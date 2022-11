Fußball heute ZDF am Sonntag 27.11. im TV * Wer überträgt die WM-Spiele? WM Übertragung & Kommentatoren

Am heutigen Sonntag kommt es wieder zu vier WM-Spielen in der Vorrunde bei der FIFA Fußball WM 2022 in Katar.Dabei spielt Deutschland als letztes in ihrem vorgezogenem Endspiel gegen Spanien. Verliert die Flick-Truppe, ist es wohl aus mit dem Traum vom fünften WM-Titel, selbst das WM-Achtelfinale ist dann in weite Ferne gerückt. Vorher um 11 Uhr gibt es im ZDF und auf MagentaTV das andere Spiel der deutsche Gruppe: Gewinnt Japan wird es für das DFB Team auch am letzten Spieltag ganz schwer, selbst wenn man gegen Spanien gewinnen sollte. In der WM Gruppe F spielen um 14 Uhr Belgien gegen Marokko und um 17 Uhr Kroatien gegen Kanada. Bei einem möglichen Weiterkommen der Deutschen wären das die Gegner. Alle Spiele werden im ZDF gezeigt und auf Magenta, um 10 Uhr geht es mit den Berichterstattungen los.

Update 12 Uhr – Beim 1.Spiel des Tages gibt es eine kleine Überraschung: Costa Rica gewinnt gegen Japan! Das ist gut für Deutschland!

Update 16 Uhr – Das 2.Spiel des Tages ist vorbei: Belgien gegen Marokko 0:2 – eine erneute Überraschung heute!

Update 19 Uhr – Das dritte Spiel des Tages ist zu Ende, die Kroaten gewinnen mit 4:1 gegen Kanada.

Update 21:50 Uhr – Das Deutschlandspiel gegen Spanien geht leistungsgrecht 1:1 aus – hier die offizielle Deutschland Aufstellung

ZDF und Magenta TV heute zeigt die WM Spiele – WM Übertragung heute

Wer überträgt die WM-Spiele heute?

Los geht es um 10 Uhr mit den Berichterstattungen, bei MagentaTV stimmt Sascha Bandermann mit Fredi Bobic sowie im ZDF Katrin Müller-Hohenstein mit Christoph Kramer auf den Spieltag ein bzw. auf das Deutschlandspiel. Claudia Neumann moderiert Japan gegen Costa Rica dann ab 11 Uhr, Markus Höhner bei der Telekom.

Das 2.Spiel startet um 14 Uhr aus der Gruppe F mit Belgien gegen Marokko, Martin Schneider mit Hanno Balitsch sowie Jonas Friedrich sind am Mikro. Tikki-Takka Béla Réthy hören wir dann um 17 Uhr bei Kroatien gegen Kanada, Marco Hagemann bei MagentaTV. Um 20 Uhr wird es dann spannend, Deutschland gegen Spanien moderieren Oliver Schmidt mit Sandro Wagner im ZDF, Wolff Fuss bei Magenta TV. Auf das Spiel stimmen Jochen Breyer mit dem Duo Per Mertesacker und Christoph Kramer ein. Bei Magenta machen dies Johannes B. Kerner mit den Ex-Nationalspielern Lars Stindl und Michael Ballack.

Im ZDF startet das Sportstudio um 10:05 Uhr, bei MagentaTV geht es um 10 Uhr bereits ins Warmup.

Spanien – Deutschland (20.00 Uhr)

Wer moderiert und kommentiert Spanien – Deutschland ?

ZDF: Oliver Schmidt, Experte Sandro Wagner

Magenta: Wolff Fuss

Moderation ZDF: Jochen Breyer; Experten: Per Mertesacker und Christoph Kramer

Moderation Magenta: Johannes B. Kerner; Experten: Lars Stindl und Michael Ballack

WM Spielplan heute – Wer spielt heute?

Wer spielt heute & jetzt bei der Fußball WM 2022?

Japan – Costa Rica (11.00 Uhr)

Wer moderiert und kommentiert?

ZDF: Claudia Neumann

Magenta: Markus Höhner

Moderation ZDF: Katrin Müller-Hohenstein; Experte: Christoph Kramer

Moderation Magenta: Sascha Bandermann; Experte: Fredi Bobic

ab 13.00 Uhr ZDF/Magenta

Belgien – Marokko (14.00 Uhr)

Wer moderiert und kommentiert?

ZDF: Martin Schneider; Experte: Hanno Balitsch

Magenta: Jonas Friedrich

Moderation ZDF: Katrin Müller-Hohenstein; Experte: Christoph Kramer

Moderation Magenta: Sascha Bandermann; Experte: Fredi Bobic

ab 16.00 Uhr ZDF/Magenta

Kroatien – Kanada (17.00 Uhr)

Wer moderiert und kommentiert?

ZDF: Béla Réthy

Magenta: Marco Hagemann

Moderation ZDF: Katrin Müller-Hohenstein; Experte: Christoph Kramer

Moderation Magenta: Johannes B. Kerner; Experten: Lars Stindl und Michael Ballack

ab 19.10 Uhr ZDF/Magenta