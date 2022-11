Fußball WM heute Ergebnis * 1:2 Ecuador gegen Senegal * WM Live Tabelle A

Der dritte und entscheidende Spieltag der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 in Katar startet heute am 29. November 2022. Es geht los um 16 Uhr mit den Entscheidungsspielen in WM Gruppe A und einem direkten Duell zwischen Ecuador und Senegal, wo der Sieger auf jeden Fall ins Achtelfinale kommt. Ecuador gegen Senegal wird im Khalifa International Stadium in Al-Rayyan ausgetragen. Vor dem Spiel führt Ecuador gemeinsam mit den Niederlanden die Gruppe an. Allerdings folgt Senegal dahinter mit nur einem Punkt weniger, sodass es heute zum „Finale um die Playoffs“ zwischen Ecuador und Senegal kommt. Das Entscheidungsspiel kommt nur bei Magenta TV im Livestream.

Liveticker Ecuador gegen Senegal Liveticker Ecuador gegen Senegal 1:2 0:1 Ismaila (43. Elfmeter), 1:1 Moises Caicedo (67.),1:2 Kalidou Koulibaly (70.) 17:58 Uhr – Senegal gewinnt und ist im WM-Achtelfinale! 17:52 Uhr – 6 Minuten Nachspielzeit – es wäre das erste Mal nach 20 Jahren, dass der Senegal die Vorrunde übersteht. Der Afrikameister wäre im WM-Achtelfinale. 17:43 Uhr – Noch 9mMinuten reguläre Spielzeit. Senegal feiert und hofft, doch ein Tor der Südamerikaner reicht für ein Unentschieden und das Weiterkommen. 17:33 Uhr – 142 Sekunden nach dem 1:1 folgt die erneute Führung des Senegals, wieder ein Standard nach Freistoß! 17:30 Uhr – Ecke Ecuador, Caicedo macht nen Abstauber! 17:10 Uhr – Ecuador nun mit einer 4-4-2 Grundordnung, etwas offensiver – sie müssen jetzt mindestens ein Tor machen! Senegal ist verdient zur Halbzeit vorne. Neun Torschüsse, ein Tor. 16:42 Uhr – Elfmeter für den Senegal nach Foulspiel – sehr ungeschickt von Hincapie. Die Chance auf das WM-Achtelfinale Ticket. Ismaila tritt an! Er trifft und Senegal führt. 16:32 Uhr – Im 2.Spiel der Gruppe steht es 1:0 für die Niederlande. Damit wäre der Senegal draußen, braucht nun einen Sieg fürs Weiterkommen. 16:20 Uhr –Enner Valencia mit zwei Torschüssen bisher. Senegal mit fünf Torschüssen vorne. 16:05 Uhr –Senegal mit den ersten 2 Chancen durch B. Dia. – Senegal sehr offensiv. 16:02 Uhr –Ecuador in den gelben Heimtrikots, die Afrikaner in den weißen Awaytrikots. 16:00 Uhr –Die Nationalmannschaften sind draußen, Nationalhymnen wurden gespielt, jetzt geht es los! Wer kommt ins WM-Achtelfinale? 15:10 Uhr – WM-Schiedsrichter ist Clément Turpin aus Frankreich, sein 2.Einsatz bei dieser WM in Katar. 15:05 Uhr – Wer wird sich von den beiden Teams in die WM Torschützenliste eintragen? 15:00 Uhr –Die Aufstellungen kommen gleich! So spielen die ecuadorianische Nationalmannschaft und die senegalesische Nationalmannschaft: Ecuador: 1 Galindez – 17 A. Preciado, 2 Torres, 3 Hincapie, 7 Estupinan – 8 Gruezo – 21 Franco, 23 M. Caicedo – 19 Plata, 11 Estrada, 13 E. Valencia. – Trainer: Alfaro Senegal: 16 Mendy – 21 Sabaly, 3 Koulibaly, 22 Diallo, 14 Jakobs – 11 Ciss, 26 Gueye – 13 Ndiaye, 5 Gana, 18 Ismaila – 9 B. Dia. – Trainer: Cisse

WM Gruppe A Live Tabelle





Alles zur Stand: Livetabelle während des 3.SpieltagesAlles zur Fußball WM Gruppe A # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇳🇱 Niederlande 3 2 1 0 5:1 +4 7 2 🇸🇳 Senegal 3 2 0 1 5:4 +1 6 3 🇪🇨 Ecuador 3 1 1 1 3:4 -1 4 4 🇶🇦 Katar 3 0 0 3 1:6 -5 0

Wie gut sind Ecuador und Senegal im Vergleich?

Das WM 2022 Spiel Ecuador gegen Senegal verspricht ein interessantes Duell zweier etwa gleichstarker Mannschaften zu werden. Einerseits hat Senegal auf der FIFA-Weltrangliste und beim Gesamtmarktwert die Nase vorn, andererseits hat Ecuador die besseren Wettquoten. Für einen Ecuador-Sieg gibts eine 2.40 und für Senegal nur eine 3.10. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Senegal auf Platz 18, Ecuador hingegen nur auf Platz 44. Der Gesamtmarktwert von Senegal beträgt 229,5 Millionen Euro, Ecuadors nur 146,5 Millionen Euro. Weiterhin hat Senegal beide Spiele in 2002 und 2005 gegen Ecuador gewonnen (1:0 und 2:1).

Kann Ecuador die Tabellenführung heute verteidigen?

Die ecuadorianische Fußball-Nationalmannschaft liegt nach 2 Spielen in WM 2022 Gruppe A auf dem ersten Platz – gemeinsam mit den Niederlanden. Sollten Ecuador und Niederlande heute beide gewinnen, kommt es auf das bessere Torverhältnis an. Ecuador hat eine schwere Aufgabe mehr Tore gegen Senegal zu schießen als Niederlande gegen Katar. Ecuador könnte daher trotz eines Sieges wahrscheinlich die Tabellenführung an die Niederlande verlieren. Allerdings ist es auch möglich, dass Ecuador heute ausscheidet, falls Senegal gewinnt. Bei einem Unentschieden wäre Ecuador ebenfalls für die Playoffs qualifiziert. Deswegen hat Ecuador das Weiterkommen selbst in der Hand.

Gelingt Senegal der Sprung auf den 1. oder 2. Platz?

Die senegalesische Fußball-Nationalmannschaft hat die große Chance heute mit einem Sieg ins WM-Achtelfinale zu kommen. Allerdings ist ein Sieg Pflicht, denn mit einem Remis wäre Senegal ebenfalls so gut wie sicher raus. Falls Senegal heute nur einen Punkt holt, bräuchte das Team einen Katar-Sieg gegen die Niederlande mit Drei-Tore-Unterschied. Senegal würde heute mit einem Sieg wahrscheinlich auf den zweiten Platz in WM 2022 Gruppe A kommen, denn die Niederlande wird bestimmt gegen Katar gewinnen. Senegal wäre mit einem Sieg nur dann Gruppenerster, wenn Katar gewinnt oder ein Remis holt.

Ecuador gegen Senegal – Die möglichen Aufstellungen

Die ecuadorianische Nationalmannschaft von Coach Gustavo Alfaro hat bei der WM bereits mit Viererkette gegen Katar und mit Dreierkette gegen die Niederlande gespielt. Beim wichtigen Spiel gegen Senegal könnte es heute wieder eine Dreier- oder Fünfkette geben.

Galindez – Porozo, Torres, Hincapie – An. Preciado, Estupinan – Franco, M. Caicedo – Plata, Estrada – E. Valencia

Die senegalesische Nationalmannschaft von Coach Aliou Cissé spielt in einem 4-3-3 oder 4-2-3-1. Gegen die Niederlande spielte Senegal im defensiveren 4-3-3. Das erfolgreichere Spiel war im 4-2-3-1 gegen Katar.

E. Mendy – Sabaly, Koulibaly, A. Diallo, Jakobs – N. Mendy, I. Gueye – I. Sarr, Dia, Diatta – Diedhiou

Wer überträgt Ecuador gegen Senegal live in TV und Stream?

Das WM 2022 Spiel Ecuador gegen Senegal wird heute am 29. November 2022 exklusiv um 16 Uhr bei Magenta TV im Livestream übertragen. Das Parallelspiel Niederlande gegen Katar kommt auf ARD. Bei Magenta TV könnte heute als Moderator Johannes B. Kernert oder Anett Sattler am Start sein. Der Kommentator des Spiels Ecuador gegen Senegal bei Magenta TV ist Christian Strassberger. Außerdem läuft das Spiel in der Schweiz auf SRF zwei. Kommentator ist Mario Gehrer. Außerdem ist Lutz Pfannenstiel als Experte dabei.