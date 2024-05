Slowenien EM Kader 2024 nominiert

Die slowenische Fußballnationalmannschaft steht kurz vor der intensiven Phase ihrer Vorbereitung auf die Europameisterschaft 2024. Unter der Führung von Nationaltrainer Matjaž Kek kommen dreißig auserwählte Spieler in Kranj zusammen. Sie alle haben das gleiche Ziel: sich einen der begehrten sechsundzwanzig Plätze im endgültigen Kader zu sichern und ihre Nation stolz zu machen. In der EM Vorrunde trifft man in der EM Gruppe C auf Dänemark, Serbien und England – eine durchaus machbare Gruppe.

Zu den Berufenen gehören bewährte Akteure des Nationalteams, wie der renommierte Torwart Jan Oblak und der versierte Feldspieler Josip Iličić. Die Teamvorbereitung sieht unter anderem zwei Freundschaftsspiele vor, die dem Kader wichtige Praxiserfahrung vor dem Turnier bieten sollen. Diese Spiele gegen Armenien und Bulgarien werden noch vor dem Aufbruch nach Deutschland stattfinden, um letzte Feinabstimmungen vor der EM zu gewährleisten. Mit Benjamin Sesko ist ein Spieler aus der Bundesliga vertreten, er spielt bei RB Leipzig und hat einen Marktwert von 40 Mio. EUR, der Mittelstürmer spielte 31 Mal in der Bundesliga und erzielte 14 Tore.

Sloweniens vorläufige Auswahl für die Europameisterschaft

Die slowenische Fußballnationalmannschaft hat eine vorläufige Spielerliste für das bevorstehende europäische Turnier zusammengestellt. Darunter befinden sich Profis, die sowohl auf nationaler Ebene in der Bundesliga glänzen als auch international für Furore sorgen.

Sloweniens EM Kader 2024

Position Spieler Verein Torhüter Jan Oblak Atletico Madrid Torhüter Vid Belec APOEL Torhüter Igor Vekic Vejle Torhüter Matevž Vidovšek Olimpija Ljubljana Verteidiger Petar Stojanovic Sampdoria Verteidiger Jaka Bijol Udinese Verteidiger Miha Blazic Lech Poznan Verteidiger Jure Balkovec Alanyaspor Verteidiger Zan Karnicnik Celje Verteidiger David Brekalo Orlando City Verteidiger Erik Janza Gornik Zabrze Verteidiger Vanja Drkusic Sochi Verteidiger Zan Zaletel Viborg Mittelfeldspieler Timi Max Elsnik Olimpija Ljubljana Mittelfeldspieler Jasmin Kurtic Südtirol Mittelfeldspieler Benjamin Verbic Panathinaikos Mittelfeldspieler Miha Zajc Fenerbahce Mittelfeldspieler Sandi Lovric Udinese Mittelfeldspieler Adam Gnezda Cerin Panathinaikos Mittelfeldspieler Jon Gorenc Stankovic Sturm Graz Mittelfeldspieler Tomi Horvat Sturm Graz Mittelfeldspieler Adrian Zeljkovic Spartak Trnava Mittelfeldspieler Nino Zugelj Bodo/Glimt Stürmer Josip Ilicic Maribor Stürmer Andraz Sporar Panathinaikos Stürmer Benjamin Sesko RB Leipzig Stürmer Luka Zahovic Pognon Szczecin Stürmer Zan Celar Lugano Stürmer Jan Mlakar Pisa Stürmer Zan Viptonik Bordeaux