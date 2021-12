Fußball heute: Bayern gegen BVB * Bundesliga am 14. Spieltag * Sky & DAZN livestream kostenlos

Heute Abend startet um 20:30 Uhr mit dem Bundesligaspiel zwischen dem 1.FC Union Berlin und dem Rb Leipzig der 14.Bundesliga-Spieltag. Highlight dieses Spieltages ist der deutsche Klassiker am Samstag Abend 18:30 Uhr (live auf Sky) zwischen dem FC Bayern München und Borussia Dortmund. Dieses Mal stehen die Bayern auf Platz 1 der Tabelle, nur einen Punkt dahinter der BVB – der deutsche Classico bietet also richtig Spannung. Mit dabei die beiden besten Spieler derzeit die die Bundesliga zu bieten hat: Robert Lewandowski und Erling Haaland! Wir sagen dir alles zum 14.Bundesliga Spieltag.

Wer spielt an diesem Wochenende in der Bundesliga?

Der Tabellendritte Leverkusen spielt gegen das Tabellenschlußlicht aus Greuter Führt. Die Fürther warten immer noch auf ihren ersten Sieg. Der SC Freiburg, Tabellenvierter spielt am Sonntag Abend gegen Borussia Mönchengladbach und die TSG Hoffenheim als Fünfter spielt zu Hause gegen Eintracht Frankfurt. Im Tabellenkeller wird es spannend zwischen dem FC Augsburg, der vor leeren Rängen gegen den Vfl Bochum spielt. Weiteres Geisterspiel wird es wohl beim VfB Stuttgart gegen, der den Tabellennachbarn Hertha BSC in der Mercedes-Benz Arena empfängt. Mainz spielt gegen Wolfsburg und die Bielefelder komplettieren die 15:30er Spieler am Samstag gegen die zuletzt starken Kölner.

News & Ergebnisse Fr. 20:30 Uhr – das erste Spiel geh los! Live auf DAZN zu sehen!

Bundesliga Spielplan am 14.Spieltag am 3.bis 5.Dezember 2021

Datum Uhrzeit Heim Erg Aus. 03.12.2021 20:30 1. FC Union Berlin -:- RB Leipzig 04.12.2021 15:30 Bayer Leverkusen -:- SpVgg Greuther Fürth 15:30 1899 Hoffenheim -:- Eintracht Frankfurt 15:30 1. FSV Mainz 05 -:- VfL Wolfsburg 15:30 FC Augsburg -:- VfL Bochum 15:30 Arminia Bielefeld -:- 1. FC Köln 18:30 Borussia Dortmund -:- Bayern München 05.12.2021 15:30 VfB Stuttgart -:- Hertha BSC 17:30 Bor. Mönchengladbach -:- SC Freiburg

Wann spielt der FC Bayern München dieses Wochenende?

Der FC Bayern München spielt gegen Borussia Dortmund am Samstag Abend um 18:30 Uhr in der Signal Iduna Arena. Sky überträgt das Spiel live. Beim großen Gipfeltreffen der beiden besten deutschen Vereine geht es um die Tabellenführung! Das letzte Spiel gewannen die Bayern mit 3:1 im August im Supercup. Doch nun stehen die Zeichen etwas anders. Die Jahreshauptversammlung der Bayern ging richtig in die Hosen und die Galionsfigur Kimmich fehlt wegen Corona weiterhin. Bayern Coach Julian Nagelsmann hatte immerhin Zeit für ein Mannschaftstraining. Immerhin ist die Statistik auf der Seite der Bayern: Seit 2013 hat Dortmund 8 Mal gewonnen, die Bayern 19 Mal, und das teilweise mit hohen Ergebnissen.

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des FC Bayern München aus?

FCB: Neuer – Pavard, Upamecano, Hernandez, Davies – Tolisso, Goretzka – Coman, Müller, Sane – Lewandowski

Wann spielt Borussia Dortmund dieses Wochenende?

Der Borussia Dortmund spielt gegen den FC Bayern München am Samstag Abend um 18:30 Uhr in der Signal Iduna Arena. Sky überträgt das Spiel live. Am Samstag Abend dürfen statt 82.000 Zuschauer nur 15.000 Zuschauer Corona bedingt in die Arena. Ist das genug um den BVB anzutreiben?

Wie sieht die voraussichtliche Aufstellung des BVB aus?

BVB: Kobel – Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro – Can – Brandt, Dahoud – Reus – Haaland, Malen

Wann startet der 14.Bundesliga Spieltag?

Am Freitag Abend spielt um 20:30 Uhr der 1.FC Union Berlin gegen RB Leipzig. Das Spiel wird auf DAZN live im Internet übertragen.

Wo wird die Bundesliga an diesem Wochenende übertragen?

DAZN und Sky teilen sich die Bundesliga-Spiele an diesem Wochenende. Im Free-TV läuft dagegen kein Spiel, am Samstag um 18 Uhr gibt es wie gewohnt die Sportschau im Ersten. Während DAZN das Freitagspiel sowie die Sonntagspiele überträgt, zeigt Sky in der Konferenz und in der Einzelberichterstattung die Samstagspiele. Das deutsche Classico wird bei Sky um 18:30 Uhr live übertragen.