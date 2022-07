Fußball heute 27.7. ZDF live * EM Halbfinale Länderspiel Deutschland – Frankreich * Frauenfußball EM 2022

Heute spielt bei der Frauen Fußball Europameisterschaft 2022 in England im 2. EM-Halbfinale 2022 die Deutsche Frauen Nationalmannschaft um den Einzug ins EM-Finale. Gegner ist die Nationalmannschaft aus Frankreich, die vor allem auf ihre 1,87 m große Kapitänin Wendie Reanrd setzt. Die deutsche Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg wird wohl wieder auf die Startaufstellung wie gegen Österreich im EM-Viertelfinale setzen. Am Sonntag wartet dann England im EM-Finale, sollte Deutschland heute einen weiteren Sieg einfahren. Um 21 Uhr ist Anpfiff im englischen Sheffield, das ZDF zeigt das Spiel im TV und im Livestream. Die Vorberichte gehen um 20:15 Uhr los.



EM Finale am 31.7.2022 im Wembley Stadion von London

EM Finale am 31.7.2022 im Wembley Stadion von London

Gastgeber England durch das 4:0 gegen Schweden im EM-Finale

Deutschland im EM-Halbfinale gegen Frankreich

Deutschland ist siebenmaliger Europameister

Länderspiel Deutschland gegen Frankreich heute

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg muss im EM-Halbfinale auf Stürmerin Klara Bühl vom FC Bayern München verzichten. Die 21Jährige hat sich an Corona infiziert. Für sie könnte Lea Schüller ins Team rücken. Ansonsten steht der Rest des Teams zur Verfügung, niemand ist gelb gesperrt.

Frankreich brauchte 120 Minuten im Viertelfinale, um die Niederlande zu besiegen, erst in der Verlängerung passierte das 1:0 durch einen Standard. Man hätte von Les Bleus mehr erwarten können, mehr Geschwindigkeit, mehr Abschlussstärke. Drei Mal verlor man im Viertelfinale (2009, 2013, 2017), nun das erste Halbfinale. Und ausgerechnet die erfolgreichste Fußballspielerin Wendie Renard – quasi der „Christiano Ronaldo des Frauenfußballs“- schwächelt, ist bisher noch ohne Treffer. In 131 Länderspielen erzielte sie als Abwehrspielerin 33 Tore, zumeist mit dem Kopf. Sie spielt bei Olympique Lyon, wo Sie für ein Jahresgehalt von 450.000 EUR kickt. Sie wurde 15 Mal Meisterin, neunmal Pokalsiegerin und gewann acht Mal die Champions League.

Das war die Startelf gegen Österreich:

1 Merle Frohms – 3 Kathrin Hendrich, 5 Marina Hegering, 6 Lena Oberdorf, 9 Svenja Huth, 11 Alexandra Popp (C), 13 Sara Däbritz, 15 Giulia Gwinn, 17 Felicitas Rauch, 19 Klara Bühl, 20 Lina Magull.

EM-Spiele heute – Wer spielt heute?

Frankreich gegen Deutschland heißt das 2.EM-Halbfinale.

Deutschland ist die einzige Mannschaft, die bei dieser Endrunde noch kein Gegentor kassiert hat. Die deutsche Mannschaft wirkte stark und konzentriert, obwohl sie im Viertelfinale von einem aggressiven Österreich auf die Probe gestellt wurde, das es ihr nicht erlaubte, das Spiel zu kontrollieren. Die Bereitschaft der deutschen Mannschaft, hart zu verteidigen, brachte sie über die Ziellinie, während auf der anderen Seite ein sauberer Abschluss den Unterschied ausmachte: ein Motto der bisherigen Kampagne. Doch die Herausforderungen werden immer schwieriger.

Das Weiterkommen in der Gruppenphase für Frankreich war zunächst spektakulär – fünf Tore vor der Halbzeitpause gegen Italien, darunter ein Hattrick von Grace Geyoro. Die Lyoner Stürmerin Melvine Malard wurde gegen Island eingewechselt und erzielte bereits nach 43 Sekunden ein Tor. Im Viertelfinale gegen die Niederlande dominierte man das Spiel, brauchte aber eine Verlängerung, um den Titelverteidiger zu entthronen. Nach sechs Achtelfinal-Ausscheidungen in Folge haben die Bleues endlich wieder ein EM-Halbfinale erreicht und streben nun gegen Deutschland den ersten Sieg in einem Wettbewerb an.

Spielplan EM Halbfinale 2022 der Frauen

Wann findet das EM-Halbfinale der Frauen EM statt? Am Dienstag und Mittwoch Abend um 21 Uhr ist Anpfiff zum EM-Halbfinale.

Datum Zeit Team 1 Erg. Team 2 26.07.2022 21:00 🇸🇪 Schweden 0:4 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 England 27.07.2022 21:00 🇫🇷 Frankreich Vorschau 🇩🇪 Deutschland

Wer gewinnt die Fußball-Europameisterschaft der Frauen?

Noch ein EM-Spielbis zum EM-Finale, dann geht es um die Krone der Frauen im Fußball 2022. Der FIFA-Weltrangliste nach stehen die Schwedinnen ganz oben auf Platz 2, gefolgt von Frankreich, der Niederlande und Deutschland. Das Turnier zeigte aber, dass England, Deutschland und Frankreich zu den besten Mannschaften derzeit gehören. Diese drei Teams sollten es wohl unter sich ausmachen.

Wer zeigt das Frauen EM Halbfinale im Live TV?

Die ARD überträgt am Dienstag das erste EM-Halbfinale zwischen Schweden und England ab 21 Uhr (Claus Lufen moderiert, Expertin ist Nia Künzer), einen Tag später ist das ZDF dran mit den Duell der Deutschen gegen Frankreich, ebenso um 21 Uhr.

