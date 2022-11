WM 2022 Gruppenphase Regeln Erklärung – Wer kommt weiter? Wie kommt Deutschland weiter?

Deutschland verliert bei der FIFA Fußballweltmeisterschaft 2022 ihr erstes Gruppenspiel gestern gegen Japan – genau das hätte gestern nicht passieren dürfen! Doch nun stehen noch zwei Gruppenspiele an und Deutschland kann womöglich aus eigener Kraft in die k.o.Phase bzw. ins WM Achtelfinale kommen. Doch dazu muss die deutsche Fußballnationalmannschaft dringend gewinnen! Wie kommt Deutschland dennoch weiter?Heute hat Costa Rica gegen Japan gewonnen, was besser für Deutschland ist, denn nun haben die anderen drei Teams jeweils drei Punkte. Deutschland kann heute gleichziehen. Selbst bei einer Niederlage könnte die deutsche Nationalmannschaft noch weiterkommen, wenn man ein Torfestival gegen Costa Rica startet!

Hier alles zur WM Gruppe E.



WM 2022 – Wer kommt ins WM Achtelfinale? Alle WM Gruppen im Überblick – Aktueller Stand

Wir klären die Chancen ab sowie die Regeln, den Modus, welche Regeln in der Gruppenphase greifen.

Theoretisch ist alles möglich für ein deutsches Weiterkommen.

WM 2022 – Wer kommt weiter?

Gruppenerste und Gruppenzweite kommen weiter ins WM Achtelfinale

Gruppenerste und Gruppenzweite kommen weiter ins WM Achtelfinale Bei Punktegleichheit folgende Regel

Bei Punktegleichheit folgende Regel 1) bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen

1) bessere Tordifferenz in allen Gruppenspielen 2) größte Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore

2) größte Anzahl der in allen Gruppenspielen erzielten Tore 3) größte Anzahl der in den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften erzielten Punkte

3) größte Anzahl der in den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften erzielten Punkte 4) die bessere Tordifferenz aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften

4) die bessere Tordifferenz aus den Gruppenspielen zwischen den betreffenden Mannschaften 5) Gelbe Karte Punkteregelung

Rechenspiele – Wann kommt Deutschland weiter?

Deutschland müsste möglichst am Sonntag gewinnen, sowie gegen Costa Rica am Donnerstag, 1.12. drei Punkte holen. Nun hat heute im 11 Uhr Spiel Costa Rica die Überraschung geschafft und gewonnen – gut für Deutschland. Selbst wenn man heute also verliert, wäre mit einem hohen Sieg gegen Costa Rica das Weiterkommen als Tabellenzweiter möglich!

Welche Möglichkeiten haben wir ins WM Achtelfinale zu kommen?

2.Spieltag: 2.Gruppenspiel Länderspiel Deutschland gegen Spanien am 27.11.2022

3.Spieltag: 3.Gruppenspiel Länderspiel Deutschland gegen Costa Rica am 01.12.2022

WM Tabelle der Gruppe E

Stand nach dem Spiel Deutschland gegen Spanien (1:1)

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Kommt der 3. Platz bei der WM weiter?

Nein, anders wie bei den letzten Europameisterschaften kommt bei der Fußballweltmeisterschaft nur der jeweilige Gruppensieger und Gruppenzweiter weiter. Bei acht WM-Gruppen sind dies also 16 Mannschaften von 32, die ins WM-Achtelfinale einziehen werden. Der Platz 3 der WM 2022 kommt nicht weiter, sondern scheidet aus!

Rechenspiele – Wann kommt Deutschland weiter?

Deutschland gewinnt gegen Spanien

Gewinnt Deutschland gegen Spanien, hat man drei Punkte auf dem Konto, ebenso wie Spanien, Costa Rica und Japan. Man könnte sogar noch Gruppensieger werden! Eine ganz ausgeglichene Gruppe!

Spanien auf Platz 1 wegen den sieben Toren. Costa Rica und Japan mit jeweils drei Punkten nach ihrem 2.Spiel. Am dritten Spieltag wird es also spannend, Japan spielt dann gegen Spanien und Deutschland gegen Costa Rica.

Deutschland müsste dann gegen Costa Rica gewinnen mit möglichst vielen Toren und hätte 6 Punkte auf dem Konto. Im 2.Spiel, welches dann parallel zwischen Spanien und Japan läuft, wird es entscheidend für Deutschland. Gewinnt Deutschland also zwei Mal, hätte man 6 Punkte. Der Sieger zwischen Japan und Spanien ebenso. Gehen wir davon aus, dass Spanien bei 6 Punkten nach 2 Siegen (gegen Japan dann) mehr Tore durch das 7:0 hätte, wäre Spanien Erster. Dann würde es auf die Tordifferenz ankommen, welche ist besser Deutschland oder Costa Rica? Ist Gleichstand, würde man die Anzahl der erzielten Tore herannehmen.

Deutschland verliert gegen Spanien

Selbst bei einer Niederlage wäre Deutschland noch nicht ausgeschieden. Spanien Tabellenführer mit 6 Punkten.

Unsere Chance: Im Parallelspiel hatte heute Morgen Costa Rica gegen Japan gewonnen – Japan und Costa Rica haben beide drei Punkte. Im 3.Spiel müsste Spanien dann möglichst hoch gegen Japan gewinnen. Deutschland gewinnt möglichst hoch gegen Costa Rica. Dann hätten DE, CRC und JPN jeweils drei Punkte. Und es würde auf die Tordifferenz und die erzielten Tore ankommen. Nur eine klitzekleine Chance. Dann dürfte allerdings Japan keinesfalls einen Punkt im 2.Spiel gegen Costa Rica holen. Spielen Japan und Spanien unentscheiden und Deutschland gewinnt dennoch, wären wir draußen.

Deutschland spielt unentschieden gegen Spanien

Dann haben wir einen Punkt, Spanien hätte vier Punkte.Und Deutschland bei einem Sieg gegen Costa Rica alle Chancen. JPN-ESP dürfte dann nicht unentschieden ausgehen, sondern Spanien muss gewinnen. Dann entscheidet das Torverhältnis, zumindest wenn DE gegen CRC gewinnen sollte.

Fazit – kommt Deutschland bei der WM 2022 weiter?

Durch den Sieg Costa Ricas gegen Japan haben sich die deutschen Chancen auf ein WM-Achtelfinale aufgehellt! Ein Sieg heute wäre dennoch klasse, dann gäbe es vier Mannschaften mit drei Punkten und DE am letzten Tag den leichteren Gegner als es Spanien hätte.