Fußball WM Quali 2022 * Update * Wer qualifiziert sich für die Fußball WM 2022? WM-Teilnehmer

Nachdem sich die deutsche Fußballnationalmannschaft bereits am 8.Spieltag neben Dänemark für die WM 2022 Endrunde qualifizierte, steht nun ab heute der 10. Spieltag in den UEFA European Qualifiers an. Gestern schafften Weltmeister Frankreich sowie die FIFA-Nummer 1 Belgien den Sprung zur WM Endrunde. Heute werden gleich mehrere Mannschaften dazu kommen. Insgesamt qualifizieren sich in Europa 13 Mannschaften. Dabei sind die 10 Gruppensieger der WM-Quali sowie drei Teams, die sich über die Playoffs im März 2022 qualifizieren können. Wir sagen dir den aktuellen Stand der Dinge.

Wer hat sich bereits für die WM 2022 qualifiziert?

Neben dem WM-Gastgeber Katar hat sich als 1.Team aus Südamerika auch Brasilien qualifiziert – nach 13 von 18 Spieltagen! Aus Europa werden für den UEFA Verband zehn Teams sich am 10.Spieltag qualifizieren, Deutschland, Dänemark, Frankreich und Belgien haben dies geschafft. Heute sind die Gruppen H, A und B ebenfalls noch an der Reihe. Es wird Entscheidungen geben!

Wie steht es in den WM-Quali Gruppen?

Fußball WM Quali 2022 Gruppe A

Hier kämpfen heute Abend um 20:45 Uhr Portugal und Serbien um den Gruppensieg, die anderen Teams haben nichts mehr mit der Entscheidung zu tun.

Fußball WM Quali 2022 Gruppe B



Spanien ist Tabellenerster, Schweden ein Punkt dahinter. Heute Abend wird es spannend! Spanien reicht ein Unentschieden, Schweden muss gewinnen!

Fußball WM Quali 2022 Gruppe C



Italien und Schweiz sind hier punktgleich mit 15 Punkten unterwegs. Morgen Abend spielt Italien auswärts gegen Nordirland und die Schweiz zu hause gegen Bulgarien. Wird der Europameister Italien in die Playoffs gehen müssen?

Fußball WM Quali 2022 Gruppe D



Weltmeister Frankreich ist Gruppensieger und bereits qualifiziert.

Fußball WM Quali 2022 Gruppe E



Belgien wurde Gruppensieger und bereits qualifiziert.

Fußball WM Quali 2022 Gruppe F



Dänemark ist Gruppensieger und bereits qualifiziert.

Fußball WM Quali 2022 Gruppe G



Eine sehr spannende Gruppe, in der die Niederlande mit 2 Punkten führt, dahinter punktgleich die Türkei und Norwegen. Dabei muss die Niederlande gegen Norwegen spielen, die Türkei spielt gegen Montenegro.

Fußball WM Quali 2022 Gruppe H



Herzschlagfinale zwischen Russland und Kroatien um den Gruppensieg! Russland ist 80 Minuten lang direkt qualifiziert, doch dann fällt ein Eigentor und Kroatien führt! Somit zieht Kroatien mit einem Punkt mehr an Russland vorbei und fährt nach Katar! Eine herbe Niederlage für den WM-Gastgeber von 2018!

Fußball WM Quali 2022 Gruppe I



Hier kann England mit drei Punkten Vorsprung vor Polen aus eigener Kraft das Ticket ziehen.Morgen Abend spielt England gegen San Marino, Polen gegen Ungarn!

Fußball WM Quali 2022 Gruppe J



Deutschland ist Gruppensieger und bereits qualifiziert.