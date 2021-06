Länderspiel Deutschland gegen Ungarn ** Wann spielt Deutschland wieder?

Deutschland ist wieder da! Löws ersten Etappensieg hat der deutschen Fußballnationalmannschaft Aufschwung gegeben und freut sich nun auf das kommende Länderspiel am Dienstag Abend (21 Uhr) gegen Ungarn. Die UEFA EURO 2020 könnte zum Turnier des Joachim Löws werden. Doch auch Robin Gosens und Kai Havertz könnten die Entdeckungen des Turnieres sein. Schließlich kann man sogar noch Gruppensieger werden und ins EM-Achtelfinale einziehen.

Länderspiel Deutschland gegen Ungarn

Was passieren kann, wenn man sich überschätzt und den Gegner unterschätzt, sah man beim 1:1 der Franzosen gegen die Ungarn. Diese stellten sich dem Weltmeister und mit einem Peter Gulacsi im Tor hielt das 1:1 bis zum Schluss. Das darf der Deutschen Nationalelf am kommenden Mittwoche nicht passieren. Deutschland ist gewarnt.

Man sah ein jubelndes Team nach dem 4:2 Sieg gegen Portugal, aber auch einen Teamchef, der die Mannschaft mitriss. Jogi Löw war tiefenentspannt im Internet beim Fernsehen nach dem Spiel. Ihn bringe nichts so schnell aus der Ruhe, hieß es da. Auch bei der WM 2018 fing man sich eine Niederlage ein, dann ein Sieg gegen den Schweden, bevor es dann doch nichts mehr wurde mit einem Weiterkommen. Zehn der elf Spieler standen nun auch wieder auf dem Platz.

News zum EM Spiel Deutschland gegen Ungarn Schiedsrichter für das Länderspiel Deutschlands gegen Ungarn wird der Russe Sergej Karassjow sein. Er hatte auch das deutsche Spiel gegen Nordmazedonien (1:2) im März gepfiffen.

Darf die Allianz Arena am Mittwoch in Regenbogenfarben erscheinen? Es soll ein Zeichen für Toleranz und geschlechtliche Vielfalt sein. Münchens Oberbürgermeister hat der UEFA einen Brief geschrieben und will damit gegen Ungarns Politik demonstrieren.

Löw hielt an seiner Aufstellung fest, der Dreierkette, und zeigte es allen Kritikern wie Matthäus oder Schweinsteiger. Nun muss ein weiterer Dreier her gegen Ungarn, die zeigten was in Ihnen steckt. Doch dieses Mal in München haben sie keine 60.000 Fans im Rücken, sondern nur 14.000 Deutsche in der Münchener Arena.

Seit dem legendären WM 1954 Finale 1954 spielte man kein Pflichtspiel mehr gegen Ungarn, die grundsätzlich nicht als Fußballnation bekannt ist. Man kennt sie nun duch Gulasci und Orban, die bei RB Leipzig kicken und somit etwas Insights in den deutschen Fußball haben. Und das hatten einige französische Nationalspieler beim Auftaktmatch auch.

Robin Gosens und Kai Havertz – Wer hätte das gedacht?

Gosens wurde „Star oft the Match“ gegen Portugal und konnte es kaum glauben. Sein Kopfballtreffer zum 4:1 war genauso schön anzuschauen wie seine Beteiligung am 2:1 (Eigentor Portugals) und den Vorlagen zum 1:1 und 3:1. Der Spieler aus Bergamo war happy nach dem Spiel, so er im Interview. Auch Kai Havertz, eigentlich keine Entdeckung da Siegtorschütze im letzten Champions League Finale mit dem FC Chelsea, bekam das Vertrauen vom Bundestrainer und enttäuschte kaum.

Kroos, Müller und Hummels – die alt gedienten bringen Sicherheit

Hummels twitterte nach dem Spiel „Was ein geiler Fußballabend“ und Thomas Müller ließ sich ein „Yes, yes, yeeeeeeeeeeessssss“! entlocken. Alle drei Weltmeister machten ein gutes Spiel und waren Teil des Erfolges gegen Portugal. Kroos, Müller und Hummels sind alle im vierten Lebensjahrzehnt, doch nach diesem Spiel zweifelt niemand mehr an deren Fähigkeiten – sie sind wieder zurück!

Aufstellungen Deutschland gegen Ungarn

Dass der Bundestrainer etwas an den beiden Startaufstellungen der Frankreich und Portugal Spiele ändern wird, zweifelt man derzeit. Nun hat er seine Startformation gefunden. Havertz und Ginter haben gegen Portugal eine Gelbe Karte gesehen, Kimmich beim Spiel gegen Frankreich. Bei der 2.Gelben Karte ist man gesperrt für das nächste Spiel, diese drei wichtigen Spieler müssen also besonders aufpassen. Doch es steht wohl zuviel auf dem Spiel einen der drei aus dem Spiel zu lassen.

„Irgendwie kamen alle plötzlich mit irgendwelchen Problemen, wir wussten gar nicht, wie wir wechseln sollten!“, so der Bundestrainer nach dem Portugal-Spiel. Die Rede ist von Hummels, Gosens und Gündogan. Doch Entwarnung, alle drei würden bis zum Vorrunden-Finale wieder fit, so Löw. Einwechselspieler habe man genug, so weiter. Sicher hörte sich das dennoch nicht an.

Kommt Deutschland ins EM-Finale?

Eigentlich ist alles drin, vom Vorrundenaus bis zum Gruppensieg. Gewinnt Deutschland, kommt es auf das zeitgleich Spiel zwischen Frankreich und Portugal an. Verliert Frankreich bei einem deutschen Sieg, steht Deutschland ganz oben und hat diese Hammergruppe gewonnen. Selbst ein Unentschieden sollte als einer der besten vier Drittplatzierten mit dann vier Punkten und +1 Tordifferenz reichen. Denn die Dritten der Gruppen A (Schweiz), C und E können dies nicht mehr erreichen. Verliert Deutschland droht das EM-Vorrundenaus. Dann müssten der Weltmeister gegen den Europameister im 2.Spiel der Gruppen gewinnen.

EM Tabelle Gruppe F

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇫🇷 Frankreich 2 1 1 0 2:1 +1 4 2 🇩🇪 Deutschland 2 1 0 1 4:3 +1 3 3 🇵🇹 Portugal 2 1 0 1 5:4 +1 3 4 🇭🇺 Ungarn 2 0 1 1 1:4 -3 1