Fußball WM heute Ergebnis * 2:0 Niederlande gegen Katar * WM Live Tabelle A

Heute, am 29.11.2022, spielt bei der FIFA Fußball WM 2022 Gastgeber Katar gegen die Niederlande in der WM 2022 Gruppe A. Das WM-Spiel wird um 16:00 Uhr angepfiffen und findet im Al-Bayt Stadium statt. Obwohl Oranje gegen Ecuador keine wirkliche Glanzleistung vollbrachte, ist mit einem Sieg der niederländischen Nationalmannschaft gegen den Gastgeber Katar fest zu rechnen. Denn die Kataris zeigten sich bei der Heim-WM chancenlos. Katar ist bereits ausgeschieden und ein Einzug ins Achtelfinale ist nicht mehr möglich. Mit einem hohen Sieg gegen Katar kann es Oranje an die Spitze der Gruppe A schaffen und hat den Einzug ins Achtelfinale sicher. Das Spiel wird bei MagentaTV gezeigt und auch bei ARD im Free-TV. Um 16 Uhr ist Anpfiff. Im Parallelspiel der Gruppe geht es zwischen Ecuador und dem Senegal um den 2.Platz im WM-Achtelfinale.

Liveticker Niederlande gegen Katar Liveticker Niederlande gegen Katar 2:0 1:0 Cody Gakpo (26.), 2:0 Frenkie de Jong (50.) Schlusspfiff – Die Niederlande geht als Gruppensieger ins WM Achtelfinale! 17:50 Uhr – 6 Minuten bekommt der WM Gastgeber nochmals als Nachspielzeit, dann ist es vorbei für die Nationalmannschaft von Katar. Holland bekleckert sich nicht mit Ruhm. 17:28 Uhr – 69.Minute – 3:0 – Aber Handspiel durch Gakpo? Der Schiri prüft, das Tor wird zurückgenommen. 17:10 Uhr – Das 2:0 für Holland durch Frenkie de Jong, sein 1.Treffer bei dieser WM. 16:45 Uhr – Halbzeit, eine knappe Führung. Würde ja reichen für die Holländer. 16:40 Uhr – Hier passiert weiterhin nicht viel. 16:26 Uhr – Cody Gakpo mit seinem 3.Tor bei dieser WM. Schneller Vorstoß und rechts unten rein! Zum dritten Mal schießt Cody Gakpo das 1:0. 16:24 Uhr – Tatsächlich bringen die Kataris die Abwejhr von orange etwas unter Druck! 16:14 Uhr – Die Niederlande hier natürlich tonangebend, aber keine Torchancen bisher. 16:02 Uhr –Holland in den orangenen Trikots, die Kataris in den weißen Awaytrikots zum ersten Mal. 16:00 Uhr –Die Nationalmannschaften sind draußen, Nationalhymnen wurden gespielt, jetzt geht es los! Wer kommt ins WM-Achtelfinale? 15:10 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Bakary GASSAMA aus Gambia, sein erster WM-Einsatz 2022, er war auch schon 2018 in Russland dabei. 15:05 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 15:00 Uhr –Die Aufstellungen kommen gleich! So spielen die niederländische Nationalmannschaft und die katarische Nationalmannschaft: Niederlande: 23 Noppert – 2 Timber, 4 van Dijk, 5 Ake – 22 Dumfries, 15 de Roon, 21 F. de Jong, 17 Blind – 14 Klaassen – 8 Gakpo, 10 Memphis Depay. – Trainer: van Gaal Katar: 22 Barsham – 2 Pedro, 16 Khoukhi, 3 Abdelkarim – 17 Ismail M., 23 Madibo, 14 Homam – 10 Alhaydos, 6 A. Aziz – 19 Almoez, 11 Afif. – Trainer: Sanchez

WM Gruppe A Live Tabelle





Alles zur Stand: Livetabelle während des 3.SpieltagesAlles zur Fußball WM Gruppe A # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 5:1 +4 7 2 🇸🇳 Senegal 3 2 0 1 5:4 +1 6 3 🇪🇨 Ecuador 3 1 1 1 3:4 -1 4 4 🇶🇦 Katar 3 0 0 3 1:6 -5 0

Die Niederlage benötigt im Spiel gegen Katar nur noch einen Punkt, um ins Achtelfinale einzuziehen. Da sie Platz eins in der Gruppe erreichen möchten, brauchen sie einen Sieg und somit drei Punkte. Obwohl es schon einige Überraschungen bei der diesjährigen WM gab, dürfte die Niederlanden gegen Katar gewinnen. Die Niederlande und Ecuador haben nach dem 1:1 Remis beide jeweils vier Punkte und ein 3:1 Torverhältnis. Wer das heutige Spiel höher gewinnt, zieht als Gruppenerster in die K.O.-Phase ein. Die Niederlande hat mit dem bereits ausgeschiedenen Gastgeber einen leichten Gegner.

Niederlande: Kann Oranje den hohen Erwartungen gerecht werden?

Die Erwartungen an die niederländische Nationalmannschaft beim Spiel gegen den Gastgeber Katar sind sehr hoch. Nach dem Auftaktspiel gegen Senegal mit einem 2:0-Sieg verpassten die Holländer gegen Ecuador den Einzug ins Achtelfinale. Nach einem schwachen Auftritt mit einem Punkt war die niederländische Nationalelf sehr unzufrieden. Trainer Van Gaal sagte:

“Das war nicht die Leistung, die ich erwartet habe. Wir haben kein gutes Spiel gemacht. Wir waren gut in der Verteidigung, aber nicht gut, wenn wir in Ballbesitz sind. Das ist unser Problem”.

Jetzt muss Oranje im Spiel gegen Katar eine bessere Leistung abrufen. An den bisherigen vier Punkten der Niederlande war insbesondere Cody Gakpo beteiligt, der für sein Team gegen Ecuador das 1:0 erzielte.

Katar: Kann sich Katar ansprechend von der WM verabschieden?

Gastgeber Katar ist trotz einer besseren Performance beim Spiel gegen Senegal (1:3) als erster Teilnehmer aus der WM ausgeschieden und hat somit keine Chance mehr auf den Einzug ins Achtelfinale. Die Kataris waren schlichtweg über weite Strecken chancenlos bei der Heim-WM. Im zweiten Gruppenspiel ist ihnen zumindest der erste WM-Treffer der Verbandsgeschichte gelungen – folgt heute der erste WM-Punkt?

Die möglichen Aufstellungen

Die voraussichtliche Aufstellung der Niederlande wird aus einer 3-4-1-2-Formation bestehen:

Noppert – Ake, van Dijk, de Ligt – Blind, de Jong, Koopmeiners, Dumfries – Klaasen – Bergwijn, Gakpo

Die Aufstellung von Katar wird vermutlich eine 5-3-2-Formation sein:

Barsham – Ahmed, Hassan, Khouki, Miguel, Mohammad – Haydos, Madibo, Boudiaf – Ali, Afif

Wer überträgt Niederlande gegen Katar live in TV und Stream?

Das Spiel zwischen der niederländischen Nationalmannschaft und Katar wird heute um 16:00 Uhr im Al-Bayt Stadium in Al-Khor angepfiffen. Die Partie wird in der ARD übertragen und von Jessy Wellmer moderiert. An ihrer Seite stehen Amuth Schult, Thomas Hitzlsperger und Weltmeister Sami Khedira als WM-Experten. Das Spiel wird kommentiert von Gerd Gottlob. Alternativ kann man die Partie auch im ARD-Stream oder bei Magenta-TV schauen.