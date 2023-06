Fußball Länderspiele heute Ergebnisse – EM Qualifikation TV Spielplan * Samstag / 3. Spieltag

Fußball heute am Samstag – dem 17. Juni 2023 – gibts mit dem 3. Spieltag der European Qualifiers zur UEFA EURO 2024. Das Top-Spiel heute lautet Belgien gegen Österreich, wo es zum Aufeinandertreffen der deutschen Trainer Domenico Tedesco und Ralf Rangnick kommt. Es geht um die Tabellenführung in EM 2024 Qualifikation Gruppe F. Außerdem sind heute Nationalmannschaften von Schottland, Ungarn, Tschechien und Portugal aktiv. Insgesamt laufen 11 Länderspiele. Die Live-Übertragung der EM Qualifikation ist bei DAZN, wo man alle Spiele live anschauen kann.

Der 3. Spieltag der EM 2024 Qualifikation geht heute in die 2. Phase, nachdem gestern bereits in den anderen Gruppen das 3. Spiel stattgefunden hatte. Gestern gab es kaum Überraschungen und eigentlich nur Favoritensiege. Lediglich die 2:4-Heimniederlage von Wales gegen Armenien war etwas überraschend. Hingegen konnten Nationalmannschaften wie Dänemark, Griechenland und Finnland wichtige Siege holen.

Liveticker & Ergebnisse

21:30 Uhr – Österreich führt gegen Belgien! Portugal ebenso.

20 Uhr – Norwegen verliert in letzter Minute mit 1:2 gegen Schottland. Haaland brachte die Norwegen in der 60.Minute per Foulelfmeter in Führung, Dykes und McLean drehten das Spiel in der 87. und 89.Minute.

19:30 Uhr – Die ersten beiden Spiele sind vorbei, Luxemburg gewinnt mit 2:0, Litauen und Bulgarien trennen sich 1:1.

EM 2024 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse

Heute findet der 3. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppe A, E, F, G, J statt. Insgesamt gibts heute 11 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation, die um 15:00 Uhr, 18:00 Uhr und 20:45 Uhr angepfiffen werden.

EM 2024 Qualifikation – Wer überträgt heute Fußball Länderspiele live?

Heute kommen 11 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation auf DAZN. Das Top-Spiel des Tages ist Belgien gegen Österreich, welches um 20:45 Uhr angepfiffen wird. Weiterhin könnte Norwegen gegen Schottland um 18:00 Uhr interessant werden. Der Streamingsender DAZN überträgt alle Spiele als Einzelspiel. Dies sind einige Kommentatoren der heutigen Spiele:

Belgien – Österreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Max Gross

Portugal – Bosnien-Herzegowina (20:45 Uhr) – Kommentator: Uwe Morawe

EM 2024 Qualifikation Gruppe A – Wer spielt heute in Gruppe A?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe A sieht die Tabelle nach 2 Spieltagen etwas überraschend aus, denn Schottland führt mit 6 Punkten vor Spanien mit 3 Punkten, obwohl beide Teams bereits 2 Spiele absolviert haben. Das liegt am sensationellen 2:0-Sieg Schottlands über Spanien vor heimischem Publikum am 2. Spieltag. Nun ist Schottland Favorit auf die EM-Qualifikation. Allerdings hat die schottische Nationalmannschaft heute ein kniffliges Spiel in Oslo gegen Norwegen, die einen schwachen Start hingelegt haben und nur 1 Punkt auf 2 Spiele geholt haben. Für Norwegen geht es heute im Heimspiel gegen Schottland fast schon um alles, denn bei einer Niederlage wird es richtig schwer. Hingegen kann Schottland die Tabellenführung ausbauen und einen großen Schritt Richtung Euro 2024 machen. Das zweite Spiel in Gruppe A ist Zypern gegen Georgien.

EM 2024 Qualifikation Gruppe E – Wer spielt heute in Gruppe E?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe E führen die Favoriten Tschechien und Polen die Tabelle an. Allerdings hat Tschechien nach dem Sieg über Polen beim 0:0 in Moldau Punkte liegenlassen. Am heutigen Spieltag trifft Tschechien auf Färöer, wo es wahrscheinlich wieder einen Dreier gibt. Weiterhin spielen Albanien und Moldau gegeneinander und Polen hat spielfrei.

EM 2024 Qualifikation Gruppe F – Wer spielt heute in Gruppe F?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe F gibts heute ein Top-Spiel zwischen Belgien und Österreich, wo zwei deutsche Trainer aufeinander treffen. Im Duell der Trainer Tedesco und Rangnick geht es um die Tabellenführung, die derzeit von Österreich gehalten wird. Österreich hat 2 Siege gegen Aserbaidschan und Estland und führt die Gruppe an. Hingegen hat Belgien ein Spiel weniger und könnte aber heute mit einem Sieg vorbeiziehen. Weiterhin spielen Aserbaidschan und Estland gegeneinander.

EM 2024 Qualifikation Gruppe G – Wer spielt heute in Gruppe G?

Die EM 2024 Qualifikation Gruppe G wird vom Top-Favoriten Serbien angeführt, die nach 2 Spieltagen bereits 6 Punkte auf dem Konto haben. Dahinter folgen Ungarn mit 1 Spiel und 3 Punkten sowie Montenegro mit 2 Spielen und 3 Punkten. Am heutigen 3. Spieltag findet das Verfolgerduell zwischen Montenegro und Ungarn statt. Außerdem spielen Litauen und Bulgarien gegeneinander.

EM 2024 Qualifikation Gruppe J – Wer spielt heute in Gruppe J?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe J führt Portugal bereits vor der Konkurrenz – mit 10:0 Toren aus 2 Spielen ist Portugal zudem richtig gut gestartet. Heute trifft Portugal auf Bosnien-Herzegowina, die ihrerseits mit Slowakei und Island um den 2. Platz konkurrieren. Slowakei und Island spielen am 3. Spieltag gegeneinander. Außerdem spielen Luxemburg und Liechtenstein gegeneinander.