Champions League Ergebnisse: Gündogan, ter Stegen & Havertz

In einem packenden Fußballabend haben der FC Barcelona und der FC Arsenal die Fans in Atem gehalten. Die deutschen Nationalspieler Ilkay Gündogan, Marc-Andre ter Stegen und Kai Havertz standen dabei besonders im Fokus. Während Barcelona in Neapel ein hart erkämpftes 1:1 (0:0) erreichte, musste Arsenal nach einem späten Treffer ein 0:1 (0:0) gegen Porto hinnehmen. Alles läuft nun auf die entscheidenden Rückspiele hinaus, die am 12. März stattfinden werden.

Barcelona kämpft sich zum Unentschieden

Angeführt von Kapitän Ilkay Gündogan und dem unermüdlichen Keeper Marc-Andre ter Stegen, zeigte Barcelona in Neapel eine dominante erste Halbzeit, konnte sich jedoch keine entscheidenden Vorteile erarbeiten. Erst in der 60. Minute gelang Robert Lewandowski der langersehnte Führungstreffer. Doch die Freude währte nicht lange, denn Victor Osimhen, Napolis Comeback-König, setzte in der 75. Minute den Ausgleich und ließ das Stadion jubeln.

Champions League Ergebnisse gestern

Datum TV Team1 Erg. Team2 21.02., 21 Uhr DAZN FC Porto 1:0 FC Arsenal 21.02., 21 Uhr DAZN SSC Neapel 1:1 FC Barcelona

Arsenal unter Druck

Auf der anderen Seite hatte Kai Havertz mit Arsenal in Porto eine schwierige Partie. Trotz überwältigendem Ballbesitz in der ersten Halbzeit blieben Torchancen Mangelware. Die Dramatik erreichte ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit, als Galeno, der Champions-League-Topscorer, mit einem Traumtor das Spiel entschied und Arsenal vor eine große Herausforderung im Rückspiel stellte.

FC Porto – FC Arsenal 1:0 (0:0)

Porto: Costa – Mario, Pepe, Otavio, Wendell (90. Eustaquio) – Varela, Nico (80. Jaime) – F. Conceicao (85. Goncalo Borges), Pepe, Galeno – Evanilson (85. Toni Martinez). – Trainer: S. Conceicao

Arsenal: Raya – White, Saliba, Gabriel, Kiwior – Ödegaard, Rice, Havertz – Saka, Trossard (73. Jorginho), Martinelli. – Trainer: Arteta

Schiedsrichter: Serdar Gözübüyük (Niederlande)

Tor: 1:0 Galeno (90.+4)

Was Barcelona und Arsenal jetzt brauchen

Für Barcelona und Arsenal ist der Traum vom Viertelfinale noch in greifbarer Nähe, doch die Aufgaben werden nicht leichter. Barcelona muss im heimischen Camp Nou gegen Neapel beweisen, dass sie die nötige Schlagkraft besitzen, um weiterzukommen. Arsenal hingegen steht vor der schwierigen Aufgabe, das Ruder im eigenen Stadion herumzureißen und Porto zu besiegen.

SSC Neapel – FC Barcelona 1:1 (0:0)

Neapel: Meret – di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera – Zambo Anguissa, Lobotka, Cajuste (68. Traore) – Politano (77. Raspadori), Osimhen (77. Simeone), Kwaratschelia (68. Lindström). – Trainer: Calzona

Barcelona: ter Stegen – Kounde, Araujo, Inigo Martinez, Cancelo – Christensen (86. Oriol Romeu), de Jong, Gündogan – Yamal (80. Raphinha), Lewandowski, Pedri (86. Joao Felix). – Trainer: Xavi

Schiedsrichter: Felix Zwayer (Berlin)

Tore: 0:1 Lewandowski (60.), 1:1 Osimhen (75.)

FAQ’s zu den Spielen

Wie stehen die Chancen für Barcelona und Arsenal im Rückspiel?

Die Chancen stehen fifty-fifty. Barcelona hat den Heimvorteil und eine starke Mannschaft, die in der Lage ist, jedes Spiel zu drehen. Arsenal muss sich steigern und effektiver vor dem Tor werden, hat aber die Qualität, Porto zu überwinden.

Können Gündogan, ter Stegen und Havertz ihre Teams ins Viertelfinale führen?

Definitiv. Alle drei sind Schlüsselspieler mit der Erfahrung und dem Talent, in entscheidenden Momenten den Unterschied zu machen. Ihre Führung und Leistung werden entscheidend sein.

Was muss Arsenal ändern, um Porto zu schlagen?

Arsenal muss seine Chancenverwertung verbessern und kreativer im Angriff agieren. Die Defensivarbeit von Porto wird schwer zu durchbrechen sein, aber mit präzisen Pässen und schnellen Flügelspielen könnte Arsenal den nötigen Durchbruch erzielen.