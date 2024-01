Fußball heute: Wer spielt heute beim Africa Cup & Asien Cup?

Neben dem Start der Bundesliga-Spieltags Nummer 18 gibt es heute allerhand Fußball zu sehen. Um 15 Uhr zunächst die Gedenkfeier für Franz Beckenbauer in der Allianz Arena, die ARD überträgt live. Um 20:30 Uhr spielen Mainz gegen Union Berlin und eröffnen den nächsten Bundesliga-Spieltag. Gespielt wird weiterhin beim Asien Cup in Katar und beim Afrika Cup in der Elfenbeinküste. Dort läuft jeweils der 2.Spieltag der Vorrunde heute mit mehreren Spielen, um 12:30 Ihr geht es in Katar los mit dem Spiel Irak gegen Japan. Die Japaner haben im 1.Spiel mit 4:2 gegen den Vietnam gewonnen und sollten heute ins Achtelfinale einziehen, zählt Japan doch zum Titelaspiranten. Spannend wird es in Afrika um 18 Uhr mit dem Afrika-Klassiker Sénégal gegen Kamerun, zwei Teams die man immer bei Weltmeisterschaften antrifft.

Spielplan Afrika Cup heute am 19.01.2024

In der Gruppe C wird Sadio Mané, der mittlerweile in Saudi-Arabien sein Geld vermehrt, heute ab 18 Uhr im Topspiel des Tages die Chance haben vorzeitig mit dem Senegal ins Achtelfinale zu ziehen. Nach dem 3:0 gegen Gambia wurden sie ihrer Favoritenrolle gerecht, Kamerun dagegen spielten nur 1:1 gegen Gambia. Um 15 Uhr geht es los mit den Kapverdische Inseln gegen Mosambik in Gruppe B. Um 21 Uhr dann noch Guinea gegen Gambia.

Der AfrikaCup findet in der Elfenbeinküste vom 13.1. bis 11.2.2024.

Datum Uhrzeit Team 1 Ergebnis Team 2 Runde/Gruppe 19.01.2024 15:00 🇨🇻 Kapverdische Inseln - 🇲🇿 Mosambik Gruppe B 19.01.2024 18:00 🇸🇳 Sénégal - 🇨🇲 Kamerun Gruppe C 19.01.2024 21:00 🇬🇳 Guinea - 🇬🇲 Gambia Gruppe C

Spielplan Asien Cup heute am 19.01.2024

Beim Asia Cup in Katar könnte heute WM 2022 Teilnehmer Iran ins Achtelfinale einziehen, um 18:30 Uhr wartet Hong kong. Topspiel ist das Spiel der Japaner ab 12:30 Uhr, um 15:30 Uhr dann noch Vietnam gegen Indonesien, ein Spiel für echte Insider.

Der Asiencup 2024 findet in Katar vom 12.1. bis 10.2. statt.

Datum Uhzeit Team 1 Team 2 Erg. Gruppe A 19.01.24 18:30 🇭🇰 Hongkong 🇮🇷 Iran -:- Gruppe C 19.01.24 12:30 🇮🇶 Irak 🇯🇵 Japan 2:1 Gruppe D 19.01.24 15:30 🇻🇳 Vietnam 🇮🇩 Indonesien -:- Gruppe D

Wie kann ich die Spiele im TV oder Livestream anschauen?

Die beiden Turniere werden in Deutschland vom Pay-TV Sender Digitalsport gezeigt, wobei ein Tagespass 2,99 EUR kostet bzw. ein Monatsabo schlappe 4,99 EUR. Sicherlich ein guter Preis für die vielen Länderspiele. Alle Spiele können auch im Nachhinein in der Mediathek angeschaut werden – natürlich alle mit deutschem Kommentar unterlegt.