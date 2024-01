Der italienische Trainer Carlo Ancelotti bleibt überraschend über den Sommer 2024 hinaus bei Real Madrid, nachdem er einen neuen Vertrag bis 2026 unterzeichnet hat. Dieses unerwartete Ereignis hat Pläne der brasilianischen Nationalmannschaft durchkreuzt, Ancelotti nach dem Ende seines bisherigen Vertrags zu verpflichten. Brasiliens Fußball befindet sich derzeit wie berichtet mächtig in der Krise. Neuer Trainer wird nun Dorival Júnior, der den FC São Paulo bisher trainierte.

In Brasilien hat diese Entwicklung für Ednaldo Rodrigues, den Präsidenten des brasilianischen Fußballverbands, eine schmerzliche Niederlage dargestellt. Rodrigues, der nach einem Gerichtsbeschluss in Rio de Janeiro kurzzeitig suspendiert wurde, aber vorübergehend wieder im Amt ist, hatte sich öffentlich dafür ausgesprochen, dass Ancelotti die Nationalmannschaft ab Sommer übernehmen würde. Durch den Verbleib Ancelottis bei Real Madrid musste der Verbandspräsident seine Pläne nun anpassen.

Erstes Spiel unter neuer Leitung voraussichtlich in England

Nach einer Reihe von Enttäuschungen unter der Interimsleitung von Fernando Diniz hat der brasilianische Fußballverein FC São Paulo einen Wechsel an der Spitze seines Trainerteams vorgenommen. Die Entscheidung ist gefallen, Dorival Júnior die Leitung der brasilianischen Nationalmannschaft zu übergeben, eine Aufgabe, die er als Verwirklichung eines lang gehegten persönlichen Traums sieht. Er dankt dem Verein und den Anhängern für die andauernde Unterstützung. Mit einer beeindruckenden Erfolgsbilanz, einschließlich des Gewinns der Copa Libertadores mit Flamengo Rio de Janeiro, ist er nicht neu im Geschäft des Siegens.

Juniors erste Herausforderung als Nationaltrainer wird ein internationales Freundschaftsspiel in England sein, das am 23. März stattfinden soll. Dies gibt ihm einige Monate Zeit, um seine Spielphilosophie zu implementieren und eine schlagkräftige Mannschaft zu formen. Während die Copa America 2024 in den USA eine unmittelbare Gelegenheit bietet, auf der internationalen Bühne zu glänzen, wird der wahre Test im September mit der Fortsetzung der Qualifikationsspiele für die WM 2026 sein, wo Brasilien bisher hinter den Erwartungen zurückgeblieben ist.