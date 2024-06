Fußball heute: Nächstes Deutschland Länderspiel gegen Ungarn am Mittwoch – Tabelle Gruppe A

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat am Mittwoch – den 19. Juni 2024 um 18:00 Uhr – das nächste EM-Spiel der EM Gruppe A in der Vorrunde der Europameisterschaft 2024, Gegner ist die Nationalmannschaft aus Ungarn. Nach einem überzeugenden 5:1-Auftaktsieg gegen Schottland können Bundestrainer Nagelsmann und die Mannschaft direkt nachlegen, um die Tabellenführung in Gruppe A vor der Schweiz zu verteidigen und einen Schritt Richtung EM-Achtelfinale zu machen. Gegen den Angstgegner der letzten Jahre Ungarn will das DFB-Team den ersten Sieg nach 2 Remis und einer Niederlage einfahren. Die TV-Ausstrahlung des EM-Spiels ist in der ARD im Free-TV und im Livestream zu sehen. Die ARD-Sendezeit beginnt um 17:05 Uhr, ebenso wird MagentaTV das Spiel zeigen. Austragungsort der Partie ist die MHP-Arena in Stuttgart.

Nach dem souveränen Sieg im EM-2024-Eröffnungsspiel könnte die deutsche Nationalmannschaft mit einem Sieg gegen Ungarn bereits das Achtelfinale erreichen, falls im Anschluss Schottland gegen die Schweiz gewinnt, doch auch ein Unentschieden wäre fast schon ausreichend. Außerdem wäre Deutschland mit einem Sieg weiter, falls es am 1. Spieltag in zwei anderen Gruppen ein Unentschieden gibt, denn dann wäre die DFB-Elf sicher als einer der besten Gruppendritten bereits in der K.O.-Runde. Möglicherweise genügen sogar 4 Punkte aus der Gruppenphase, um ins Achtelfinale zu kommen.

Deutschland Länderspiel gegen Ungarn – Wo wird heute Fußball live übertragen?

Das Deutschland-Länderspiel gegen Ungarn bei der Fußball-EM 2024 kommt ab 17:05 live auf ARD. Das EM-Länderspiel Deutschland gegen Ungarn findet in der Stuttgart Arena statt und wird um 18:00 Uhr angepfiffen. Für die ARD kommentiert Tom Bartels gemeinsam mit Almuth Schult. Die ARD-Moderatorin ist Esther Sedlaczek, die mit dem Experten Bastian Schweinsteiger für die Analysen zuständig ist.

EM Spiele heute 19.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am 19.06.2024 findet das EM-2024-Spiel Deutschland gegen Ungarn statt. Außerdem gibt es heute die Partien Kroatien gegen Albanien um 15:00 Uhr und Schottland gegen Schweiz um 21:00 Uhr.

Tabelle der EM Gruppe A

All Home Away # Team B S U N Tore GT TD Pkt. 1 Deutschland S > 1 1 0 0 5 1 4 3 2 Schweiz S > 1 1 0 0 3 1 2 3 3 Schottland N > 1 0 0 1 1 5 -4 0 4 Ungarn N > 1 0 0 1 1 3 -2 0

Länderspiel Deutschland gegen Ungarn: Wer gewinnt?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft gilt als Favorit im EM-Spiel gegen Ungarn. Deutschland zeigte am 1. Spieltag eine beeindruckende Leistung und könnte gegen Ungarn das nächste gute Spiel liefern. Hingegen war Ungarn am 1. Spieltag nicht gut drauf und startete mit einer Niederlage ins Turnier. Allerdings stehen die Ungarn nun unter Druck und brauchen die drei Punkte dringender als Deutschland.

Die aktuelle Form im Direktvergleich fällt positiv für Ungarn aus, denn sie sind seit 3 Spielen gegen Deutschland ungeschlagen. Allerdings hat Deutschland insgesamt knapp die Nase vorn mit 13 Siegen, 12 Remis und 12 Niederlagen gegen Ungarn. Ungarn gewann die letzte Partie am 23.9.2022 mit 1:0. Das EM-2020-Spiel endete mit einem 2:2.

Aufstellung – Wer spielt heute für Deutschland?

Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat eine eingespielte Startelf, die im Laufe der Euro 2024 nur wenig verändert werden soll. Daher könnten gegen Ungarn wieder dieselben 11 Spieler beim Anpfiff auf dem Platz stehen. Möglicherweise wird Bundestrainer Nagelsmann nur rotieren, falls es verletzungsbedingte Ausfälle gibt oder ein Spieler eine Gelb- oder Rotsperre absitzen muss. Gegen Schottland holten sich Tah und Andrich eine Gelbe Karte ab, und nach 2 Gelben wird ein Spieler für eine Partie gesperrt.

Mögliche Deutschland Aufstellung

Neuer – Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt – Andrich, Kroos – Gündogan – Musiala, Wirtz – Havertz

Wer spielt heute für Ungarn?

Die ungarische Nationalmannschaft von Coach Marco Rossi hat mit einige Bundesligaspieler dabei, die die deutsche Spielweise gut kennen. Ungarn wie Gulasci, Szalai, Orban, Schäfer und Sallai wissen zudem, wie man gegen Deutschland gute Ergebnisse erzielt. Der größte Star der Ungarn ist Szoboszlai von Liverpool, einer der wertvollsten Spieler der Euro. Außerdem ist Linksaußen Kerkez zu beachten, der als größtes Talent im ungarischen Fußball gilt.

Mögliche Ungarn Aufstellung

Gulacsi – Lang, Orban, At. Szalai – Fiola, A. Nagy, Schäfer, Kerkez, Sallai, Szoboszlai – Varga

Weitere Fragen und Antworten

Wann und wo findet das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn statt?

Das EM-Spiel gegen Ungarn findet am Mittwoch, den 19. Juni 2024 um 18:00 Uhr in der MHP-Arena in Stuttgart statt. Die Liveübertragung beginnt um 17:05 Uhr auf ARD.

Wie sind die Chancen der deutschen Mannschaft gegen Ungarn?

Deutschland gilt als Favorit nach einem überzeugenden 5:1-Sieg gegen Schottland. Allerdings ist Ungarn seit drei Spielen gegen Deutschland ungeschlagen und wird motiviert sein, wichtige Punkte zu holen.

Wer überträgt das EM-Spiel Deutschland gegen Ungarn live im TV?

Das Spiel wird live in der ARD im Free-TV und im Livestream übertragen. Die Übertragung beginnt um 17:05 Uhr mit Kommentatoren Tom Bartels und Almuth Schult sowie Moderatorin Esther Sedlaczek und Experten Bastian Schweinsteiger. Auch MagentaTV zeigt das EM-Spiel.