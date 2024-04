Fussball heute bei RTL Live: Leverkusen vor dem Halbfinale

Bayer Leverkusen, der frischgekürte deutsche Meister, ist nach einem beeindruckenden Erfolg gegen Westham im ersten Duell nun auf dem Weg, das Halbfinale der UEFA Europa League zu erreichen. Sie stehen West Ham United gegenüber, und der Elan nach dem Gewinn der Meisterschaft könnte eine Schlüsselrolle spielen. Kann das von Xabi Alonso geleitete Team seine Siegesserie fortsetzen? Diese Frage wird heute Abend am 18. April geklärt, wenn das Rückspiel live ab 21:00 Uhr auf RTL aus dem London Stadium übertragen wird. Laura Papendick und Lothar Matthäus werden als Gastgeber die Zuschauer durch das Geschehen führen. Leverkusens Bestreben, einen weiteren Titel zu ergattern, könnte ein weiteres spannendes Kapitel in ihrer Erfolgsgeschichte markieren.

Die Werkself auf Triple-Mission!

Bayer 04 Leverkusen tritt am 18. April in einem entscheidenden Rückspiel des UEFA Europa League Viertelfinales gegen West Ham United an. Die Partie, die um 21:00 Uhr beginnt, wird sowohl auf RTL als auch auf RTL+ live übertragen.

An diesem Spieltag finden zahlreiche Spiele statt, die für Furore sorgen könnten. Atalanta Bergamo geht gegen den FC Liverpool ins Rennen, ein Match, das nach einer sensationellen Niederlage Liverpools mit Spannung erwartet wird. Kann Liverpool sich in Bergamo rehabilitieren und den Spieß umdrehen?

Das Programm auf RTL+ wird bereits um 18:15 Uhr mit der Sendung „Matchday“ eingeläutet, in der Ansgar Brinkmann und Anna Kraft als Experten die Höhepunkte des Spieltags erörtern.

Neben dem Spiel von Leverkusen sind weitere Begegnungen geplant, unter anderem die Partien zwischen OSC Lille und Aston Villa sowie zwischen Olympique Marseille und Benfica Lissabon, die parallel um 21:00 Uhr beginnen. Fans des europäischen Fußballs werden auf RTL+ die Exklusivität der Übertragungen genießen können, was einmal mehr die Reichweite und den Wert dieser Plattform für Sportbegeisterte veranschaulicht.

Die Viertelfinal-Rückspiele am 18. April im Überblick:

West Ham United – Bayer 04 Leverkusen (21:00 Uhr – RTL & RTL+)

OSC Lille – Aston Villa FC (18:45 Uhr – RTL+)

AC Florenz – Viktoria Pilsen (18:45 Uhr – RTL+)

Atalanta Bergamo – FC Liverpool (21:00 Uhr – RTL+)

Fenerbahce Istanbul – Olympiakos Piräus (21:00 Uhr – RTL+)

AS Rom – AC Mailand (21:00 Uhr – RTL+)

Olympique Marseille – Benfica Lissabon (21:00 Uhr – RTL+)

PAOK FC – Club Brügge (21:00 Uhr – RTL+)

Hochklassige Freundschaftsspiele im Juni auf NITRO

NITRO bringt spannende Vorbereitungsspiele zur Fußballeuropameisterschaft 2024 in die Wohnzimmer der Fans. Den Auftakt macht das Aufeinandertreffen des amtierenden Europameisters Italien mit der türkischen Nationalmannschaft am 4. Juni um 20:15 Uhr. Das Spiel selbst beginnt um 21:00 Uhr. Weiter geht es am 8. Juni, mit einem packenden Duell zwischen den Nachbarländern Schweiz und Österreich, welches ab 17:30 Uhr übertragen wird und um 18:00 Uhr angepfiffen wird.

Englischer Spitzenfußball live erleben

RTL+ präsentiert in Zusammenarbeit mit Sky Deutschland ausgewählte Top-Begegnungen der weltbekannten Fußballliga live. Im April stehen folgende Spiele an:

Am Samstag, den 20. April um 20:30 Uhr treffen die Wolverhampton Wanderers auf den FC Arsenal .

auf den . Brighton & Hove Albion wird am Donnerstag, den 25. April um 20:45 Uhr gegen Manchester City antreten.

wird am Donnerstag, den 25. April um 20:45 Uhr gegen antreten. Abschließend spielt am Sonntag, den 28. April um 17:30 Uhr Nottingham Forest gegen Manchester City.