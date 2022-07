Fußball heute: Deutschland gewinnt gegen Frankreich – Finale Frauenfußball EM 2022

Die Deutsche Frauen Nationalmannschaft gewann gestern bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England im das EM-Halbfinale 2022 und steht nun im EM-Finale, wo Gastgeber England wartet. Über 12 Mio. Fernsehzuschauer sahen gestern im ZDF wie die deutsche Nationalmannschaft der Frauen gegen Frankreich mit 2:1 ins EM-Finale einzog. Es war wieder einmal DFB-Kapitänin Alexandra Popp, die mit ihren Treffern Nr. 5 und 6 für den Unterschied sorgte. Kurz nach dem 1:0 vor der Halbzeitpause gelang den Franzosen der Ausgleich, doch „Poppi“ glänzte mit einem weiteren Kopfballtor in der 2.Halbzeit. Frankreich fährt nach Hause, Deutschland spielt nun im EM-Finale am kommenden Sonntag Abend ab 18 Uhr um die Fußballkrone der Damen in Europa.



Nach 56 Jahren haben die deutschen Fußball-Frauen im Londoner Wembleystadion Revanche zu nehmen für das verlorene WM-Finale 1966 gegen England. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg kann nun auf 5 Siege und 13:1 Tore zurückblicken – am Sonntag Abend soll die Krone her! DFB-Kapitänin trifft doppelt und schießt Deutschland ins EM-Finale. Nach 40 Minuten trifft sie per Volley ins Netz, in der 76. Spielminute per Kopf. Auch wenn die Französinnen gut im Spiel waren und einige Großchancen hatten, reichte es nicht für die Nachbarn.

Alexandra Popp hat nun einen Lauf: 6 Tore in 5 EM-Spielen – sie traf in jedem Spiel, war vor der EM aber gar nicht unbedingt gesetzt nach langer Verletzungspause.

Gutes Omen: Im November 2019 gewann die deutsche Frauen-Nationalmannschaft vor 77.768 Zuschauern mit 2:1.

Das war die deutsche Aufstellung gestern

1 Merle Frohms – 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 17 Felicitas Rauch, 20 Lina Magull, 22 Jule Brand

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg musste im EM-Halbfinale auf Stürmerin Klara Bühl vom FC Bayern München verzichten. Die 21Jährige hat sich an Corona infiziert. Für sie kam die 19jährige Jule Brand ins Spiel. Ansonsten dtand der Rest des Teams zur Verfügung, niemand war gelb gesperrt.

Die deutsche Nationalmannschaft hatte zwei Vorteile gegenüber den Französinnen: 2 Tage länger Regeneration, zudem musste Frankreich 120 Minuten gegen die Niederlande spielen.

Somit stand Merle Frohms wieder im Tor stehen. Vor ihr bestand die Vierer-Abwehrkette aus Rauch, Hegering, Hendrich und Gwinn. Im Mittelfeld spielzen Magull, Oberdorf und Däbritz in der Dreierkette, vorne stürmen Brand, Popp und Huth und sollten für Tore sorgen.

Spielplan EM Halbfinale 2022 der Frauen

Wann findet das EM-Halbfinale der Frauen EM statt? Am Dienstag und Mittwoch Abend um 21 Uhr ist Anpfiff zum EM-Halbfinale.

Datum Team 1 Erg. Team 2 26.07.2022 🇸🇪 Schweden 0:4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 27.07.2022 🇫🇷 Frankreich 1:2 🇩🇪 Deutschland

Wer zeigt das Frauen EM Finale im Live TV?

Die ARD überträgt am Sonntag Abend das EM-Finale zwischen Deutschland und England ab 18 Uhr.

