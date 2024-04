Champions League Halbfinale: BVB & Bayern zuerst zu Hause – Nagelsmann vor Problemen

Sowohl Bayern München als auch Borussia Dortmund haben im Champions-League-Halbfinale zunächst Heimrecht, den Auftakt werden die Bayern machen: Die Partie des deutschen Fußball-Rekordmeisters gegen Real Madrid findet am Dienstag, 30. April statt. Einen Tag später erwartet der BVB dann Paris St. Germain. Die Terminierungen gab die UEFA am Donnerstag bekannt. Die Rückspiele finden eine Woche später statt, dann tritt zunächst Dortmund in Paris an. Anpfiff ist jeweils um 21.00 Uhr. Das Finale im Londoner Wembley-Stadion folgt am 1. Juni.

Die Halbfinal-Begegnungen in der Übersicht

Champions League Borussia Dortmund (BVB) - - Paris Saint Germain (PSG) Champions League Paris Saint Germain (PSG) - - Borussia Dortmund (BVB) Champions League Bayern München - - Real Madrid Champions League Real Madrid - - Bayern München

Problem für Nagelsmann – EM Trainingslager

Das Halbfinale der Champions League zwischen Bayern München und Real Madrid hat wichtige Auswirkungen auf die Vorbereitungen zur Europameisterschaft der deutschen Fußballnationalmannschaft. Da eine dieser Mannschaften das Finale am 1. Juni erreichen wird, werden entweder die Spieler von Real Madrid, Toni Kroos und Antonio Rüdiger, oder die Spieler von Bayern München, Manuel Neuer, Joshua Kimmich und Thomas Müller, nicht am EM-Trainingslager vom 26. bis 31. Mai im Weimarer Land teilnehmen können.

Daher wird Bundestrainer Julian Nagelsmann zu Beginn des Trainingslagers auf einige seiner Schlüsselspieler verzichten müssen. Die deutsche Mannschaft wird bei der Heim-EM, die vom 14. Juni bis 14. Juli ausgetragen wird, in der Vorrunde gegen Schottland, Ungarn und die Schweiz spielen.