WM 2022 – Wer kommt ins WM Achtelfinale? Alle WM Gruppen im Überblick

Alle WM Mannschaften haben nun zwei Mal gespielt. Es geht in den entscheidenden dritten Spieltag in der WM Vorrunde. Ab heute Dienstag wird um 16 Uhr und 20 Uhr gespielt. Parallel gibt es dann die zwei letzten WM-Gruppenspiele, damit keine Mannschaft auf Ergebnis spielen kann. Dennoch rechnen die Teams vorher, wie groß die Chancen stehen, in die K.o.Phase in der Katar zu kommen. Wir gehen alle WM Gruppen durch und sagen dir, wie die einzelne Mannschaft spielen muss um ins WM Achtelfinale zu kommen.

WM 2022 Gruppenphase Regeln Erklä rung – Wer kommt weiter? Wie kommt Deutschland weiter?

Mit Stand 28.11. haben bisher Frankreich, Portugal und Brasilien die WM-K.o.Runde erreicht.

WM Achtelfinal Spielplan

Jeden Tag gibt es im Achtelfinale der WM 2022 zwei WM-Spiele, jeweils werden diese um 16 Uhr und 20 Uhr Deutscher Zeit angestoßen. Die Gewinner ziehen ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein und dürfen vom Titel “Weltmeister 2022” träumen.

WM 2022 Achtelfinale – Spielplan & Ergebnisse

8 WM-Spiele im WM-Achtelfinale

Alle WM Gruppen in der Übersicht

WM 2022 Gruppe A Tabelle:





Alles zur Stand: Livetabelle während des 3.SpieltagesAlles zur Fußball WM Gruppe A # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 5:1 +4 7 2 🇸🇳 Senegal 3 2 0 1 5:4 +1 6 3 🇪🇨 Ecuador 3 1 1 1 3:4 -1 4 4 🇶🇦 Katar 3 0 0 3 1:6 -5 0

ECUADOR erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg oder Remis gegen Senegal

… bei einer Niederlage gegen Senegal, wenn gleichzeitig die Niederlande höher gegen Katar verlieren

Die NIEDERLANDE erreichen das Achtelfinale…

… bei einem Sieg oder Remis gegen Katar

… bei einer Niederlage gegen Katar, wenn gleichzeitig Ecuador höher gegen Senegal verliert

Der SENEGAL erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Ecuador

… bei einem Remis gegen Ecuador, wenn die Niederlande mit zwei Toren Unterschied gegen Katar verlieren und Ecuador mehr Tore als die Niederlande geschossen hat

… bei einem Remis gegen Ecuador, wenn die Niederlande mit mindestens drei Toren Unterschied gegen Katar verlieren

KATAR…

… ist bereits ausgeschieden

WM 2022 Gruppe B Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe B # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 2 1 1 0 6:2 +4 4 2 🇮🇷 Iran 2 1 0 1 4:6 -2 3 3 🇺🇸 USA 2 0 2 0 1:1 0 2 4 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Wales 2 0 1 1 1:3 -2 1

ENGLAND erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg, Remis oder einer Niederlage mit drei Toren Unterschied gegen Wales

… bei einer Niederlage mit vier oder fünf Toren Unterschied gegen Wales, wenn gleichzeitig Iran und die USA remis spielen

… bei einer Niederlage mit sechs Toren Unterschied gegen Wales, wenn gleichzeitig Iran und der USA remis spielen und England mehr Tore als der Iran geschossen hat

IRAN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen die USA

… bei einem Remis gegen die USA, wenn gleichzeitig Wales nicht gegen England gewinnt

Die USA erreichen das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Iran

WALES erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen England mit mindestens vier Toren Unterschied

… bei einem Sieg gegen England mit bis zu drei Toren Unterschied, wenn gleichzeitig Iran und die USA remis spielen

WM 2022 Gruppe C Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe C # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇱 Polen 2 1 1 0 2:0 +2 4 2 🇦🇷 Argentinien 2 1 0 1 3:2 +1 3 3 🇸🇦 Saudi Arabien 2 1 0 1 2:3 -1 3 4 🇲🇽 Mexiko 2 0 1 1 0:2 -2 1

POLEN erreicht das Achtelfinale…

… mit einem Sieg oder Remis gegen Argentinien

… bei einer Niederlage gegen Argentinien, wenn gleichzeitig Saudi-Arabien und Mexiko remis spielen und Saudi-Arabien weiter die schlechtere Tordifferenz aufweist

… bei einer Niederlage gegen Argentinien, wenn Mexiko nach einem Sieg gegen Saudi-Arabien weiter die schlechtere Tordifferenz aufweist

ARGENTINIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Polen

… bei einem Remis gegen Polen, wenn gleichzeitig Mexiko und Saudi-Arabien remis spielen oder Mexiko mit maximal zwei Toren Unterschied gewinnt

… bei einem Remis gegen Polen, wenn gleichzeitig Mexiko gegen Saudi-Arabien mit drei Toren gewinnt und dennoch weniger selbst geschossene Tore als Argentinien aufweist

SAUDI-ARABIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Mexiko

… bei einem Remis gegen Mexiko, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien gewinnt oder mit mindestens vier Toren Unterschied verliert

… bei einem Remis gegen Mexiko, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien mit drei Toren Unterschied verliert und dennoch weniger selbst geschossene Tore als Saudi-Arabien aufweist

MEXIKO erreicht das Achtelfinale…

… bei jedem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien gewinnt

… bei jedem Sieg gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen gegen Argentinien verliert und anschließend die schlechtere Tordifferenz gegenüber Mexiko aufweist

… bei einem Sieg mit drei Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen und Argentinien remis spielen und Mexiko mehr selbst geschossene Tore als Argentinien aufweist

… bei einem Sieg mit mindestens vier Toren Unterschied gegen Saudi-Arabien, wenn gleichzeitig Polen und Argentinien remis spielen

WM 2022 Gruppe D Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe D # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 2 0 0 6:1 +5 6 2 🇦🇺 Australien 2 1 0 1 2:4 -2 3 3 🇩🇰 Dänemark 2 0 1 1 1:2 -1 1 4 🇹🇳 Tunesien 2 0 1 1 0:1 -1 1

FRANKREICH…

… hat bereits das Achtelfinale erreicht

AUSTRALIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Dänemark

… bei einem Remis gegen Dänemark, wenn gleichzeitig Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt

DÄNEMARK erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Australien, wenn gleichzeitig Tunesien nicht gegen Frankreich gewinnt

… bei einem Sieg gegen Australien, wenn gleichzeitig Tunesien gegen Frankreich gewinnt und dennoch die schlechtere Tordifferenz hat (aktuell beide -1)

TUNESIEN erreicht das Achtelfinale…

… bei einem Sieg gegen Frankreich, wenn gleichzeitig Dänemark und Australien remis spielen

… bei einem Sieg gegen Frankreich und einem gleichzeitigen Sieg Dänemarks gegen Australien, wenn danach die Tordifferenz besser als die der Dänen ist (aktuell beide -1)

WM 2022 Gruppe E Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

WM 2022 Gruppe F Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe F # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇭🇷 Kroatien 2 1 1 0 4:1 +3 4 2 🇲🇦 Marokko 2 1 1 0 2:0 +2 4 3 🇧🇪 Belgien 2 1 0 1 1:2 -1 3 4 🇨🇦 Kanada 2 0 0 2 1:4 -3 0

WM 2022 Gruppe G Tabelle:

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 2 2 0 0 3:0 +3 6 2 🇨🇭 Schweiz 2 1 0 1 1:1 0 3 3 🇨🇲 Kamerun 2 0 1 1 3:4 -1 1 4 🇷🇸 Serbien 2 0 1 1 3:5 -2 1

WM 2022 Gruppe H Tabelle: