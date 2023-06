Fußball Länderspiele heute Ergebnisse * EM Qualifikation Spielplan * Wer spielt heute 4. Spieltag am Montag?

Heute am Montag– den 19. Juni 2023 – gibts weitere Fußball-Länderspiele der European Qualifiers zur UEFA EURO 2024. Es startet der 4. Spieltag heute in den Gruppen B, C, D, H und I. Von den Top-Teams sind heute Frankreich und England am Start – außerdem spielen die Fußball-Nationalmannschaften von Türkei, Ukraine, Wales, Rumänien, Israel und Schweiz. Das Länderspiel Frankreich gegen Griechenland könnte interessant werden, denn die Griechen sind gut in die Qualifikation gestartet. Die Live-Übertragung der EM Qualifikation ist bei DAZN, wo man alle 12 Spiele des heutigen Tages live anschauen kann.

Der 4. Spieltag der EM 2024 Qualifikation ist der letzte Spieltag, bevor die Spieler in die wohlverdiente Sommerpause gehen können. Für einige Nationalmannschaften gibts heute einen Pflichtsieg – zum Beispiel England oder Finnland werden wahrscheinlich gewinnen. Allerdings gibts auch knappe Spiele, die in beide Richtungen gehen könnten wie Türkei gegen Wales oder Slowenien gegen Dänemark.

Update 23 Uhr – Die Schweiz schenkt nach einer 2:0 Führung ihren Sieg gegen Rumänien in den letzten 3 Spielminuten her, während England mit 7:0 gegen Nordmazedonien gewinnt.

4. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023

4. Spieltag der UEFA European Qualifiers 2023 12 Spiele in den Gruppen B, C, D, H und I

12 Spiele in den Gruppen B, C, D, H und I Fußball heute mit Frankreich, England, Türkei, Ukraine, Wales und Schweiz

Fußball heute mit Frankreich, England, Türkei, Ukraine, Wales und Schweiz Anstoß um 20:45 Uhr – 3 Spiele bereits um 18 Uhr

Anstoß um 20:45 Uhr – 3 Spiele bereits um 18 Uhr Live-Übertragungen der Quali-Länderspiele auf DAZN

Live-Übertragungen der Quali-Länderspiele auf DAZN Alle Infos zur EM Quali 2024 heute

EM 2024 Qualifikation Spielplan & Ergebnisse

Fußball heute – Welche Fußballspiele finden heute statt?

Heute findet der 4. Spieltag der EM 2024 Qualifikation in den Gruppe B, C, D, H und I statt. Insgesamt gibts heute 12 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation.

EM 2024 Qualifikation – Wer überträgt heute Fußball Länderspiele live?

Heute kommen 12 Länderspiele der EM 2024 Qualifikation auf DAZN. Die meisten Spiele werden um 20:45 Uhr angepfiffen. Lediglich Ukraine, Armenien und Finnland haben ihr Spiel bereits um 18:00 Uhr. DAZN überträgt alle Spiele als im Livestream. Diese Kommentatoren der Live-Spiele sind bereits bekannt geworden:

England – Nordmazedonien (20:45 Uhr) – Kommentator: Oliver Faßnacht

Türkei – Wales (20:45 Uhr) – Kommentator: Guido Hüsgen

Frankreich – Griechenland (20:45 Uhr) – Kommentator: Stefan Galler

Schweiz – Rumänien (20:45 Uhr) – Kommentator: Michael Brandes

EM 2024 Qualifikation Gruppe B – Wer spielt heute in Gruppe B?

Die französische Fußball-Nationalmannschaft führt die Tabelle in EM 2024 Qualifikation Gruppe B souverän an. Allerdings trifft Frankreich heute auf die griechische Nationalmannschaft, die gut in die Qualifikation gestartet sind. Griechenland liegt nach Siegen gegen Gibraltar und Irland auf dem 2. Platz der Tabelle – heute hat das griechische Team gegen Frankreich eine kleine Außenseiterchance. Außerdem spielen heute Irland und Gibraltar gegeneinander.

EM 2024 Qualifikation Gruppe C – Wer spielt heute in Gruppe C?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe C hat Italien nochmal spielfrei wegen des Nations-League-Final-Four. Heute spielen Spitzenreiter England und Nordmazedonien gegeneinander. Ein Heimsieg der Three Lions ist sehr wahrscheinlich. Außerdem trifft die Ukraine auf Malta – die Ukraine hat nur geringe Chancen auf den 2. Platz in Gruppe C. Ein Sieg heute gegen Malta ist Pflicht.

EM 2024 Qualifikation Gruppe D – Wer spielt heute in Gruppe D?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe D führt die Türkei nach 3 Spieltagen vor Kroatien, Wales und Armenien. Allerdings haben Kroatien und Armenien noch ein Spiel weniger. Heute hat Kroatien wieder spielfrei. Das Top-Spiel der Gruppe ist Türkei gegen Wales, wo es um die Tabellenführung geht. Außerdem kann Armenien nach dem Sieg gegen Wales heute den nächsten Dreier holen. Die Entscheidung in Gruppe D könnte noch spannend werden.

EM 2024 Qualifikation Gruppe H – Wer spielt heute in Gruppe H?

Die EM 2024 Qualifikation Gruppe H ist weiterhin die knappste Gruppe der gesamtem Qualifikationsphase, denn nach 3. Spieltagen liegen Kasachstan, Dänemark, Finnland und Slowenien mit 6 Punkten alle gleichauf. Dahinter folgt noch Nordirland, die ebenfalls noch eine Chance haben auf einen der ersten beiden Plätze zukommen. In Gruppe H zählt jedes Spiel und es wird auf Kleinigkeiten ankommen. Die 3 Spiele heute am 4. Spieltag sind Nordirland gegen Kasachstan, Finnland gegen San Marino und Slowenien gegen Dänemark.

EM 2024 Qualifikation Gruppe I – Wer spielt heute in Gruppe I?

In EM 2024 Qualifikation Gruppe I ist die Schweiz weiterhin in super Form und führt die Gruppe souverän an. Nach 3 Spielen haben die Eidgenossen bereits 9 Punkte und ein Torverhältnis von 10:1. Am 4. Spieltag trifft die Schweiz allerdings auf einen schweren Gegner, den Verfolger Rumänien. Die rumänische Nationalmannschaft hat bereits 7 Punkte aus 3 Spielen und sieht wie ein Favorit auf den 2. Platz hinter der Schweiz aus. Allerdings könnte sich das an diesem 4. Spieltag leicht verschieben, falls Rumänien gegen die Schweiz verliert und Israel gegen Andorra sowie Kosovo gegen Belarus gewinnen und den Anschluss an die Spitze herstellen.