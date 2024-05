Serbien EM 2024 Kader nominiert

Im Rahmen der bevorstehenden Europameisterschaft 2024 schreitet die serbische Fußballnationalmannschaft mit den finalen Vorbereitungen fort. Unter der Führung von Dragan Stojkovic wurde eine Auswahl von 35 Spielern getroffen, die nun darum konkurrieren, sich einen Platz im finalen Aufgebot zu sichern. Darunter sticht hervor, dass lediglich ein Spieler aus der deutschen Bundesliga für das serbische Team berufen wurde.

Die serbische Auswahl präsentiert sich stark besetzt mit bekannten Akteuren wie den Stürmern Aleksandar Mitrovic und Dusan Vlahovic sowie dem Kapitän Dusan Tadic. Währenddessen müssen andere Spieler wie Erhan Masovic und Marko Grujic, trotz ihrer beachtlichen Leistungen in der Vergangenheit, die Entscheidung akzeptieren, nicht für das erweiterte Team nominiert zu sein. Auffällig ist ebenfalls die große Zahl an Talenten, die ihre Fußballkarriere in der heimischen serbischen Liga verfolgen und nun die Chance erhalten, sich auf internationaler Bühne zu beweisen.

Ehemaliges Stuttgarter Juwel im Rampenlicht

Jan-Carlo Simic, in Nürtingen geboren, stand bereits bei VfB Stuttgart und Stuttgarter Kickers unter Vertrag, und nun könnte er mit 19 Jahren bei der Europameisterschaft in Deutschland seinen Durchbruch feiern. Trotz starker Konkurrenz ist ein Einsatz des jungen AC Mailand-Spielers möglich.

In der Riege der Spieler, die sich nicht für das Turnier qualifizieren konnten, wie Mile Svilar, Torhüter von AS Rom, Kristijan Belic vom AZ Alkmaar und Mirko Topic von Famalicão, sticht Simic als vielversprechendes Talent hervor. Aus der deutschen Bundesliga wird nur Milos Veljkovic von Werder Bremen die serbische Innenverteidigung verstärken.

Die serbische Auswahl trifft in der Vorbereitung auf die Europameisterschaft zunächst in Wien auf Österreich (4. Juni) und anschließend in Solna, Schweden, auf die schwedische Nationalmannschaft (6. Juni). In der herausfordernden Gruppe C stehen sie England, Slowenien und Dänemark gegenüber. Das serbische Team wird sich in Augsburg im Hotel Maximilian’s auf ihre Spiele vorbereiten.

Position Spieler Verein Torhüter Vanja Milinkovic-Savic FC Turin Torhüter Predrag Rajkovic RCD Mallorca Torhüter Djordje Petrovic FC Chelsea Torhüter Aleksandar Jovanovic Partizan Belgrad Abwehr Strahinja Pavlovic RB Salzburg Abwehr Nikola Milenkovic AC Florenz Abwehr Milos Veljkovic Werder Bremen Abwehr Srdjan Babic Spartak Moskau Abwehr Uros Spajic Roter Stern Belgrad Abwehr Strahinja Erakovic Zenit St. Petersburg Abwehr Nemanja Stojic TSC Backa Topola Abwehr Jan-Carlo Simic AC Mailand Mittelfeld Sasa Lukic FC Fulham Mittelfeld Nemanja Gudelj FC Sevilla Mittelfeld Nemanja Maksimovic FC Getafe Mittelfeld Ivan Ilic FC Turin Mittelfeld Sasa Zdjelar ZSKA Moskau Mittelfeld Srdjan Mijailovic Roter Stern Belgrad Mittelfeld Sergej Milinkovic-Savic Al-Hilal Mittelfeld Dusan Tadic Fenerbahce Mittelfeld Samed Bazdar Partizan Belgrad Mittelfeld Aleksandar Cirkovic TSC Backa Topola Mittelfeld Lazar Samardzic Udinese Calcio Mittelfeld Veljko Birmancevic Sparta Prag Mittelfeld Filip Kostic Juventus Mittelfeld Filip Mladenovic Panathinaikos Mittelfeld Matija Gluscevic Radnicki Kragujevac Mittelfeld Andrija Zivkovic PAOK Saloniki Mittelfeld Mijat Gacinovic AEK Athen Mittelfeld Nemanja Radonjic RCD Mallorca Sturm Aleksandar Mitrovic Al-Hilal Sturm Dusan Vlahovic Juventus Sturm Luka Jovic AC Mailand Sturm Petar Ratkov RB Salzburg Sturm Mihailo Ivanovic Vojvodina Novi Sad