Fußball heute Länderspiele * EM Qualifikation Spielplan & Ergebnisse 3.Spieltag

Am heutigen Freitag – den 16. Juni 2023 – beginnt der 3. Spieltag der European Qualifiers zur UEFA EURO 2024. Heute haben die Top-Teams Frankreich und England ein Auswärtsspiel bei einem schwächeren Gegner. Außerdem spielen heute die Fußball-Nationalmannschaften von Türkei, Ukraine, Wales, Rumänien, Israel und Schweiz. Ein richtiges Top-Spiel ist heute schwer auszumachen, allerdings könnte es wieder zu einer größeren Überraschung kommen, wenn ein Außenseiter heute gegen einen Top-Favoriten ein paar Punkte holt. Die Live-Übertragung der EM Qualifikation ist bei DAZN, wo man alle Spiele live anschauen kann. Deutschland gegen Polen sieht man bei der ARD.



Die EM 2024 Qualifikation befindet sich nach 2 von 10 Spieltagen noch in der Anfangsphase. Für Teams wie Frankreich, England oder Türkei geht es heute darum den guten Start fortzuführen. Hingegen steht Dänemark im kniffligen Heimspiel gegen Nordirland unter stärkerem Druck, der von der überraschenderen Dänemark-Niederlage in Kasachstan herrührt.

Liveupdates & Ergebnisse der Spiele

22:45 Uhr – Keine Überraschungen! Unten alle Ergebnisse von heute Abend!

22:13 Uhr – Die Türkei führt mit 2:1.

21:30 Uhr – Halbzeit! Nordmazedonien führt gegen die Ukraine mit 2:0. Armenien trifft zum 2:1 gegen Wales.

21:20 Uhr – England führt nun 3:0 gegen Malta, die Schweiz erhöht auf 2:0 und die Türkei führt mit 1:0.

21:05 Uhr – Griechenland führt 1:0, Wales kassiert das 1:1, auch Frankreich führt mit 1:0 durch Olivier Giroud.

20:55 Uhr – Wales, Schweiz und England führen jeweils 1:0.

20:45 Uhr – Nun geht es auf den Plätzen los!

19:45 Uhr – In der Gruppe H gewinnt Finnland gegen Slowenien mit 2:0. Das Spiel begann schon um 18 Uhr.

Heute findet der 3. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppe B, C, D, H und I statt. Insgesamt gibts heute 12 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation.

EM 2024 Qualifikation – Wer überträgt heute Fußball Länderspiele live?

Heute kommen 12 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation auf DAZN. Das einzige Spiel um 18 Uhr ist Finnland gegen Slowenien, alle anderen 11 Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen. DAZN überträgt alle Spiele als Einzelspiel. Allerdings wurden nur für wenige Spiele die Kommentatoren bekannt gegeben:

Gibraltar – Frankreich (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

Malta – England (20:45 Uhr) – Kommentator: Michael Born

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe B führt die französische Nationalmannschaft souverän die Tabelle an. Frankreich konnte sich die Tabellenführung mit dem deutlichen 4:0-Sieg gegen die Niederlande sichern und ist nun Favorit auf den Gruppensieg. Heute kann Frankreich gegen Gibraltar einen fast sicheren Sieg einplanen. Außerdem spielt Griechenland gegen Irland, die beide erst 1 Spiel absolviert haben. Griechenland kann mit dem 2. Sieg die gute Ausgangsposition ausbauen – für Irland geht es um die ersten Punkte. Die Niederlande hat heute spielfrei.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe C liegt die englische Nationalmannschaft mit 6 Punkten aus 2 Spielen an der Tabellenspitze. Dahinter kommen Italien und Nordmazedonien mit je 3 Punkten. Die Three Lions aus England haben heute ein einfaches Auswärtsspiel in Malta und werden die Tabellenführung wahrscheinlich ausbauen. Dahinter gibts ein Verfolgerduell zwischen Nordmazedonien und der Ukraine. Währenddessen hat die italienische Nationalmannschaft spielfrei und könnte heute den 2. Tabellenplatz verlieren.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe D gibts einen Dreikampf zwischen Kroatien und Wales mit je 4 Punkten und der Türkei mit 3 Punkten auf dem Konto. Am heutigen 3. Spieltag hat Kroatien spielfrei in der EM Quali. Weiterhin befinden sich Wales gegen Armenien und Türkei gegen Lettland im Fernduell um den ersten Platz.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Die EM 2024 Qualifikation Gruppe H hatte die größte Überraschung in der ersten Phase der European Qualifiers als Dänemark das Auswärtsspiel in Kasachstan verlor. Nun führt Slowenien mit 6 Punkten vor Dänemark, Nordirland, Kasachstan und Finnland, die alle 3 Punkte auf dem Konto haben. Der Wettbewerb in Gruppe H ist sehr spannend, da allen Teams die EM Qualifikation zuzutrauen ist und es nun auf Kleinigkeiten und das Glück in den richtigen Spielmomenten ankommt. Heute gibts 3 Spiele in Gruppe H, die mit Finnland gegen Slowenien bereits um 18 Uhr starten. Außerdem spielen um 20:45 Uhr Dänemark gegen Nordirland und San Marino gegen Kasachstan.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe I lief an den ersten beiden Spieltagen alles für die Schweiz und Rumänien, die mit 2 Siegen aus 2 Spielen die Tabelle souverän anführen. Dahinter kommen Kosovo und Israel, die kleine Außenseiterchancen haben, aber heute bereits einen Sieg brauchen. Die Schweiz spielt in Andorra und wird wohl wieder locker gewinnen. Rumänien hat im Kosovo keine leichte Aufgabe, während Israel in Belarus spielt. Wahrscheinlich werden sich die Schweiz und Rumänien in Gruppe I durchsetzen können.