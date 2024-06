EM 2024 Spiele heute EM 17.06. – In welchen Stadien wird heute gespielt?

Austragungsorte EM heute

Die UEFA Fußball-Europameisterschaft findet in Deutschland statt. Jeden Tag gibt es in der Vorrunde zwischen drei und vier EM-Spielen, jedes Mal in einem der zehn UEM 2024 Austragungsorten. Heute am 17.06. und dem 4.Tag der EM geht es weiter mit EM Spielen in den EM Gruppen D und E, gespielt wird in Düsseldorf, Frankfurt und München. Dabei sehen wir das Highlight des Tages erst um 21 Uhr, wenn Österreich auf Frankreich trifft, der Austragungsort wird die Düsseldorf Arena sein, die mit 47.000 Plätzen zu den kleinsten Stadien dieser EM in Deutschland gehört. Heute kommen dann noch die Munich Football Arena in München zum Einsatz sowie die Frankfurt Arena. Alle 10 EM Austragungsorte und Stadien gibt es hier.

EM Spiele heute 17.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Europameisterschaften Rumänien - - Ukraine Europameisterschaften Belgien - - Slowakei Europameisterschaften Österreich - - Frankreich

EM-Spiel heute 17.06. 15 Uhr Rumänien gegen Ukraine: Wo wird gespielt?

Dieses EM Spiel heute in München wird für die Ukraine ein ganz besonderes sein. Laut den Angaben der Stadt wohnen derzeit etwa 24.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in München, darunter 17.000 Geflüchtete. Oberbürgermeister Dieter Reiter äußerte sich nach der erfolgreichen EM-Qualifikation der Ukraine gegenüber SID und sagte: „Ich hoffe sehr, dass dieser großartige Erfolg der Ukraine und unserer Partnerstadt Kiew Kraft gibt.“ Er fügte hinzu, dass er sich „ganz besonders freut, dass die Mannschaft ihr erstes EM-Spiel bei uns in München bestreiten wird.“

In der Munich Football Arena passen 67.000 Zuschauer und man geht davon aus, dass viele Ukrainer EM-Tickets bekommen haben. „Jeder Sieg für unser Land, sowohl auf als auch abseits des Platzes, ist für jeden Ukrainer von entscheidender Bedeutung, vor allem für diejenigen, die das Land derzeit verteidigen.“ (Ukraines Verbandschef Andrij Schewtschenko)

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Ukraine spielt ihre nächsten EM Spiele an den EM-Austragungsorten in Düsseldorf und Stuttgart.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Fußball Arena München | - 15:00 Rumänien S U S U U - : - Spielstand anzeigen Ukraine S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 17.06. 18 Uhr Belgien gegen Slowakei: Wo wird gespielt?

Die Belgier treten heute um 18 Uhr in Frankfurt vor 48.000 EM Zuschauern an. Domenico Tedesco hat als Trainer der belgischen Nationalmannschaft bisher keine Niederlage erlebt. Seitdem der deutsche Coach vor 16 Monaten sein Amt antrat, haben die „Roten Teufel“ zehn Siege und vier Unentschieden erzielt. Diese Erfolgsserie möchte er auch bei der Europameisterschaft fortsetzen. Danach muss Belgien in Köln und Stuttgart antreten.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Frankfurt Arena | - 18:00 Belgien S U U S S - : - Spielstand anzeigen Slowakei S N U S S Tage Stunden Minuten Sekunden

EM-Spiel heute 17.06. 21 Uhr Österreich gegen Frankreich: Wo wird gespielt?

Die 47.000 Fans mit em Tickets heute Abend in der Düsseldorf Arena können sich glücklich schätzen. Der deutsche Trainer Ralf Rangnick macht im Nachbarland einen tollen Job und wird heute den Franzosen das Leben schwer machen. Übrigens: Ralf Rangnick war einst kurz davor, Kylian Mbappe nach Leipzig zu holen. Zu dieser Zeit war der heutige Superstar erst 15 oder 16 Jahre alt, berichtete der österreichische Nationaltrainer. Der Deal scheiterte jedoch daran, dass Mbappes Vater, Wilfrid, nur bereit war, seinen Sohn zu RB Leipzig wechseln zu lassen, wenn Rangnick sofort Trainer des Teams geworden wäre. „Ralf Rangnick ist ein Macher.“ (Österreichs Jahrhundertfußballer Herbert Prohaska in seiner Krone-Kolumne)

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Düsseldorf Arena | - 21:00 Österreich S S S S U - : - Spielstand anzeigen Frankreich S S U N S Tage Stunden Minuten Sekunden