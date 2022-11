WM Spiel am Donnerstag – Deutschland gegen Costa Rica – Wie kommt Deutschland weiter?

Am Donnerstag Abend (1. Dezember) tritt Costa Rica gegen Deutschland zum Showdown bei der FIFA WM 2022 in Katar in der WM Gruppe E an. Ab 20 Uhr heißt es für die deutsche Fußball Nationalmannschaft im al-Bayt-Stadion in al-Chaur dann im wahrsten Sinne des Wortes: Siegen oder fliegen – und zwar nach Hause.

Denn nur drei Punkte helfen der DFB Auswahl am letzten Spieltag der Gruppenphase weiter. Ansonsten ist die FIFA Fußball Weltmeisterschaft für die Adlerträger bereits beendet und hätte sich das historische Vorrunden-Aus bei der WM 2018 in Russland wiederholt.

Ausgangslage: Nur ein deutscher Sieg gegen Costa Rica hilft weiter

Aber ganz so einfach ist es auch nicht. Denn ein simples 1:0 wäre unter Umständen noch zu wenig. Viel hängt davon ab, wie die Partie zwischen Japan und Spanien endet. Gewinnt die Furia Roja, überrundet Deutschland Costa Rica und auch Japan und wird mit einem Sieg Zweiter.

Trennt sich die japanische Fußball Nationalmannschaft von den Iberern allerdings unentschieden, braucht das DFB Team unbedingt einen Sieg mit zwei Toren Differenz. Es sei denn, Japan gegen Spanien endet 0:0. Dann reicht auch ein deutsches 1:0 gegen Costa Rica.

Es braucht also einen Sieg gegen Costa Rica. Und idealerweise sehr, sehr viele Tore. Da trifft es sich im wahrsten Sinne des Wortes sehr gut, dass das Deutschland Trikot mit der Rückennummer 9 wieder ein echter Mittelstürmer trägt. Denn nicht nur Niclas Füllkrug ist „on fire“. Sondern irgendwie ist auf einmal das ganze Fußballland Fan vom Angreifer von SV Werder Bremen.

Als der für die DFB Auswahl gegen Spanien in seinem dritten Länderspiel überhaupt sein zweites Tor erzielte und mit einem rechten Hammer der deutschen Nationalmannschaft das 1:1 rettete, wussten kluge Experten sofort: Vor exakt einem Jahr hatte Niclas Füllkrug auch gejubelt. Damals erzielte der Bremer Stürmer ein Tor – aber Werder verlor mit 1:2. Und zwar in der 2. Bundesliga! Ein Jahr später sind die Grün-Weißen wieder Erstligist und Füllkrug, der Stürmer mit der markanten Zahnlücke, fast schon so etwas wie die Lebensversicherung im deutschen Team.

Ein Sieg von Japan gegen Spanien macht die Sache kompliziert

Kritisch wird es, wenn Japan tatsächlich gegen die spanische Nationalmannschaft gewinnen sollte. Dann ist die Mannschaft von Bundestrainer Hansi Flick zwar nicht automatisch ausgeschieden. Doch es braucht einen sehr deutlichen Sieg gegen Los Ticos, weil Spanien nach dem 7:0 gegen Costa Rica in Sachen Torverhältnis aktuell bei 8:1 Treffern steht.

Was bedeutet: Bei einer spanischen 0:1-Pleite mit einem Tor Differenz müssen die deutschen Kicker mit sieben Toren Abstand (7:0) gewinnen. Bei einem 1:2 der Spanier allerdings auch mit 8:1. Andernfalls wären sie beim 7:0 punkt- und torgleich, würden in der Fair Play Wertung aber aktuell den Kürzeren ziehen.

Je klarer Japan Spanien besiegt, desto weniger hoch muss Deutschland gegen Costa Rica gewinnen. Aber besser wäre natürlich, die spanische Nationalmannschaft ergattert sich mit mindestens einem Unentschieden den Sieg in der Gruppe E.

WM Gruppe E Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe E # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇪🇸 Spanien 2 1 1 0 8:1 +7 4 2 🇯🇵 Japan 2 1 0 1 2:2 0 3 3 🇨🇷 Costa Rica 2 1 0 1 1:7 -6 3 4 🇩🇪 Deutschland 2 0 1 1 2:3 -1 1

Pressekonferenz sorgt für Lacher

Gut also, dass Bundestrainer Hansi Flick Mut zu „Lücke“ bewies. Füllkrugs Spitzname ist Programm. Und die internationale Presse reibt sich verwundert die Augen: Wo kommt dieser Angreifer denn auf einmal her? Im Nationalteam scheint Thomas Müller so etwas wie Füllkrugs größter Fan, lobt den Mitspieler überschwänglich, selbst in den Sozialen Netzwerken, ist aber zeitgleich wohl auch sein größter Konkurrent.

“Die Neun auf dem Rücken hat auf jeden Fall ‘Fülle’. Was die Aufstellung und Taktik angeht, müssen Sie den Bundestrainer fragen. Wir haben in unserem Kader viele gute Offensivspieler. Es geht hauptsächlich darum, dass wir ein gutes Spiel machen und die Box besetzen. Da wird nicht nur ein Mann gefragt sein. Es wird von der Spielanlage sicherlich ein anderes Spiel, als gegen Spanien werden. Wir dürfen gespannt sein, was sich das Trainerteam einfallen lässt. Niclas hat gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht.” Thomas Müller über die Stürmerfrage gegen Costa Rica

Denn nicht wenige Experten sehen den Stürmer von Werder Bremen jetzt in der Startelf. Ausgerechnet Thomas Müller und Niclas Füllkrug stellten sich zwei Tage vor dem Costa Rica den Fragen der Journalisten. Wer als Neun gegen Los Ticos also nun auflaufen werde? Müller zögerte mit der Antwort, spielte dem Ball seinem Kollegen zu: „Willst du antworten, Fülle? Du kannst gerne!“ Was Niclas Füllkrug als „doofe Frage“ konterte mit den Worten: „Wollen wir weitermachen?“

Aufstellung: Deutschland mit Müller und mit Füllkrug?

Schlussendlich muss darüber ja ohnehin der Bundestrainer entscheiden. Und bei Hansi Flick geht die Tendenz wohl eher dahin, sich Niclas Füllkrug als Joker in der Hinterhand zu behalten. Möglich wäre aber auch, dass Thomas Müller und Niclas Füllkrug auf dem Platz stehen. Dann würde Jamal Musiala als Zehner auflaufen, Müller zusammen mit Leroy Sane mehr über außen kommen, was für Serge Gnabry nur die Bank bedeuten würde. Und eben mit „Lücke“ in vorderster Front.

“Ich bin ein Freud davon, auf sich selbst zu schauen, weil uns das wenig gebracht hätte, wenn wir am Abend nicht unsere Hausaufgaben gemacht hätten. Das Spiel habe ich nicht komplett geschaut. Am Ende habe ich mich trotzdem über das Ergebnis gefreut, weil es uns eine realistische Chance gegeben hat weiterzukommen.” Niklas Füllkrug über das Spiel Costa Rica gegen Japan

Grundsätzlich hat der Bundestrainer aber wenig Grund für Änderungen. Es sei denn, er wird dazu gezwungen. Denn Außenverteidiger David Raum plagt eine Rippenprellung. Es wird ihn aber eher nicht am Einsatz hindern. Und wenn doch, steht mit Christian Günter vom SC Freiburg ein solider Ersatz parat, auf den sich Flick verlassen kann. Leroy Sane hat seine Knieprobleme überwunden. Mit seinen auffälligen starken 20 Minuten gegen Spanien könnte also sogar ein Platz in der Startelf winken.

Deutschlands Gegner im Achtelfinale: Vielleicht „nur“ Marokko?

Sollte das Spiel Costa Rica gegen Deutschland für die DFB Auswahl mit einem Happy End abgepfiffen werden, darf träumen erlaubt sein. Denn dann ist nicht nur vieles möglich. Der weitere Weg in Richtung WM 2022 Finale wird vermutlich sogar als Gruppenzweiter etwas leichter. Weil Kroatien gegen Belgien im direkten Duell aufeinander trifft, könnte Marokko gegen Kanada sich mit einem Sieg sogar den Gruppensieg holen.

Und dann wären die Nordafrikaner Deutschlands Gegner im Achtelfinale am Dienstag (6. Dezember 2022) um 16 Uhr. Schafft Belgien den Gruppensieg, müsste die Ehrfurcht vor den Roten Teufeln auch nicht zu groß sein. Die Belgier stecken offenbar in einem tiefen Loch und haben bei der FIFA Fußball Weltmeisterschaft in Katar noch überhaupt nicht überzeugt.

Verschwörungstheorie: Verliert Spanien absichtlich gegen Japan?

Es kommt aber fast noch besser: Als Gruppenzweiter würde Deutschland dem Ersten der Gruppe G aus dem Weg gehen. Und der heißt, so viel steht schon fest: Brasilien! Die Selecao ist sicherlich eine ganz andere Hausnummer als die anderen Gegner, die in einem Viertelfinale möglich wären: Portugal, die Schweiz oder Serbien sind die wahrscheinlichsten Kontrahenten.

Das ist auch der spanischen Journaille nicht entgangen. Die Marca spricht von der „Gefahr Gruppensieg“ und spekuliert, ob die spanische Mannschaft überhaupt Erster in der Gruppe E werden will. Doch das wäre ein Spiel mit dem Feuer. Denn zum einen kann Deutschland bei einer spanischen Niederlage eben selbst mit einem ganz hohen Sieg noch Zweiter werden.

Und zum anderen sollten wir nicht vergessen: Gewinnt Deutschlands Gegner Costa Rica, wäre nicht nur Deutschland, sondern eben auch Spanien ausgeschieden. Weswegen Luis Enrique auch schnell ergänzt und bekräftigt: „Wir werden in das Spiel gegen Japan gehen, um zu gewinnen.“