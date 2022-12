Fußball heute WM Spiele live am 01.12. ** WM Spielplan ** Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Wieder beschert uns der Fußball heute WM Spiele live, die es in sich haben. Nur gibt es heute (1. Dezember 2022) eben auch ein absolutes Highlight. Denn im Spiel des Tages zwischen Costa Rica gegen Deutschland kämpft die deutsche Nationalmannschaft ab 20 Uhr darum, bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar nicht schon wieder in der Vorrunde rauszufliegen. Ein zweites Russland 2018 soll mit aller Macht, Gewalt, spielerischer Leichtigkeit und idealerweise mit ganz vielen Toren verhindert werden.

Costa Rica gegen Deutschland live im Free TV gibt es im ZDF oder in der Online Mediathek des ZDF als Internet Stream zu sehen. Parallel überträgt auch Magenta TV diese Partie sowie das zweite Match in der Gruppe E zwischen Japan und Spanien exklusiv im Livestream. Den Auftakt macht bei der WM 2022 heute am Nachmittag bereits die Gruppe F. Hier zeigt das ZDF Kroatien gegen Belgien im Free TV. Kanada gegen Marokko wird exklusiv bei Magenta TV ausgestrahlt.

16 Uhr – In der WM Gruppe F geht es nun los! Hier gibt es die Liveticker CRO – BEL und CAN-MAR

18:00 Uhr – Marokko ist durch ein 2:1 Gruppenerster. Kroatien geht als Zweiter ins WM-Achtelfinale.

19:5o Uhr – Um 20 Uhr geht es ins Deutschlandspiel. Die offizielle deutsche Aufstellung ist da:

1 Neuer (C) – 2 Rüdiger, 3 Raum, 6 Kimmich, 8 Goretzka, 10 Gnabry, 13 Müller, 14 Musiala, 15 Süle, 19 Sané, 21 Gündogan.

Im letzten und alles entscheidenden Spiel in der Gruppe E wird die deutsche Partie von einem Novum begleitet. Denn bei der Begegnung Costa Rica gegen Deutschland kommt erstmals mit Stephanie Frappart aus Frankreich eine Schiedsrichterin zum Einsatz. Vielleicht ist das ja ein gutes Omen für die deutsche Fußball Nationalmannschaft, die heute nur ein Ziel vor Augen hat: das WM 2022 Achtelfinale.

Kroatien gegen Belgien heute live – Feierabend für die Roten Teufel?

Eine der großen Enttäuschungen bei der 22. FIFA Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar war bisher Belgien. Es hat den Anschein, als endet hier die Ära einer Goldenen Generation. Schon beim 1:0 gegen Underdog Kanada war viel Glück mit im Spiel. In der zweiten Partie gegen Marokko wurde die belgische Fußball Nationalmannschaft dann mit 0:2 abgestraft.

Dass den Roten Teufeln heute (ab 16 Uhr live im ZDF und bei Magenta TV) ausgerechnet gegen den Vizeweltmeister Kroatien der Turnaround gelingt, müssen wir doch stark anzweifeln. Die Kroaten jedenfalls wussten sich zu steigern. Nach dem torlosen Remis gegen Marokko gerieten sie gegen Kanada in Rückstand, antworteten aber souverän und überzeugend mit einem 4:1-Sieg. Ein Unentschieden reicht, dann ist das WM Achtelfinale erreicht.

Kanada gegen Marokko heute live – Wird WM Geschichte geschrieben?

Die Partie gegen Kroatien ging zwar auch mit 1:4 verloren. Wie schon das erste Match gegen Belgien (0:1). Und trotzdem schrieb Kanadas Fußball Nationalmannschaft Geschichte. Denn gegen die Kroaten traf Alphonso Davies vom FC Bayern München nach nur zwei Minuten zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung und erzielte damit das erste Tor für Kanada bei einer Fußball WM überhaupt. 1986 in Mexiko waren die Nordamerikaner ohne Treffer geblieben.

Ausgeschieden ist Kanada bereits. Trotz einer sehr guten Partie gegen die Belgier, in der etwas Glück fehlte. Eine letzte Mission haben die Ahornblätter aber noch: Nach dem ersten Treffer soll es nun zum ersten Punkt bei einer WM Endrunde reichen. Marokko wäre damit unter Umständen einverstanden.

Denn ein Unentschieden würde bedeuten, dass die Nordafrikaner ins Achtelfinale einziehen, wenn Kroatien Belgien schlägt, unentschieden spielt oder mit zwei Toren Differenz verliert. Nur bei einer Niederlage mit einem Tor Abstand müsste gerechnet werden. Mit einem Dreier ist Marokko definitiv in der K.-o.Runde mit dabei.

WM 2022 Tabelle Gruppe F

Alles zur Fußball WM Gruppe F # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇲🇦 Marokko 3 2 1 0 4:1 +3 7 2 🇭🇷 Kroatien 3 1 2 0 4:1 +3 5 3 🇧🇪 Belgien 3 1 1 1 1:2 -1 4 4 🇨🇦 Kanada 3 0 0 3 2:6 -4 0

Japan gegen Spanien heute live – Leistet die Furia Roja Schützenhilfe?

Die Ausgangslage in der Gruppe E könnte noch sehr kompliziert sein. Nämlich dann, wenn Japan in Führung geht und Deutschland parallel dazu die ersten Tore gegen Costa Rica erzielt. Denn zu einhundert Prozent steht selbst Spanien noch nicht im Achtelfinale der Fußball Weltmeisterschaft 2022 in Katar. Insofern ist schon damit zu rechnen, dass die Spanier wirklich nichts dem Zufall überlassen und sich mindestens das nötige Unentschieden ergattern.

Und wenn wir ganz ehrlich sind: Japan wusste schon in der WM Qualifikation nicht immer zu überzeugen, erwischte aber eben gegen Deutschland eine sehr starke halbe Stunde. Das 0:1 gegen Costa Rica wiederum spricht ebenso Bände. Dass die Japaner tatsächlich Spanien besiegen, daran ist nur schwer zu glauben. Zumal die Furia Roja in ihren letzten 13 Länderspielen nur eines verloren hat: mit 1:2 gegen die Schweiz in der Nations League, in der sie am Ende aber trotzdem Gruppensieger wurde.

Costa Rica gegen Deutschland heute live – Packt die DFB Elf das Achtelfinale?

Schon um 18.30 Uhr beginnt für Costa Rica gegen Deutschland heute live im Free TV in der ARD die Übertragung, ehe es ab 20 Uhr ernst wird. Wir können nur hoffen, dass nicht nur Füllkrug on Fire ist, sondern idealerweise die gesamte deutsche Fußball Nationalmannschaft. So wie eben gegen Spanien. Das war ein beeindruckender Auftritt im Sinne von Teamgeist und Kampfgeist gleichermaßen. Auch wenn spielerisch noch nicht alles klappen wollte. Somit haben sich die deutschen Kicker schon einmal fürs 1:2 gegen Japan rehabilitiert.

Das schaffte aber auch Costa Rica nach dem 0:7-Debakel gegen Spanien. Denn zur Verwunderung aller Experten und Fans besiegten Los Ticos im zweiten Gruppenspiel die Japaner mit 1:0. Was übrigens auch bedeutet: Mit einem weiteren Sieg steht Costa Rica tatsächlich im Achtelfinale! Das DFB Team sollte also auf der Hut sein, denn sein Gegner ist noch immer im Rennen. Wir erinnern uns aber gerne ans 4:2 bei der WM 2006 im eigenen Land. Ein solches Resultat würde Deutschland reichen für den Fall, dass Spanien gegen Japan unentschieden spielt. Denn dann braucht das Team von Bundestrainer Hansi Flick einen Sieg mit zwei Toren Differenz.

WM 2022 Tabelle Gruppe E





Alles zur Stand während der SpieleAlles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇯🇵 Japan 3 1 0 2 4:3 +1 6 2 🇪🇸 Spanien 3 1 1 1 9:3 +6 4 3 🇩🇪 Deutschland 3 1 1 1 5:5 0 4 4 🇨🇷 Costa Rica 3 1 0 2 3:10 -7 3

Wer überträgt heute die Fußball WM live in TV und Stream?

Am dritten Spieltag in der WM 2022 Gruppenphase finden die entscheidenden beiden Partien jeder Gruppe immer zeitgleich statt. Insofern gibt es stets eine davon exklusiv bei Magenta TV im Livestream zu sehen. Dies werden im Fußball heute die WM Spiele Kanada gegen Marokko aus der Gruppe F ab 16 Uhr sowie aus der deutschen Gruppe E Japan gegen Spanien ab 20 Uhr sein.

Dafür überträgt die ARD Costa Rica gegen Deutschland live im Free TV. Das Erste beginnt die Live Übertragung mit Vorberichten schon um 18.30 Uhr. Der Anpfiff ertönt um 20 Uhr, und Costa Rica gegen Deutschland live am Mikro kommentieren wird Gerd Gottlob. Bei Magenta TV sitzt Wolff Fuss am Mikrophon.

Außerdem zeigt die ARD bereits um 16 Uhr den Kracher Kroatien gegen Belgien live im Free TV. Magenta TV natürlich ebenso. Außerdem gibt es für die Spiele der beiden Gruppen auch noch eine Konferenzschaltung.