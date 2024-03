Fußball heute: Champions League live – Wer spielt heute gegen wen?

Die Achtelfinal-Rückspiele der UEFA Champions League beginnen mit zwei Begegnungen am Dienstag: Die Bayern spielen zu Hause gegen Lazio Rom und Real Sociedad gegen PSG. Die Bayern stehen gegen Lazio nach der 0:1 Hinspiel-Pleite vor einer Herausforderung – doch kann man sich auf die Heimstärke besinnen. Morgen spielt dann RB Leipzig auswärts in Madrid und muß ebenfalls die Hinspielpleite ausmerzen. Die Bayern werden heute Abend bei Amazon Prime gezeigt, der Rest der Spiele läuft bei DAZN.

Champions League Spielplan heute und morgen

FC Bayern München – Lazio Rom: Bayern unter Druck

Bayern München, bisher dominierend auf heimischem Boden, sieht sich einer überraschend starken Lazio-Mannschaft gegenüber, die mit einem 1:0 Sieg im Hinspiel Selbstvertrauen tankt. Trainer Sarri lobt die Tiefe und Qualität des Gegners, sieht aber Chancen für seine Spieler, die länger ersehnte Viertelfinalteilnahme zu erreichen. Für den Bayern-Trainer Thomas Tuchel wird es vielleicht schon sein Schicksalsspiel. In den vergangenen zwölf Jahren verpassten die Bayern lediglich einmal (in der Saison 2018/19) das Viertelfinale.

Die Bayern können jedoch Zuversicht aus ihrer Heimbilanz schöpfen, da sie in den letzten 13 Champions-League-Begegnungen in ihrer eigenen Arena unbesiegt blieben (10 Siege, 3 Unentschieden), ein Umstand, der den Römern sicherlich bewusst ist. „Das ist definitiv ein sehr starkes Team, ihre Ersatzspieler haben mich ebenfalls beeindruckt“, sagte Sarri nach dem ersten Aufeinandertreffen. „Wir sind glücklich über unseren Sieg, wissen aber, dass das Spiel in München sehr anspruchsvoll wird.

Bayern könnte mit dieser Aufstellung auflaufen: Neuer – Kimmich, Dier, Kim, Davies – Pavlovic, Goretzka – Tel, Müller, Musiala – Kane

Lazio Rom 1 0 Bayern München Bayern München - - Lazio Rom

Real Sociedad – Paris: Wird hier Geschichte geschrieben?

Für eine Stunde hielt Real Sociedad im Auswärtsspiel gegen Paris stand, bevor Kylian Mbappé und Bradley Barcola für die Heimmannschaft trafen. Jetzt stehen die Spanier vor der Herausforderung, in San Sebastián ein außergewöhnliches Spiel zu liefern, um erstmalig seit der Saison 1982/83 wieder ins Viertelfinale der Champions League einzuziehen.

Die Machbarkeit eines solchen Unterfangens zeigte Newcastle in der Gruppenphase, als es PSG mit einem 4:1 Sieg deutlich besiegte. „Wir hätten in der zweiten Halbzeit sogar noch mehr Gegentore erhalten können“, gestand Trainer Imanol Alguacil nach dem Spiel. „Daher bin ich mit dem Endstand von 0:2 nicht völlig unzufrieden. Wenn wir im Rückspiel zu Hause so auftreten können wie in den ersten 45 Minuten in Paris, dann eröffnen sich für uns Möglichkeiten.“

Paris Saint Germain (PSG) 2 0 Real Sociedad Real Sociedad - - Paris Saint Germain (PSG)

Kopenhagen – Manchester City: Kopenhagens (fast) unlösbare Aufgabe

Kopenhagen, Vorrundengegner der Bayern (0:0, 1:2) muss gegen Machester City ran. Das Hinspiel erwies sich für uns als besonders herausfordernd, da City in einer, wenn nicht sogar zwei Ligen über unseren Gruppenphasengegnern standen, wie Jacob Neestrup, der Trainer von Kopenhagen, nach der 1:3-Niederlage gegen Man City im eigenen Stadion Parken feststellte. Für das anstehende Rückspiel morgen setzen die Dänen nun auf das Prinzip der Hoffnung.

Von einer anderen Perspektive aus betrachtet, steht Kopenhagen im Rückspiel nichts im Wege, befreit zu agieren, denn ein Ausscheiden gegen den amtierenden Meister wäre keine Blamage. „Wir gehen nach Manchester mit dem Ziel, ein Remis zu erreichen – oder vielleicht sogar einen Sieg“, gibt sich Verteidiger Denis Vavro selbst Zuversicht.

FC Kopenhagen 1 3 Manchester City Manchester City - - FC Kopenhagen

RB Leipzig – Real Madrid: Leipzig auf Augenhöhe

Ein brillanter Augenblick von Brahim Díaz von Real Madrid kurz nach der Halbzeitpause entschied das Hinspiel gegen Leipzig, obwohl der Bundesligist über lange Phasen mindestens auf Augenhöhe agierte. Real Madrid gewann alle 6 Vorrundenspiele, Leipzig immerhin 4 der 6 Spiele, darunter ein 3:2 gegen Manchester City.

Trotz der unglücklichen Niederlage lassen sich die Leipziger auf ihrem Weg ins Viertelfinale nicht beirren und sehen auch im Bernabéu Chancen für sich. „Wir haben sehr gut gespielt und unsere Stärken demonstriert“, erklärte Angreifer Benjamin Šeško. „Lediglich beim Torerfolg hat es nicht geklappt. Wir hoffen auf mehr Glück im Rückspiel.“

RB Leipzig könnte mit dieser Aufstellung auflaufen: Gulácsi – Henrichs, Lukeba, Orbán, Raum – Olmo, Haidara, Schlager, Simons – Openda, Šeško

RB Leipzig 0 1 Real Madrid Real Madrid - - RB Leipzig