League Auslosung auf UEFA.com im Livestream anschauen, dann allerdings nur mit englischem Kommentar. Auf deutsch gibt es die Champions League Auslosung bei Amazon prime live. Jonas Friedrich präsentiert die Auslosung des Achtelfinals der UEFA Champions League live aus Nyon.