Fußball EM Spiele heute am 17.06. – Spielplan + Aufstellungen: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Bei der Fußball-EM 2024 greifen am heutigen Montag – den 17. Juni 2024 – die Top-Favoriten Frankreich und Belgien ins Turniergeschehen ein. Im 1. EM-2024-Spiel heute treffen Rumänien und die Ukraine aufeinander. Diese Partie wird um 15:00 Uhr auf RTL im Free-TV und Livestream übertragen. Weiterhin spielen Belgien und Slowakei um 18:00 Uhr sowie Österreich und Frankreich um 21:00 Uhr gegeneinander. Das Belgien-Spiel wird auf ZDF ab 17:05 Uhr übertragen. Das Frankreich-Spiel kommt ab 20:15 Uhr auf ARD. Alle Spiele werden ebenfalls bei Magenta ausgestrahlt.

Am 4. Tag der EM 2024 werden 2 EM-Spiele in Gruppe E ausgetragen sowie die 2. Partie in EM Gruppe D, nachdem gestern die Niederlande mit 2:1 gegen Polen gewinnen konnte. Heute greifen Österreich und Frankreich ins Geschehen ein – der Sieger könnte heute die Tabellenführung von den Niederlanden übernehmen. In EM-2024-Gruppe E gelten Ukraine und Belgien als Anwärter auf die ersten beiden Plätze.

EM Spiele heute 17.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Rumänien - - Ukraine Europameisterschaften Belgien - - Slowakei Europameisterschaften Österreich - - Frankreich

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Die 3 EM-Spiele am heutigen Montag, den 17. Juni 2024, laufen allesamt bei Magenta TV 13:30 Uhr. Zudem wird ein EM-Spiel ab 14:00 Uhr bei RTL gezeigt. Weiterhin kommt 1 Spiel auf ZDF ab 17:05 Uhr und 1 Spiel auf ARD ab 20:15 Uhr.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Bei der TV-Übertragung auf RTL heißen Moderator Florian König und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel willkommen. Der RTL-Kommentator-Duo ist Marco Hagemann.

Das ZDF-Moderatorenteam besteht aus Kathrin Müller-Hohenstein und den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker zusammen. Die Kommentatoren beim Live-Spiel sind Martin Schneider und Experte Hanno Balitsch.

Die ARD-Ausstrahlung wird von Moderator Alexander Bommes und Experte Bastian Schweinsteiger begleitet. Weiterhin sind Kommentator Tom Bartels und Expertin Almuth Schult mit von der Partie.

Bei Magenta TV sind die Moderatoren Johannes B. Kerner und Sascha Bandermann im Studio, die gemeinsam mit den Experten Michael Ballack und Tabea Kemme von den Spielen berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Marco Hagemann um 15 Uhr, Markus Höhner um 18 Uhr und Wolff Fuss um 21 Uhr dabei.

EM-Spiel heute 17.06. – Rumänien gegen Ukraine

Im Spiel Rumänien gegen Ukraine könnten die Ukrainer einen Sieg davontragen, denn die Rumänen haben eine enttäuschende EM-Bilanz mit nur 1 Sieg aus 16 EM-Spielen. Außerdem ist die ukrainische Nationalmannschaft besonders motiviert, da sich die Gelb-Blauen auf einer besonderen EM-Mission befinden. Die Ukrainer haben eine talentierte Spielergeneration mit Mudryk, Sintschenko und Lunin, die das Land mit Stolz repräsentieren. Allerdings könnten die Rumänen eine gute Leistung abliefern und die Ukrainer vor Probleme stellen, denn Spieler wie Stanciu und Dragusin spielen auf sehr hohem Niveau.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

RUMÄNIEN: Nita/Gaziantep FK (36 Jahre/21 Länderspiele) – Ratiu/Rayo Vallecano (25/17), Dragusin/Tottenham Hotspur (22/16), Rus/Paphos FC (28/20), Bancu/CS Universitatea Craiova (31/35) – R. Marin/FC Empoli (28/55), M. Marin/Pisa Sporting Club (25/18) – Man/Parma Calcio (25/24), Stanciu/Damac (31/70), Mihaila/Parma Calcio (24/21) – Dragus/Gaziantep FK (24/11). – Trainer: Iordanescu

UKRAINE: Lunin/Real Madrid (25/11) – Konoplja/Schachtar Donezk (24/13), Sabarnyj/AFC Bournemouth (21/35), Matwijenko/Schachtar Donezk (28/64), Mykolenko/FC Everton (25/41) – Stepanenko/Schachtar Donezk (34/82), Sintschenko/FC Arsenal (27/63) – Zyhankow/FC Girona (26/54), Sudakow/Schachtar Donezk (21/17), Mudryk/FC Chelsea (23/21) – Dowbyk/FC Girona (26/28). – Trainer: Rebrow

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Fußball Arena München | - 15:00 Rumänien S U S U U - : - Spielstand anzeigen Ukraine S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 17.06. – Belgien gegen Slowakei

Die belgische Nationalmannschaft sollte das EM-Auftaktspiel gegen die Slowakei siegreich gestalten können. Die Belgier gehören wieder zum erweiterten Favoritenkreis auf den Titelgewinn. Allerdings sehen sie sich selbst in der Außenseiterrolle: „Wir sind nicht der große Favorit, aber wir haben das Potenzial, Spiele zu gewinnen“, meinte Mittefeldspieler de Ketelaere. Belgien hat mit Fußballstars wie de Bruyne und Lukaku sehr gute Chancen, bei der Euro weit zu kommen. Allerdings sind die Slowaken gut drauf und haben in der EM-Quali 7 von 10 Spielen gewonnen, sodass es heute knapp werden könnte.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

BELGIEN: Casteels/VfL Wolfsburg (31 Jahre/10 Länderspiele) – Castagne/FC Fulham (28/42), Faes/Leicester City (26/15), Witsel/Atletico Madrid (35/130), Theate/Stade Rennen (24/14) – Mangala/Olympique Lyon (26/15), Onana/FC Everton (22/13) – Bakayoko/PSV Eindhoven (21/12), De Bruyne/Manchester City (32/100), Doku/Manchester City (22/21) – Lukaku/AS Rom (31/114) – Trainer: Tedesco

SLOWAKEI: Dubravka/Newcastle United (35/41) – Pekarik/Hertha BSC (37/127), Vavro/FC Kopenhagen (28/18), Skriniar/Paris St. Germain (29/68), Hancko/Feyenoord Rotterdam (26/38) – Lobotka/SSC Neapel (29/55) – Kucka/Slovan Bratislava (37/107), Duda/Hellas Verona (29/72) – Suslov/Hellas Verona (22/28), Haraslin/Sparta Prag (28/36) – Bozenik/Boavista Porto (24/40). – Trainer: Calzona

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Frankfurt Arena | - 18:00 Belgien S U U S S - : - Spielstand anzeigen Slowakei S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 17.06. – Österreich gegen Frankreich

Die französische Nationalmannschaft ist ein Top-Favorit auf den Titelgewinn bei der Europameisterschaft und ist Sieganwärter gegen die österreichische Nationalmannschaft. Frankreichs Superstar Kylian Mbappe wartet noch auf den ersten Treffer bei einer Europameisterschaft und kann gegen Österreich eine Premiere feiern. Insgesamt haben die Les Bleus ein sehr starkes Team, das nur schwer zu bezwingen sein wird. Allerdings ist das ÖFB-Team mit Taktikfuchs Ralf Rangnick als Trainer im Moment gut in Form, sodass es knapp werden könnte.

VORAUSSICHTLICHE AUFSTELLUNGEN:

ÖSTERREICH: Pentz/Bröndby IF (27 Jahre/6 Länderspiele) – Posch/FC Bologna (27/32), Danso/RC Lens (25/20), Lienhart/SC Freiburg (27/21), Mwene/FSV Mainz 05 (30/12) – Laimer/Bayern München (27/36), Seiwald/RB Leipzig (23/24) – Sabitzer/Borussia Dortmund (30/78), Baumgartner/RB Leipzig (24/38), Schmid/Werder Bremen (24/11) – Gregoritsch/SC Freiburg (30/55). – Trainer: Rangnick

FRANKREICH: Maignan/AC Mailand (28/16) – Kounde/FC Barcelona (25/28), Saliba/FC Arsenal (23/15), Upamecano/Bayern München (25/20), Theo Hernandez/AC Mailand (26/27) – Tchouameni/Real Madrid (24/31) – Griezmann/Atletico Madrid (33/129), Rabiot/Juventus Turin (29/43) – Dembele/Paris St. Germain (27/44), Mbappe/Paris St. Germain (25/79) – Thuram/Inter Mailand (26/20). – Trainer: Deschamps

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Düsseldorf Arena | - 21:00 Österreich S S S S U - : - Spielstand anzeigen Frankreich S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

EM 2024 Spiele heute EM 17.06. – In welchen Stadien wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Austragungsort der Partie Rumänien gegen Ukraine um 15:00 Uhr ist die Allianz-Arena in München. Die Partie Belgien gegen Slowakei um 18:00 Uhr wird im Deutsche-Bank-Park in Frankfurt ausgetragen. Weiterhin spielen Österreich und Frankreich um 21:00 Uhr in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf gegeneinander. Die Namen des Stadions bei der EM 2024 lautet Munich Football Arena, Frankfurt Arena und Düsseldorf Arena.