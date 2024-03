Im Wettrennen um die Teilnahme an der prestigeträchtigen FIFA Klub-WM 2025 hat Borussia Dortmund offiziell das Rennen gemacht und sich gegen RB Leipzig durchgesetzt. Mit der Teilnahme des BVB neben dem bereits qualifizierten FC Bayern München ist nun klar: Deutschland wird von seinen beiden Top-Teams in den USA vertreten sein. Dieses Ergebnis zeichnet sich nach dem spannenden Aus von RB Leipzig im Achtelfinale der Champions League ab, welches nach einem hart umkämpften 1:1 (0:0) gegen Real Madrid besiegelt wurde. Dortmunds Überholmanöver in diesem entscheidenden Moment markiert einen Triumph in der direkten Konkurrenz und unterstreicht die Bedeutung deutscher Clubs auf internationaler Bühne.

Dortmund sichert sich den Platz

Die Qualifikation für die Klub-WM, die vom 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den Vereinigten Staaten stattfinden wird, basiert auf den Leistungen in der Champions League. Mit Dortmunds Qualifikation stehen nun zwei deutsche Mannschaften im Rampenlicht des globalen Wettbewerbs. Die Entscheidung fiel zugunsten des BVB aus, der sich im europäischen Ranking vor Leipzig positionierte und somit seinen Platz unter den zwölf europäischen Teams sicherte, die an diesem aufgeblähten Turnier teilnehmen werden.

Eckdaten zur Club WM 2025 Datum : 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA

: 15. Juni bis 13. Juli 2025 in den USA Teilnehmer : 32 Teams, aus Europa 12 Teams

: 32 Teams, aus Europa 12 Teams Startgeld : Jeder Teilnehmer erhält 50 Millionen Euro.

: Jeder Teilnehmer erhält 50 Millionen Euro. Gewinnsumme : Der Sieger kann bis zu 100 Millionen Euro erzielen.

: Der Sieger kann bis zu 100 Millionen Euro erzielen. Vergleich zur Champions League : Aktuell kann der Champions League Gewinner maximal 85 Millionen Euro an UEFA-Prämien in einer Saison erhalten.

: Aktuell kann der Champions League Gewinner maximal 85 Millionen Euro an UEFA-Prämien in einer Saison erhalten. Zukünftige Einnahmen: FIFA-Präsident Infantino prognostiziert bis 2026 Einnahmen von elf Milliarden US-Dollar, wobei die Klub-WM noch nicht eingerechnet ist. Der Betrag könnte daher um einige Milliarden steigen.

RB Leipzig: Ein Ausscheiden mit Folgen

RB Leipzigs Hoffnungen, auf der großen Bühne der Klub-WM zu glänzen, wurden nach einem Remis gegen Real Madrid zunichte gemacht. Diese Begegnung, die mit einem 1:1 endete, markierte das Ende des Weges für Leipzig in dieser Saison der Champions League. Die direkten Auswirkungen dieses Ergebnisses reichen weit über das Ausscheiden hinaus und haben den Traum von der Teilnahme an der Klub-WM zerschlagen.

Die internationale Bühne ruft

Während die Vorbereitungen für die Klub-WM 2025 in vollem Gange sind, endet die Qualifikationsphase bereits in dieser Saison. Die Ergebnisse der Spielzeit 2024/25 fließen in die Wertung für das nächste Turnier im Jahr 2029 ein. Dies stellt sicher, dass die Teams, die sich durch herausragende Leistungen qualifizieren, ihre Positionen für zukünftige Turniere frühzeitig sichern können. Mit der Teilnahme von Borussia Dortmund und Bayern München ist Deutschland hervorragend auf der internationalen Fußballbühne vertreten, was die Vorfreude auf ein spektakuläres Turnier in den USA nur steigert.