Fußball heute Bundesliga Ergebnisse – Alle Sonntagspiele: Bayern verliert gegen Leverkusen

Die deutsche Fußball-Bundesliga ging am Sonntag ins Finale des 25. Spieltags. An der Tabellenspitze hat der FC Bayern nach einem 1:2 gegen Leverkusen einen kleinen Rückstand auf den Tabellenersten BVB (6:1 gegen Köln). Auch im Tabellenkeller bleibt es spannend. Das neue Schlusslicht ist nun Stuttgart hinter Hertha (16.) und Schalke (17.). Von Platz 14 bis 18 sind es nun 5 Punkte Unterschied. Knapp ist es auf den Plätzen 3 bis 5, wo Leipzig, Union und Freiburg zwischen 45 Punkte und 48 auf dem Konto haben. Die Bundesligaspiele des 25. Spieltags wurden live bei DAZN & Sky gezeigt. DAZN überträgt die drei Spiele heute am Sonntag.

Das Top-Spiel des 25. Spieltags ist Bayer Leverkusen gegen Bayern München, wo es zum Wiedersehen von Leverkusen-Coach Xabi Alonso und seinem Ex-Club kommt. Das Freitagsspiel ist Gladbach gegen Bremen mit zwei Teams aus dem Tabellenmittelfeld. Weiterhin spielt der Tabellenzweite BVB am Samstag um 18:30 Uhr gegen den 1. FC Köln. Die weiteren Samstagsspiele um 15:30 Uhr sind Bochum gegen Leipzig, Stuttgart gegen Wolfsburg, Augsburg gegen Schalke und Hoffenheim gegen Hertha. Die Sonntagsspiele neben dem Bayern-Spiel sind Union gegen Frankfurt und Mainz gegen Freiburg.

Update 17:30 Uhr -Union Berlin siegt mit 2:0 gegen Frankfurt und macht einen Schritt Richtung Europa!

Spielplan – Welche Bundesligaspiele finden heute statt?

25.Bundesliga-Spieltag vom 17. bis 19.März 2023



Datum Uhrzeit Heim Erg. Ausw. 17.03.2023 20:30 Bor. Mönchengladbach 2:2 Werder Bremen 18.03.2023 15:30 VfL Bochum 1:0 RB Leipzig 18.03.2023 15:30 VfB Stuttgart 0:1 VfL Wolfsburg 18.03.2023 15:30 FC Augsburg 1:1 FC Schalke 04 18.03.2023 15:30 1899 Hoffenheim 3:1 Hertha BSC 18.03.2023 18:30 Borussia Dortmund 6:1 1. FC Köln 19.03.2023 15:30 1. FC Union Berlin 2:0 Eintracht Frankfurt 19.03.2023 17:30 Bayer Leverkusen 2:1 Bayern München 19.03.2023 19:30 1. FSV Mainz 05 1:1 SC Freiburg

Sonntag, 19. März 2023, 15:30 Uhr, 17:30 Uhr & 19:30 Uhr – Union, Bayern, Freiburg

Am Sonntag, den 19. März 2023, gibts 3 sehenswerte Duelle. Den Auftakt macht die Begegnung zwischen Union Berlin und Eintracht Frankfurt um 15:30 Uhr. Die Teams sind im Krisenmodus – Union hat seit 4 Spielen nicht gewonnen, Frankfurt seit 3 Spielen. Bei den Buchmachern ist Union Favorit auf einen Heimsieg. Weiterhin spielt Bayern München um 17:30 Uhr in Leverkusen gegen Ex-Bayern-Spieler und Bayer-Coach Xabi Alonso. Die Bayern sind Favorit. Das letzte Spiel des Spieltags lautet FSV Mainz 05 gegen SC Freiburg, wo die formstarken Mainzer einen Heimsieg landen könnten.

Samstag Nachmittag, 15:30 Uhr – Bochum, Stuttgart, Schalke, Hoffenheim, Hertha

Am Samstag, den 18. März 2023, um 15:30 Uhr sind alle 5 Teams aus dem Tabellenkeller aktiv. Bochum hat die beste Ausgangslage mit 22 Punkten und dem 14. Platz. Dahinter kommen Hertha (21 Pkt., 15.), Stuttgart (20 Pkt., 16.), Schalke (20 Pkt., 17.) und Hoffenheim (19 Pkt., 18.). Hoffenheim und Hertha haben ein direktes Duell.

Bei TSG Hoffenheim gegen Hertha BSC treffen die schlechtesten Defensiven in 2023 aufeinander – die TSG hat 22 Gegentore, die Hertha hat 23 Gegentore in der Bundesliga. Weiterhin könnte der Negativlauf des neuen Hoffenheim-Coach Matarazzo weitergehen. Seit Amtsantritt hat er alle 5 Spiele verloren – nun steht er wohl schon vor dem Aus.

Weiterhin spielt am Samstag der VfL Bochum gegen Angstgegner RB Leipzig – insgesamt konnte Bochum 8 Spiele gegen RB nicht gewinnen und ist auch diesmal Außenseiter. Damit haben Bochums Verfolger wie Schalke und Stuttgart an diesem Spieltag eine gute Chance. Die formstarken Schalker (keine Niederlage in der Rückrunde) spielen in Augsburg, die alle 4 Heimspiele in 2023 gewinnen konnten. Weiterhin ist der VfB Stuttgart im Heimspiel gegen den VfL Wolfsburg leicht favorisiert und könnte den Relegationsplatz mit einem Sieg verlassen.

Samstag Abend, 18:30 Uhr – Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln

Das Bundesligaspiel am Samstag, den 18. März 2023, 18:30 Uhr lautet Borussia Dortmund gegen 1. FC Köln. Die Dortmunder sind hoher Favorit und alles andere als ein Heimsieg wäre eine große Überraschung. Der Effzeh hat nur 1 der letzten 22 Auswärtsspiele in Dortmund gewonnen und hat zudem in der Bundesligasaison 2022/23 seit 9 Spielen auswärts nicht mehr gewonnen.

Wo wird Fußball-Bundesliga heute live übertragen?

Der 25. Spieltag der Fußball-Bundesliga kommt live bei DAZN und Sky. Das Freitagsspiel am 17. März 2023 und die 3 Spiele am Sonntag, den 19. März 2023, kommen bei DAZN. Außerdem überträgt Sky die 5 Spiele am Samstag, den 18. März 2023, um 15:30 und 18:30 Uhr. Weiterhin gibts bei Sky am Samstag um 15:30 Uhr die Konferenz mit 4 Spielen.

Freitag Abend 20:30 Uhr – Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen

Das Freitagsspiel am 17. März 2023 um 20:30 Uhr lautet Borussia Mönchengladbach gegen Werder Bremen. Die Tabellennachbarn liegen vor der Begegnung punktgleich mit 30 Zählern auf dem 10. und 11. Platz. Bei Gladbach verläuft die Saison eher enttäuschend. Hingegen schlägt sich Bremen als Aufsteiger gut und hat mit dem Abstieg derzeit nichts zu tun. Gladbach könnte gegen Werder den 500. Heimsieg in der Bundesliga feiern.

Update: Beide Mannschaften trennen sich 2:2.

Bundesliga Tabelle nach dem 24.Spieltag

