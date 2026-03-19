Fußball heute live im TV bei RTL – Wer zeigt die Europacup-Achtelfinals am 19.03. live? Am 19. März übertragen RTL, NITRO und der Streamingdienst RTL+ die Achtelfinal-Rückspiele in der UEFA Europa League und der UEFA Conference League. RTL und NITRO melden sich ab 20:15 Uhr mit einer simultanen Doppelübertragung zum Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00). Parallel startet RTL+ bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“ und überträgt alle Top-Partien des Abends einzeln oder in der Konferenz (Anstoßzeiten 18:45 und 21:00).

Wer zeigt welches Spiel? Übersicht der Live-Übertragungen am 19. März

RTL und NITRO konzentrieren sich in der Primetime auf das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart (Anstoß 21:00), die Sendeanstalten starten ihre Live-Schalten ab 20:15 Uhr. RTL+ bietet bereits die frühen Begegnungen ab 18:45 Uhr live an und stellt zusätzlich die Konferenzschaltung für die Anstoßzeiten 18:45 und 21:00 zur Verfügung. Damit können Fans sowohl einzelne Spiele als auch die komplette Übersicht des Abends verfolgen.

RTL & NITRO: FC Porto – VfB Stuttgart live (20:15 Sendebeginn)

Das Achtelfinal-Rückspiel FC Porto – VfB Stuttgart läuft bei RTL und NITRO als simultane Doppelübertragung; Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus melden sich live aus Porto. Die Kommentatoren Marco Hagemann und Felix Kroos begleiten die Begegnung akustisch. Für Einspieler und Spielerinterviews sind Jana Wosnitza (Superflash) sowie Felix Görner (Flash-Interviews) eingeplant. Nach der 1:2-Niederlage im Hinspiel steht Stuttgart mit dem Rücken zur Wand und braucht einen Sieg, um das Viertelfinal-Ticket zu lösen (Anstoß: 21:00 Uhr).

RTL+ beginnt die Berichterstattung bereits um 18:15 Uhr mit der Spieltagsshow „Matchday“, moderiert von Anna Kraft mit Experten wie Patrick Helmes und Community-Host Julius Fellermann. Ab 18:45 Uhr überträgt der Stream mehrere Achtelfinals der UEFA Europa League und UEFA Conference League einzeln; Fans können alternativ die Konferenz einschalten.

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Die für RTL+ angekündigten Einzelspiele und das On-Air-Personal am 19. März (Anstoß 18:45 / 21:00):

SC Freiburg – KRC Genk (18:45) – Experte: Christian Straßburger / Kommentator: Michael Born; Reporter: Jonas Gerdes (Spielort: Europa-Park Stadion)

1. FSV Mainz 05 – SK Sigma Olmütz (UECL, 18:45) – Expertin: Christina Rann / Kommentator: Oliver Seidler; Reporter: Thomas Wagner

Larnaka – Crystal Palace (UECL, 18:45) – Experte: Jürgen Schmitz / Kommentator: Tim Hemmrich

FC Midtjylland – Nottingham Forest (18:45) – Experte: Jochen Stutzky / Kommentator: Rene Langhoff

Olympique Lyon – Celta Vigo (18:45) – Experte: Jan Wochner / Kommentator: Freddie Schulz

FC Porto – VfB Stuttgart (21:00) – Experte: Robby Hunke / Kommentator: Cornelius Küpper (RTL+ Einzelübertragung)

Rayo Vallecano – FC Samsunspor (UECL, 21:00) – Experte: Christoph Stadtler / Kommentator: Peter Reichert

AS Rom – FC Bologna (18:45) – Experte: Florian von Stackelberg / Kommentator: Alexander Küpper

Aston Villa – OSC Lille (18:45) – Experte: Benedikt Brinsa / Kommentator: Klaus Veltman

Real Betis – Panathinaikos Athen (18:45) – Experte: Julian Engelhard / Kommentator: Stefan Fuckert

Sendezeiten, Formate und Zuschaueroptionen

Die Sender bieten verschiedene Übertragungsformate: RTL/NITRO setzen auf eine klassische Einzelübertragung des Topspiels in der Prime Time mit Live-Moderation und Expertenanalyse, während RTL+ zusätzlich die Konferenz und mehrere Einzelspiele parallel streamt. Zuschauer können damit zwischen der fokussierten Berichterstattung zum Spiel FC Porto – VfB Stuttgart und der breiten Live-Abdeckung aller Top-Partien des Abends wählen. Die Anstoßzeiten lauten überwiegend 18:45 Uhr für die frühen Spiele und 21:00 Uhr für die Abendspiele; die Sendestarts unterscheiden sich (RTL/NITRO: 20:15 Uhr, RTL+: ab 18:15 Uhr mit „Matchday“).

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa League

Europa League SC Braga 1.58 xG 0.17 4 0 Ferencvarosi TC Europa League Olympique Lyon 0.24 xG 1.02 0 2 Celta Vigo Europa League SC Freiburg 1.62 xG 1.07 5 1 Genk Europa League FC Midtjylland 0.67 xG 2.03 1 2 Nottingham Forest Europa League Aston Villa - - Lille Europa League FC Porto - - VfB Stuttgart Europa League AS Roma - - Bologna Europa League Real Betis - - Panathinaikos

Diese Fußballspiele gibt es als nächstes in der Europa Conference League

UEFA Europa Conference League 1. FSV Mainz 05 1.20 xG 0.48 2 0 Sigma Olomouc UEFA Europa Conference League AEK Athens FC 0.96 xG 1.21 0 2 Celje UEFA Europa Conference League AEK Larnaca 0.28 xG 3.03 1 2 Crystal Palace UEFA Europa Conference League Raków Częstochowa 0.67 xG 1.55 1 2 AC Florenz UEFA Europa Conference League Strasbourg - - HNK Rijeka UEFA Europa Conference League Shakhtar Donetsk - - Lech Poznan UEFA Europa Conference League Sparta Prag - - AZ Alkmaar UEFA Europa Conference League Rayo Vallecano - - Samsunspor

Liveticker heute Abend

22:40 Uhr Europatraum vorbei? Der VfB liegt 10 Minuten vor Ende mit 0:2 in Porto zurück – das war es wohl mit Europa!

21:00 Uhr Nun geht es in Stuttgart los! Kommt der VfB auch ins Viertelfinale?

20:33 Uhr SC Freiburg gewinnt 5:1 und zieht ins Viertelfinale Mit einer starken Leistung hat Freiburg das Viertelfinale erreicht!

20:00 Uhr SC Freiburg erhöht auf 4:1 Es läuft bei Freiburg! Noch eine halbe Stunde zu spielen, Grifo und Suzuki erhöhen!

19:10 Uhr SC Freiburg vorne! Nach knapp 20 Minuten fürht Freiburg durch Tore von Matthias Ginter und Matanović!