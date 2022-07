Fußball heute Aufstellung * Länderspiel Deutschland – Finnland * Fußball Frauen EM 2022 ** ZDF live

Heute Abend spielt die deutsche Frauen-Nationalmannschaft bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England am 3.Spieltag der Vorrunde gegen Finnland. Das Spiel hat keinerlei sportliche Bedeutung mehr, die Finnen fahren nach Hause, Deutschland spielt am Donnerstag gegen Österreich im EM-Viertelfinale. Somit hat Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg heute die Möglichkeit rotieren zu lassen, wobei eh einige Nationalspielerinnen gelbgesperrt und verletzungsbedingt fehlen.

Um 21 Uhr überträgt das ZDF das Spiel der deutschen Nationalspielerinnen live. Wir sagen dir das Wichtigste zum Länderspiel heute Abend der deutschen Frauen-Nationalmannschaft.

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England

EM Spielplan vom 6.7. bis 31.7.2022 in England 4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde

4 Vierergruppen spielen in der EM-Vorrunde Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden, Niederlande

Favoriten: Spanien, England, Deutschland, Schweden, Niederlande Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein

Gruppenersten und Gruppenersten ziehen ins EM-Viertelfinale ein Deutschland in EM Gruppe B gegen Spanien, Dänemark und Finnland

Liveticker heute Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 16.07.2022 21:00, ZDF, DAZN 🇫🇮 Finnland -:- 🇩🇪 Deutschland 16.07.2022 21:00, ZDF-Livestream, DAZN 🇩🇰 Dänemark -:- 🇪🇸 Spanien Liveticker & Ergebnis Frauenfußball heute Deutschland Finnland 21 Uhr – Das 1.Spiel des Abends geht los, die ARD überträgt das Spiel im ARD Livestream auf Sportschau.de

Frauen Länderspiel Deutschland – Finnland heute live im Free-TV

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird heute neben einer Rumpftruppe etwas rotieren lassen, will aber das Risiko eines Verlustes des Rhythmus vermeiden. Gelbgesperrt werden Lena Oberdorf und Felicitas Rauch sein, Spielmacherin Lina Magull wird wegen Oberschenkelprobleme geschont bzw. fällt aus. Chance also für die Bundestrainerin, alle 23 Spielerinnen einsetzen zu können, abgesehen von den beiden Ersatztorhüterinnen spielten bereits 18 Frauen, nur Sara Doorsoun, Nicole Anyomi und Laura Freigang (alle Eintracht Frankfurt) haben noch nicht gespielt.

„Jede, die reinkommt, kann das Spiel verändern. Das kann auf jeden Fall eine Waffe werden. Und es ist total cool, dass wir dieses Privileg haben, dass wir 23 supergute Spielerinnen haben.“, so Tabea Waßmuth.

„Wir werden das Spiel mit viel Freude und Energie angehen und dann wieder nach Brentford zurückkehren, um den nächsten Schritt zu machen.“ Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg

Neu werden wohl Sophia Kleinherne für Rauch kommen, die Wolfsburger Mittelfeldspielerin Lena Lattwein kam zwei Mal als Joker und schoß gegen Dänemark das 4:0 und wird heute wohl auch von Anfang an spielen. Im Mittefeld dürfte Linda Dallmann für Magull übernehmen, die bereits bei der EM vor fünf Jahren ihre ersten Einsätze hatte. Auch Torjägerin Lea Schüller fehlt weiterhin nach ihrer Corona-Infektion, ihr Testergebnis am Freitag war nach DFB-Angaben noch positiv. Sydney Lohmann kuriert ihre Kniebeschwerden aus und wird wohl auch geschont werden.

Die deutsche Aufstellung heute beim Frauen Länderspiel Deutschland – Finnland

Das ist die deutsche Aufstellung:

Frohms (Tor) – Gwinn, Hendrich, Hegering, Kleinherne – Lattwein, Däbritz, Dallmann – Waßmuth, Popp, Brand

Tabelle der EM Gruppe B

# Mannschaft Sp. S. U. N. Tore Dif. Pk. 1 🇩🇪 Deutschland 2 2 0 0 6:0 +6 6 2 🇪🇸 Spanien 2 1 0 1 4:3 +1 3 3 🇩🇰 Dänemark 2 1 0 1 1:3 -2 3 4 🇫🇮 Finnland 2 0 0 2 1:5 -4 0

Wer überträgt heute das Frauen Länderspiel Deutschland -Finnland?

Am dritten Spieltag der Fußball-EM treffen in EM-Gruppe B Finnland auf Deutschland sowie Dänemark und Spanien aufeinander. Dabei wird das Spiel zwischen Finnland auf Deutschland live im ZDF gezeigt, die Übertragung aus Milton Keynes im ZDF kommentiert Claudia Neumann, das 2.Spiel der Dänen gegen die Spanierinnen wird Martin Schneider im Livestream, kommentieren.

