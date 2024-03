Toni Schumacher wird 70 – Eine Torhüterlegende im Portrait

In den Tagen vor seinem 70. Geburtstag feiert der ehemalige Fußball-Nationaltorhüter Toni Schumacher und Europameister 1980 eine beachtliche Laufbahn als Spieler und Funktionär. In Köln bekannt und beliebt, hat er sein Herz an den lokalen Fußballverein 1. FC Köln verloren und hält diesem unverändert die Treue. Der Besuch des Derbys zwischen dem 1. FC Köln und Bayer Leverkusen ist für Schumacher mehr als nur eine sportliche Veranstaltung; es ist ein Familienereignis im Zeichen des Fußballs. In einem Gespräch mit dem Kölner Stadt-Anzeiger teilte er seine Verbundenheit mit dem Verein mit und betonte, dass für ihn der FC immer eine besondere Stelle in seinem Leben einnehmen wird.

Toni Schumacher’s Erfolge

Toni Schumacher, geboren am 6. März 1954 in Düren, zeichnet sich durch eine beeindruckende Sportkarriere aus. Er stand als Torwart fest im Rahmen der Erfolge des 1. FC Köln. Der Höhepunkt seiner Laufbahn war der Gewinn des Meistertitels im Jahr 1978, ein Triumph, der bis heute nachwirkt. Schumacher trug maßgeblich zu den Siegen des Vereins bei, insbesondere durch seine Leistungen im Tor.

Neben dem Meistertitel zählen die DFB-Pokalsiege zu Schumachers Errungenschaften. Der 1. FC Köln konnte den Pokal in den Jahren 1977, 1978 und 1983 einheimsen. In jedem dieser Wettkämpfe war Schumacher für die sportliche Leistung seiner Mannschaft entscheidend. Seine Karriere beim 1. FC Köln endete jedoch nicht wie erwartet. Nach seiner aktiven Zeit als Spieler übernahm er Funktionen im Verein, erlebte allerdings 2019 als Vizepräsident seine Absetzung.

Trotz des unerwarteten Endes seiner Vereinskarriere betont Schumacher stets die Bedeutung des Klubs und stellt diesen über die individuellen Akteure. Seine Verbindung zum aktuellen Vorstand des 1. FC Köln beschreibt er als distanziert, sein Einsatz und seine Leidenschaft für den Verein bleiben dennoch unbestritten.

Europameister 1980 – Buch „Anpfiff“ beendete seine Nationalmannschaft-Karriere

Harald Schumacher, einst in der Nationalmannschaft als hervorragender Torhüter bekannt, erreichte 1980 den Höhepunkt seiner Laufbahn mit dem Gewinn der Europameisterschaft. Die Karriere im deutschen Nationalteam fand allerdings nach der Veröffentlichung seines Buches „Anpfiff“ ein abruptes Ende.

Franz Beckenbauer, der damalige Teamchef, konfrontierte Schumacher mit seiner Entscheidung, ihn fortan nicht mehr zu nominieren – eine Folge der Inhalte des Buches, die sich Schumacher retrospektiv eingestand.

Auf persönlicher Ebene trugen der Verlust von Beckenbauer und seines ehemaligen Teamkollegen Andreas Brehme schwer an Schumacher. Trotzdem bleibt er mit Blick auf seine Gesundheit und das Wohlbefinden optimistisch. Schumacher, der sich selbst schon in einer fortgeschrittenen Lebensphase sieht, betont die Bedeutung von physischer und mentaler Gesundheit.

Er findet oft Freude in Erinnerungen an vergangene WM- und EM-Turniere sowie an Errungenschaften mit seinem Verein, die ihm Trost und Stolz bereiten. Seine Frau Jasmin unterstützt ihn dabei, auf seine Gesundheit Acht zu geben, was ihm ebenfalls eine Quelle des Wohlbefindens ist.