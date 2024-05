Fußball heute RTL live: Europa League Finale – Leverkusen gegen Atalanta

Heute Abend richten sich die Blicke auf das bevorstehende Europa League Finale in Dublin, in dem Bayer Leverkusen auf Atalanta Bergamo trifft. Das Finale verspricht ein aufregendes Spiel zu werden, bei dem es um den ersten internationalen Titel der Saison geht. Bayer Leverkusen ist auf dem Weg zum Triple Gewinn, am Samstag steht das DFB Pokalfinale an.

Die entscheidende Begegnung findet an einem Mittwochabend um 21:00 Uhr statt und wird im Free-TV auf RTL übertragen. Fußballfans können sich auf eine umfassende Berichterstattung des Ereignisses freuen, die sowohl die Vor- als auch die Nachberichterstattung einschließt, um alle Facetten des Finales abzudecken.

Übertragungsdetails des Europa League-Endspiels zwischen Leverkusen und Atalanta

Das Europa League-Finale, ein Highlight im europäischen Fußballkalender, führt diesmal Bayer Leverkusen und Atalanta Bergamo zusammen. Fans beider Vereine sowie Neutrale fiebern dem Spiel entgegen, das verspricht, voller Spannung und sportlicher Höchstleistungen zu sein.

Anstoßzeit: Die Begegnung beginnt planmäßig um 21:00 Uhr MEZ.

Das Finale stellt einen bedeutenden Moment für beide Teams dar, die hart gearbeitet haben, um das Finale des Wettbewerbs zu erreichen. Mit hochkarätigen Spielern auf beiden Seiten verspricht das Spiel ein aufregendes Fußballerlebnis zu werden.

Zeitplanung des Europa League Finales

Bayer Leverkusen trifft am Mittwoch, den 22. Mai, auf Atalanta Bergamo im Kampf um den Europa League Titel. Das Spiel wird im Aviva Stadium in Dublin ausgetragen. Der Anstoß des Finales erfolgt um 21:00 Uhr. Dieses Match ist das erste von drei europäischen Pokalendspielen dieser Saison.

TV & Livestream Übertragung: Das Europa League Endspiel live erleben

RTL präsentiert das Endspiel

Am Donnerstag, dem 22. Mai, überträgt RTL ab 20:15 Uhr das Finale der Europa League. Laura Papendick führt als Moderatorin durch den Abend, unterstützt durch den erfahrenen Experten Lothar Matthäus. Das Kommentatorenduo Marco Hagemann und Steffen Freund wird das Spielgeschehen live begleiten. Für Fans, die das Spiel per Stream verfolgen möchten, bietet das Portal RTL+ eine kostenpflichtige Liveübertragung an, die mit dem TV-Programm identisch ist.

Die möglichen Aufstellungen Leverkusen gegen Atalanta

Leverkusen Aufstellung: Kovar – Tapsoba, Tah, Stanisic – Grimaldo, Palacios, Xhaka, Frimpong, Wirtz, Adli – Schick.

Atalanta Aufstellung: Muso – Hien, Bonfanti, Toloi – Zappacosta, Scalvini, Pasalic, Hateboer, Miranchuk – Scamacca, Touré.

Europa League Endspiel: Form und Wettchancen

Leverkusen hat eine beeindruckende Serie in der heimischen Liga bewiesen und ist unbesiegt Meister geworden. Diese Leistung möchten sie entschlossen in der Europa League fortsetzen. Aktuell setzen Wettanbieter wie Bet365 sie als klare Favoriten ein. Die Quoten liegen demnach für einen Sieg von Leverkusen bei 1.77, während ein Unentschieden mit 3.70 und ein Triumph von Atalanta Bergamo mit 4.20 bewertet wird. Diese Zahlen gelten zum Zeitpunkt des 22. Mai 7⁚00 Uhr und sind ohne Gewähr.

Es ist zu beachten, dass Atalanta, obwohl sie diese Saison nicht unbesiegt blieben, mit fünf Siegen in Serie Momentum aufgebaut haben. Unter der Anleitung von Trainer Gian Piero Gasperini könnte Atalanta als Außenseiter eine überraschend robuste Herausforderung präsentieren, was das Finale potenziell sehr spannungsgeladen macht.

Die Aussichten für das Europa League Finale sind somit von Spannung geprägt, denn beide Teams bieten eine herausragende Form, die eine packende Begegnung verspricht.