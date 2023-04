Fußball heute DFB Pokal – TV-Übertragung in ARD & ZDF live * Wer überträgt heute?

Fußball heute DFB Pokal – TV-Übertragung in ARD & ZDF – Am Dienstag und Mittwoch steht das Viertelfinale des DFB Pokals an. Dabei erwarten die Fußballfans echte Fußball-Schmankerl, denn zumindest drei der vier Spiele bestreiten die besten Bundesliga-Mannschaften: Die Bayern spielen am Dienstag Abend zu Haus gegen den SC Freiburg, am Mittwoch Abend Leipzig gegen Dortmund. Los geht es allerdings mit der Nummer 3 Union Berlin auswärts gegen Frankfurt. Alle drei Partien werden im ZDF oder der ARD gezeigt. Lediglich am Mittwoch um 18 Uhr Nürnberg gegen Stuttgart wird auf Sky gezeigt und nicht im Free-TV. Die Anstoßzeiten sind neben 18 Uhr noch 20:45 Uhr, die TV-Übertragungen gehen jeweils eine halbe Stunde früher los.

Update am Mittwoch: DFB Pokal Viertelfinale am Mittwoch Abend

Viertelfinale des DFB-Pokals: Drei Partien live im Free-TV

ZDF live – Eintracht Frankfurt gegen Union Berlin eröffnet das Viertelfinale

Am 4. April startet das Viertelfinale des DFB-Pokals mit einem spannenden Duell zwischen Eintracht Frankfurt und Union Berlin. Um 18 Uhr wird das ZDF die Begegnung des aktuellen Tabellensechsten aus Hessen gegen den Tabellendritten aus Berlin-Köpenick übertragen.

Bayern München trifft auf den SC Freiburg

Im Anschluss an das erste Spiel findet die Begegnung zwischen Rekordpokalsieger Bayern München und dem SC Freiburg statt. Die ARD übernimmt die Live-Übertragung dieser Partie am 4. April um 20.45 Uhr. Nur wenige Tage später, am 27. Spieltag der Bundesliga, treffen die beiden Teams erneut aufeinander, diesmal im Breisgau.

VfB Stuttgart gegen 1. FC Nürnberg exklusiv auf Sky

Das Duell zwischen dem VfB Stuttgart und dem 1. FC Nürnberg findet am 5. April um 18 Uhr statt. Diese Partie wird ausschließlich vom Bezahlsender Sky übertragen.

RB Leipzig empfängt Borussia Dortmund

Das letzte Viertelfinale des DFB-Pokals bestreiten RB Leipzig und Borussia Dortmund am 5. April um 20.45 Uhr. Die Begegnung wird live im ZDF und auf Sky gezeigt. RB-Trainer Marco Rose, der eine BVB-Vergangenheit hat, freut sich darauf, alte Freunde wiederzusehen. Gleichzeitig betont er, dass man Borussia Dortmund lieber im Halbfinale oder Finale begegnen möchte.

Halbfinale und Finale des DFB-Pokals

Die Sieger des Viertelfinales treten am 2. und 3. Mai in den Halbfinals an. Das große Finale findet am 3. Juni im Berliner Olympiastadion statt.

