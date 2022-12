Fußball WM heute: Kamerun gegen Brasilien – TV-Übertragung: Wer überträgt Kamerun gegen Brasilien?

Kamerun und Brasilien spielen am 3. Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar gegeneinander. Das Spiel findet heute Freitag, den 2. Dezember 2022, um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium statt. Die brasilianische Nationalmannschaft ist nach 2 Siegen gegen Serbien und Schweiz bereits für die Playoffs qualifiziert. Währenddessen hat Kamerun erst einen Punkt auf dem Konto und braucht heute den Sieg, um noch eine Chance aufs ins Achtelfinale zu haben. Kamerun ist sicher raus, falls die Schweiz gegen Serbien gewinnt. Die Live-Übertragung des Spiels ist bei Magenta TV im Livestream.

3. Spieltag der WM Gruppe G der WM 2022 Vorrunde

3. Spieltag der WM Gruppe G der WM 2022 Vorrunde Brasilien mit 6 Punkten, Kamerun mit 1 Punkten nach 2 Spieltagen

Brasilien mit 6 Punkten, Kamerun mit 1 Punkten nach 2 Spieltagen Spieler aus der Bundesliga: Kameruner Ondoua (Hannover) und Choupo-Moting (Bayern)

Spieler aus der Bundesliga: Kameruner Ondoua (Hannover) und Choupo-Moting (Bayern) 3. WM-Spiel zwischen Kamerun und Brasilien (0:3, 1:4)

3. WM-Spiel zwischen Kamerun und Brasilien (0:3, 1:4) Live-Übertragung des Spiels bei Magenta TV beginnt um 20 Uhr

Wie gut sind Kamerun und Brasilien im Vergleich?

Die Fußball-Nationalmannschaften von Kamerun und Brasilien haben einen großen Qualitätsunterschied. Brasilien ist Rekordsieger der Fußball-WM mit 5 Titeln, Kameruns bestes Ergebnis war das Erreichen des Viertelfinals der WM 1990. Außerdem liegt Brasilien auf dem 1. Platz der FIFA-Weltrangliste und Kamerun auf dem 43. Brasiliens Spieler sind fast achtmal so viel wert mit einem Gesamtmarktwert von 1,14 Milliarden zu 155 Millionen Euro. Brasilien ist heute hoher Favorit auf einen Sieg mit einer Wettquote von 1.40 – Kamerun hat 7.50. Von 6 Spielen gegen Kamerun konnte Brasilien 5 Spiele gewinnen. Der einzige Kamerun-Sieg war 2003.

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 2 2 0 0 3:0 +3 6 2 🇨🇭 Schweiz 2 1 0 1 1:1 0 3 3 🇨🇲 Kamerun 2 0 1 1 3:4 -1 1 4 🇷🇸 Serbien 2 0 1 1 3:5 -2 1

Kann Kamerun die sieglose Serie gegen Brasilien beenden?

Die kamerunische Fußball-Nationalmannschaft hat einen Negativlauf von 9 sieglosen Spielen bei Fußball-Weltmeisterschaften seit 2002. Heute brauchen die „unbezähmbaren Löwen“ unbedingt drei Punkte gegen die hochfavorisierten Brasilianer, um noch eine Chance aufs Achtelfinale zu haben. Allerdings braucht Kamerun fürs Weiterkommen ebenfalls das passende Ergebnis im Parallelspiel, um in der Gruppenkonstellation noch Zweiter zu werden. Jedenfalls muss Kamerun auf den nominellen Stammkeeper André Onana verzichten, der zunächst wegen disziplinarischen Gründen aus dem Kader gegen Serbien gestrichen wurde und dann selbstständig von der WM abreiste. Der Wechsel des Keepers kann Initialzündung oder Schwächung werden.

Macht Brasilien die makellose Vorrunde perfekt?

Die brasilianische Fußball-Nationalmannschaft war nach dem 2. Spieltag das einzige Team der WM 2022 ohne Gegentor. Heute könnte die Seleção die makellose Vorrunde ohne Gegentreffer gegen Kamerun perfekt machen. Die routinierte Abwehr braucht heute eine konzentrierte Vorstellung, um gegen die laufstarken Kameruner den Laden dicht zu halten. Brasilien ist aufgrund der guten Ergebnisse in den ersten beiden Spielen bereits fürs WM 2022 Achtelfinale qualifiziert. Außerdem gibt es nur eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass Brasilien noch den Platz als Gruppenerster verliert. Dazu müsste Brasilien das Match verlieren und die Schweiz müsste gewinnen und den 3-Tore-Unterschied bei der Tordifferenz aufholen.

Kamerun gegen Brasilien – Die möglichen Aufstellungen

Die kamerunische Nationalmannschaft von Coach Rigobert Song könnte so ähnlich starten wie bei der Aufholjagd gegen Serbien. Vincent Aboubakar brachte gegen Serbien die Wende und könnte in die Startelf kommen.

Epassy – Fai, Castelletto, Nkoulou, Tolo – Hongla, Anguissa, Kunde – Aboubakar, Choupo-Moting, Toko Ekambi

Die brasilianische Nationalmannschaft von Coach Tite muss auf die verletzten Spieler Neymar, Alex Sandro und Danilo verzichten. Die 3 Treffer für Brasilien kamen von Casemiro und Richarlison mit seinem Doppelpack.

Alisson – Militao, Marquinhos, Silva, Telles – Casemiro, Guimaraes, Paqueta – Antony, Jesus, Vinicius Jr

Wer überträgt Kamerun gegen Brasilien live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Kamerun gegen Brasilien wird heute am Freitag, den 2. Dezember 2022, um 20 Uhr exklusiv live auf Magenta TV übertragen. Der Kommentator des Einzelspiels ist Jan Platte. Außerdem kommentiert Benni Zander in der Konferenz mit dem Parallelspiel Serbien gegen Schweiz. Die Übertragung bei Magenta TV beginnt um 19:20 Uhr. Moderator Sascha Bandermann und Experte Fredi Bobic sind am Start. Außerdem läuft das Spiel in Österreich bei Servus TV. Im öffentlich-rechtlichen Free-TV bei ZDF kommt das Parallelspiel Serbien gegen Schweiz live. Außerdem kommt eine Zusammenfassung von Kamerun gegen Brasilien.