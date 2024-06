Pink-lila DFB-Auswärtstrikot bricht Verkaufsrekorde

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft wird bei der Fußball-EM 2024 im nächsten EM-Spiel am Mittwoch gegen Ungarn im aufregenden neuen pink-lila DFB-Auswärtstrikot 2024 auflaufen. Das Awaytrikot hat bereits vor seinem ersten Einsatz bei der EM alle bisherigen Verkaufsrekorde gebrochen, nachdem man es zunächst gegen die Niederlande im März und im Juni gegen Griechenland getragen hatte. Nach Angaben von adidas, dem Ausrüster des DFB, ist dieses Shirt das am besten verkaufte Auswärtstrikot in der Geschichte des DFB. Zunächst war eine große Debatte über die Farben ausgebrochen, nun wird es geliebt.

Ein besonders gefragtes Design ist das Trikot mit der Rückennummer 8 von Rückkehrer Toni Kroos. Obwohl adidas keine genauen Produktionszahlen veröffentlicht, betont das Unternehmen die enorme Begeisterung und hohe Nachfrage nach den DFB-Trikots. Herzogenaurach, der Sitz von adidas und Standort des DFB während der EM, freut sich über diesen Erfolg.

Keine Engpässe bei der Belieferung der Awaytrikots

Trotz der enormen Nachfrage gibt es derzeit keine Engpässe bei der Belieferung. Sowohl Heim- als auch Auswärtstrikots sind über die eigenen Vertriebskanäle und bei Handelspartnern erhältlich. Aktiver Austausch mit dem Fachhandel sorgt für stetigen Nachschub.

Beim EM-Auftakt in München gegen Schottland trugen Kapitän Ilkay Gündogan und das Team traditionell weiße Trikots. Beim nächsten Spiel in Stuttgart gegen Ungarn kommt erstmals das neue Pink-Lila-Outfit zum Einsatz. Dieses feierte bereits im März beim Spiel gegen die Niederlande Premieren. Mit einer cleveren Werbekampagne hatte der DFB die traditionelle Kritik gemeistert und positive Resonanz erzeugt.

