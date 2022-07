Fußball heute * EM-Halbfinale Spielplan * EM 2022 Frauenfußball * Wann spielt Deutschland wieder?

Es geht in die entscheidende Phase der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England ! Am Dienstags und Mittwoch finden die beiden EM-Halbfinal-Spiele statt. Zunächst trifft die Nummer 2 der Welt Schweden auf die Gastgeberinnen aus England, am Mittwoch Abend können sich die deutschen Frauen dann für das EM-Finale am kommenden Sonntag qualifizieren. Eine schwierige Aufgabe für die Nationalmannschaft von Martina Voss-Tecklenberg. Die Französinnen gewann gestern erst in der Verlängerung gegen den Titelverteidiger aus Holland, hatten mehr Chancen und den Sieg verdient, vergaben allerdings viele Chancen. Am Dienstag dann das spannende Duell zwischen Schweden und England, welches in der ARD läuft, das deutsche Spiel zeigt das ZDF.

Spielplan EM Halbfinale 2022 der Frauen

Wann findet das EM-Halbfinale der Frauen EM statt? Am Dienstag und Mittwoch Abend um 21 Uhr ist Anpfiff zum EM-Halbfinale.

Welche Nationalmannschaften stehen im EM-Halbfinale 2022?

Hier stellen wir kurz den Weg der vier Halbfinalisten aus Deutschland, England, Schweden und Frankreich vor.

Ein Rekord von 14 Toren ohne Gegentreffer in der Gruppenphase war eine Ansage, aber im Viertelfinale gegen Spanien war England in Sachen Ballbesitz, Genauigkeit, Energie und Können nur zweitklassig. Entschlossenheit, Charakter, Millie Brights Engagement in der Verteidigung und Sarina Wiegmans kluge Einwechslungen trugen zum Erfolg bei, und Georgia Stanways spektakulärer Siegtreffer in der Verlängerung wird den Glauben daran gestärkt haben, dass sie es schaffen können.

Deutschland ist die einzige Mannschaft, die bei dieser Endrunde noch kein Gegentor kassiert hat. Die deutsche Mannschaft wirkte stark und konzentriert, obwohl sie im Viertelfinale von einem aggressiven Österreich auf die Probe gestellt wurde, das es ihr nicht erlaubte, das Spiel zu kontrollieren. Die Bereitschaft der deutschen Mannschaft, hart zu verteidigen, brachte sie über die Ziellinie, während auf der anderen Seite ein sauberer Abschluss den Unterschied ausmachte: ein Motto der bisherigen Kampagne. Doch die Herausforderungen werden immer schwieriger.

Schweden ist hier, um die EURO zu gewinnen; das haben sie vom ersten Tag an klar gemacht. Auch wenn die ersten Auftritte nicht ganz dem entsprachen, was vor dem Turnier gesagt wurde, ist die Mannschaft von Peter Gerhardsson in das Turnier hineingewachsen. Die Tiefe und Vielseitigkeit des Kaders war bisher der Schlüssel zum Erfolg, denn die Spielerinnen haben mehrere Ausfälle auf verschiedenen Positionen kompensiert, ohne dass die Gesamtleistung der Mannschaft darunter gelitten hätte. Schweden hat die Runde der letzten Vier erreicht, aber Sie haben das Gefühl, dass es noch viel Spielraum gibt, um sich weiter zu steigern. Das werden sie auch brauchen, wenn sie es schaffen wollen.

Das Weiterkommen in der Gruppenphase für Frankreich war zunächst spektakulär – fünf Tore vor der Halbzeitpause gegen Italien, darunter ein Hattrick von Grace Geyoro. Die Lyoner Stürmerin Melvine Malard wurde gegen Island eingewechselt und erzielte bereits nach 43 Sekunden ein Tor. Im Viertelfinale gegen die Niederlande dominierte man das Spiel, brauchte aber eine Verlängerung, um den Titelverteidiger zu entthronen. Nach sechs Achtelfinal-Ausscheidungen in Folge haben die Bleues endlich wieder ein EM-Halbfinale erreicht und streben nun gegen Deutschland den ersten Sieg in einem Wettbewerb an.

Gegen wen spielt Deutschland im EM-Halbfinale?

Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft spielt im EM-Halbfinale gegen die Nummer 3 der Welt Frankreich. Die Frauen aus Frankreich wurden noch nie Europameister, Deutschland bereits sieben Mal ((1989, 1991, 1995, 1997, 2001, 2005, 2009, 2013).

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch ein Spiel für die Finalmannschaften, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen. Schweden ist auf dem Tableu zwar die besten Mannschaft, steigerte sich erst im Laufe des Turniers, überzeugte aber erst spät.

Wer zeigt das Frauen EM Halbfinale im Live TV?

Die ARD überträgt am Dienstag das erste EM-Halbfinale zwischen Schweden und England ab 21 Uhr, einen Tag später ist das ZDF dran mit den Duell der Deutschen gegen Frankreich, ebenso um 21 Uhr.

