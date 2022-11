Fußball heute WM Spiele live am 28.11. – WM Spielplan * Wer spielt heute bei der WM 2022 in Katar?

Heute am Montag, den 28. November 2022, findet bei der FIFA WM 2022 in Katar der 2. Spieltag in der Wm Gruppe G und Gruppe H statt. In WM Gruppe G gibts die Spiele Kamerun gegen Serbien um 11 Uhr und Brasilien gegen Schweiz um 17 Uhr. Weiterhin spielen in WM 2022 Gruppe H Südkorea gegen Ghana um 14 Uhr und Portugal gegen Uruguay um 20 Uhr. Das 11-Uhr-Spiel kommt exklusiv bei Magenta TV im Livestream. Außerdem werden die 3 Spiele ab 14 Uhr auf ARD und bei Magenta TV übertragen.

12 Uhr – Zur Halbzeit steht es 1:2 zwischen Kamerun gegen Serbien! Nach 70 Minuten ein tolles Spiel: 3:3!

Das Top-Spiel des Tages ist Brasilien gegen Schweiz um 17 Uhr im Stadium 974 in Doha. Die brasilianische und die Schweizer Nationalmannschaft führen die Tabelle mit 3 Punkten an – der Sieger heute ist so gut wie durch. Außerdem hat die portugiesische Nationalmannschaft heute ein schweres Spiel gegen Uruguay zum Abschluss des 2. Spieltags. Portugal könnte mit einem Sieg im Lusail Iconic Stadium bereits das Ticket fürs Achtelfinale lösen und nach Frankreich als zweites Team in die K.O.-Runde einziehen. Weiterhin spielen Kamerun, Serbien und Ghana um die ersten Punkte bei dieser WM.

Kamerun gegen Serbien heute live – Wer bewahrt die Chance aufs Achtelfinale?

Kamerun und Serbien spielen heute um 11 Uhr im Al-Janoub Stadium ums Weiterkommen. Die Teams haben nach dem 1. Spieltag noch 0 Punkte – der Verlierer würde heute höchstwahrscheinlich ausscheiden. Serbien ist zweimal in der Vorrunde ausgeschieden, Kamerun war letztmals 1990 in der K.O.-Runde.

Die serbische Fußball-Nationalmannschaft ist großer Favorit auf den Sieg mit einer Wettquote von 1.77. Hingegen kommt die kamerunische Nationalmannschaft auf eine 4.75. Auf der FIFA-Weltrangliste liegt Serbien vor Kamerun auf dem 21. Platz – Kamerun ist auf Platz 43. Das einzige Spiel gewann Serbien mit 4:3 gegen Kamerun.

WM Gruppe G Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe G # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇧🇷 Brasilien 1 1 0 0 2:0 +2 3 2 🇨🇭 Schweiz 1 1 0 0 1:0 +1 3 3 🇨🇲 Kamerun 1 0 0 1 0:1 -1 0 4 🇷🇸 Serbien 1 0 0 1 0:2 -2 0

Südkorea gegen Ghana heute live – Wer holt den ersten Sieg bei der WM 2022?

Südkorea und Ghana spielen um 14 Uhr im Education City Stadium in Al-Rayyan. Ghana verlor am 1. Spieltag gegen Portugal und braucht heute dringend den Sieg. Südkorea hat einen Punkt auf dem Konto und würde mit einem Sieg einen großen Schritt Richtung Achtelfinale machen.

Das Spiel in Gruppe H könnte ein ausgeglichenes Spiel werden. Die Wettquoten liegen nah beieinander mit einer 2.45 Quote für einen Südkorea-Sieg und einer 3.00 für einen Ghana-Sieg. Bisher gabs 6 Spiele zwischen Südkorea und Ghana – beide Teams konnten je 3-mal gewinnen.

Brasilien gegen Schweiz heute live – Wird Brasilien der Favoritenrolle gerecht?

Die brasilianische Nationalmannschaft hatte am 1. Spieltag einen sehr starken Auftritt gegen Serbien. Heute kommt es zum Kräftemessen gegen die Schweizer Nationalmannschaft im Stadium 974 in Doha um 17 Uhr. Brasilien könnte wieder stark aufspielen, um der Rolle des WM-Favoriten gerecht zu werden.

Brasilien ist haushoher Favorit auf einen Sieg gegen die Schweiz mit einer Wettquote von 1.47. Hingegen hat die Schweiz nur eine 7.25. Weiterhin ist die Länderspielbilanz überraschend ausgeglichen. Brasilien hat 3 Siege, Schweiz hat 2 Siege, 4-mal gabs ein Remis. In der Gruppenphase der WM 2018 endete das Spiel 1:1.

WM Gruppe H Tabelle

Alles zur Fußball WM Gruppe H # Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇵🇹 Portugal 1 1 0 0 3:2 +1 3 2 🇺🇾 Uruguay 1 0 1 0 0:0 0 1 2 🇰🇷 Südkorea 1 0 1 0 0:0 0 1 4 🇬🇭 Ghana 1 0 0 1 2:3 -1 0

Portugal gegen Uruguay heute live – Kommt Portugal bereits ins Achtelfinale?

Die portugiesische Fußball-Nationalmannschaft kann heute mit einem Sieg gegen Uruguay um 20 Uhr im Lusail Iconic Stadium bereits in die K.O.-Runde kommen. Portugal hat als einziges Team in Gruppe H 3 Punkte auf dem Konto und wäre mit 6 Punkten sicher im Achtelfinale. Allerdings hat Portugal bei WMs noch nicht gegen Uruguay gewonnen.

Bei den Wettquoten liegt Portugal mit einer 1.98 vorne – Uruguay hat eine 3.90. Bisher gabs drei Spiele zwischen Portugal und Uruguay. Jedes Team hat einmal gewonnen. Außerdem gabs ein Remis. Bei der WM 2018 gewann Uruguay im Achtelfinale mit 2:1 gegen Portugal.

Wer überträgt heute Fußball live?

Heute am 28. November 2022 gibts Fußball live gibts bei Magenta TV ab 10 Uhr. Außerdem ist ARD ab 13 Uhr auf Sendung. Die Moderatorinnen sind Anett Sattler (Magenta) und Julia Scharf (ARD). Dies sind die Kommentatoren der 4 Spiele: