Seit heute können Fußballfans aus aller die begehrten WM-Tickets für die FIFA Fußball WM 2022 in Katar kaufen. In der heute gestarteten Verkaufsphase können auch deutsche Bürger Tickets in drei versch. Kategorien kaufen. Dabei muss man mindestens 60 EUR in der billigsten Kategorie in der Vorrunde ausgeben. Möchte man alle möglichen 7 WM-Spiele eines Teams anschauen (bis ins Finale), so kommt man auf Ticketpreise zwischen 1425 EUR und 3804 EUR. Pikant: Man kann nur mit der Kreditkarte des Sponsors VISA bezahlen. Wir sagen dir hier das Wichtigste über die Vergabe der WM Tickets für die FIFA Fußball WM 2022.

WM-Spiele stehen noch gar nicht fest

Seit heute kann der interessierte Fußballfan Eintrittskarten für die kommende FIFA-Fußball WM in Katar kaufen. Diese findet das erste Mal im Nahen Osten statt, der Wüstenstaat Katar mit der Hauptstadt Doha ist Gastgeber, wenn das WM-Eröffnungsspiel am 21.November 2022 angepfiffen wird. Das WM-finale findet kurz vor Weihnachten am Sonntag, 18.Dezember 2022 statt. Ausgerechnet am Nationalfeiertag Katars.

Während die WM Gruppenauslosung erst am 1.April 2022 stattfindet, weiß der Fan also noch gar nicht, welche Eintrittskarten er kaufen soll. Der WM Spielplan 2022 steht schon fest, Daten und Stadien wurden bereits festgelegt. Doch bis auf die ersten drei Spiele des Gastgebers Katars stehen noch keine Spieldaten fest. Der Fan kann nun also die bekannten „Follow my Team“ Tickets kaufen für 3, 4 oder 7 Spiele. Dafür muss man zwischen 200 EUR in der einfachsten Kategorie für die Vorrundenspiele bezahlen, will man bis ins mögliche Finale in der besten Kategorien und somit auf den besten Sitzplätzen (Stadien zwischen 40.000 und 80.000 Sitzplätze) teilnehmen, kommen gigantische 3804 EUR zusammen. Neben den weiteren Flug- und Hotelkosten sicherlich kein Schnäppchen.

Fußball WM 2022 – WM Tickets: Preise, Kategorien, Verkaufsphasen

3 Verkaufsphasen, die erste startet am 19.1.2022 Preise in der Vorrunde: 60 EUR bis 545 EUR

Preise in der Vorrunde: 60 EUR bis 545 EUR Finaltickets kosten 1417 EUR, 884 EUR oder 532 EUR

Finaltickets kosten 1417 EUR, 884 EUR oder 532 EUR Follow your Team mit 3,4 und 7 Spielen kosten zwischen 200 EUR und 3804 EUR

Follow your Team mit 3,4 und 7 Spielen kosten zwischen 200 EUR und 3804 EUR Tabellen mit allen WM Ticketpreisen

Fragen und Antworten zu den WM Tickets 2022

Wie viel kosten die WM Tickets 2022?

Die billigsten Tickets kosten 60 EUR in der einfachsten Kategorie während der Vorrunde. Die teuersten Tickets für das WM-Finale kosten 1417 EUR. Die Sztaffelpreise varrieren also abhängig von der Kategorie und dem Verlauf des Turniers. Halbfinaltickets kosten somit zwischen 842 und 315 EUR.

Ab wann kann man die WM Tickets 2022 bestellen?

Seit dem 19.1.kann man sich für FIFA Tickets bewerben. Bei großer Nachfrage entscheidet das Los ab dem 8.2. Richtig spannend wird es dann erst ab dem 1.4., wenn wir wissen, gegen wen die einzelnen Teams spielen.

Welche Kategorien gibt es für die WM Tickets 2022?

Es gibt vier Kategorien für deutsche Fans. Die drei Kategorien 1 bis 3 sind abhängig von der Position und des Sitzplatzes im Stadion, während die Kategorie 1 die besten zu kaufenden Plätze sind auf der Geraden und Gegengeraden. Die Kategorien 2 und 3 liegen in den Kurven. Die Kategorie 4 ist für behinderte Fans reserviert. Staatsbürger und Einwohner aus Katar bekommen eine eigene Kategorie mit verbilligten Preisen.

Welche Arten von WM Tickets 2022 gibt es?

Fußballfans können einzelne Tickets für einzelne Spiele kaufen. Attrarktiver sind allerdings die „Follow my Team“ Tickets, bei der man 3, 4 oder 7 Tickets kaufen kann und somit keine Spiele des eigenen Landes verpasst. Selbst in der Vorrunde muss man dann mindestens 9 Tage lang im Land bleiben.

(Umrechnungskurs am 19.1.2022: 1 EUR = 4,13 QAR)

