Fußball heute ZDF am Donnerstag 24.11. im TV *** Wer überträgt die WM-Spiele? WM Übertragung & Kommentatoren

Am heutigen Donnerstag kommt es wieder zu vier WM-Spielen in der Vorrunde bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar. Dabei geht es um 11 Uhr los mit dem zweiten exklusiven Wm-Spiel, welches nur bei MagentaTV läuft. Die Schweizer Nationalmannschaft trifft in ihrem Auftaktspiel in der WM Gruppe G auf die Afrikaner aus Kamerun. Marco Hagemann hat die Ehre dieses WM-Spiel zu kommentieren, um 10 Uhr geht es mit dem Warmup los. Danach schaltet ab 13 Uhr das ZDF sich ins Geschehen ein mit drei Spielen, unter anderem der brasilianischen Nationalmannschaft und den Portugiesen mit Christiano Ronaldo in seiner letzten Fußball-WM gegen Ghana. Um 14 Uhr, 17 Uhr und 20 Uhr beginnen dann die letzten Spiele der Vorrunde.

Update 12:55 Uhr – Die Schweiz gewinnt gegen Kamerun mit 1:0. Alles im Liveticker.

Update 14:45 Uhr – Zwischen Uruguay und Südkorea geht es 0:0 aus.

Update 17 Uhr – Nun geht es los bei Portugal gegen Ghana!

ZDF und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Das erste Spiel der Schweiz gegen Kamerun zeigt nur MagentaTV. Los geht es mit dem ersten Spiel und der Übertragung ab 10 Uhr mit Anett Sattler und Tabea Kemme in der Moderation. Marco Hagemann darf dann das Spiel der Schweizer moderieren. Martin Scheider wird dann im ZDF das 2.Spiel der Urugayer moderieren, Christina Rann übernimmt dies bei MagentaTV. Jochen Breyer und Per Mertesacker führen in das Spiel. Um 17 Uhr dann Portugal gegen Ghana! Oliver Schmidt (ZDF) und Alex Klich (Magenta) dürfen moderieren.

Béla Réthy darf ab 20 Uhr ans Mikro, wenn die brasilianische Nationalmannschaft gegen Serbien spielt. Kathrin Müller-Hohenstein wird mit Christoph Kramer und Sandro Wagner ins Spiel einführen, Sascha Bandermann mit Experte Fredi Bobic bei MagentaTv.

Im ZDF startet das Sportstudio um 13:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?



Schweiz – Kamerun (MagentaTV 11.00 Uhr)

Marco Hagemann

Moderation: Anett Sattler, Expertin: Tabea Kemme

Wer moderiert und kommentiert ?

Uruguay – Südkorea (ZDF 14.00 Uhr)

Das Spiel Uruguay gegen Südkorea geht um 14 Uhr los, MagentaTV und das ZDF zeigt das Spiel.

ZDF: Martin Scheider, Experte: Hanno Balitsch

Magenta TV: Christina Rann

Moderation (ZDF): Jochen Breyer, Experte: Per Mertesacker

Moderation (Magenta TV): Anett Sattler, Expertin: Tabea Kemme

Portugal – Ghana (ZDF 17.00 Uhr)

ZDF: Oliver Schmidt

Magenta TV: Alex Klich

+Taktik-Feed: Jan Platte, Experte: Tobias Schweinsteiger

Moderation (ZDF): Kathrin Müller-Hohenstein, Experte: Christoph Kramer

Moderation (Magenta TV): Sascha Bandermann, Experte: Fredi Bobic

Brasilien – Serbien (ZDF 20.00 Uhr)

ZDF: Béla Réthy

Magenta TV: Christian Straßburger

Moderation (ZDF): Kathrin Müller-Hohenstein, Experten: Christoph Kramer und Sandro Wagner

Moderation (Magenta TV): Sascha Bandermann, Experte: Fredi Bobic