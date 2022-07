Fußball heute 16.7. ZDF live * Fußball Frauen EM 2022 * Wer spielt im Frauenfußball heute?

Heute Abend geht es bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England in den 3.Spieltag der Vorrunde in der EM Gruppe A. Während die Frauen der Deutschen Nationalmannschaft sich auf das EM-Viertelfinale gegen Österreich am kommenden Mittwoch freuen dürfen, gibt es heute einen Zweikampf und spannendes EM-Vorrundenspiel zwischen Dänemark und Spanien. Das deutsche Länderspiel heute Abend ist also ohne weitere sportliche Bedeutung, Spanien udn Dänemark haben jeweils einen Sieg auf dem Papier – Spanien reicht ein Unentschieden, Dänemark muss gewinnen. Das ZDF zeigt das deutsche Spiel live ab 21 Uhr im Free-TV, das 2.Spiel läuft im Livestream auf ZDF. Unseren Liveticker gibt es hier ab 21 Uhr.



Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 16.07.2022 21:00, ZDF, DAZN 🇫🇮 Finnland -:- 🇩🇪 Deutschland 16.07.2022 21:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇩🇰 Dänemark -:- 🇪🇸 Spanien

Liveticker heute Liveticker Frauenfußball heute 21 Uhr – Ab 21 Uhr berichten wir im Liveticker vom Spiel.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Bei der Frauen-Europameisterschaft spielen heute am 3.Spieltag um 21 Uhr parallel Finnland gegen Deutschland sowie Dänemark gegen Spanien. Während Deutschland von einem klaren Sieg gegen den Außenseiter Finnland ausgeht, gibt es Spannung im 2.Spiel. Die Bilanz Deutschlands gegen die Finninnen: Zehn Spiele, neun Siege! Wahrscheinlich wird die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg heute neben einem Rumpftruppe rotieren lassen, will aber das Risiko eines Verlustes des Rhythmus vermeiden. Gelbgesperrt werden Lena Oberdorf und Felicitas Rauch sein, Spielmacherin Lina Magull wird wegen Oberschenkelprobleme geschont. Chance also für die Bundestrainerin, alle 23 Spielerinnen einsetzen zu können.

Im 2.Spiel ist Brisanz drin, das letzte Spiel der beiden entschied Spanien im Juni 2021 mit 3:0 für sich, insgesamt hatte Dänemark aber neun Mal gewinnen können bei 10 Spielen gegeneinander! Spaniens Team konnte spielerisch bislang überzeugen, die arg geschwächten Spanierinnen können allerdings auf ein Unentschieden spielen, doch es droht das Aus bei einer Pleite. 71 Prozent Ballbesitz hatten die Spanierinnen gegen Deutschland, dennoch setzte es eine verdiente Niederlage, dasselbe könnte heute auch blühen.

Gegner ist für den Tabellenzweiten im EM-Viertelfinale am kommenden Mittwoch das Team der Engländerinnen. Deutschland spielt am Donnerstag Abend gegen Österreich.

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 2 2 0 0 6:0 +6 6 2 🇪🇸 Spanien 2 1 0 1 4:3 +1 3 3 🇩🇰 Dänemark 2 1 0 1 1:3 -2 3 4 🇫🇮 Finnland 2 0 0 2 1:5 -4 0

Wer zeigt heute die Frauen EM im Live TV?

Am dritten Spieltag der Fußball-EM treffen in EM-Gruppe B Finnland auf Deutschland sowie Dänemark und Spanien aufeinander. Dabei wird das Spiel zwischen Finnland auf Deutschland live im ZDF gezeigt, das 2.Spiel nur im Livestream auf zdf.de. Auch DAZN zeigt beide Spiel im Internet. Die Übertragung aus Milton Keynes im ZDF kommentiert Claudia Neumann, das 2.Spiel der Dänen gegen die Spanierinnen wird Martin Schneider im Livestream, kommentieren.

