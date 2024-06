Fußball EM Spiele heute am 18.06. – Spielplan + EM Spielorte: Wer spielt heute bei der EM 2024?

Am heutigen Dienstag – den 18. Juni 2024 – findet der 1. Spieltag in EM-Gruppe F statt, mit 2 EM-Spielen, die um 18:00 Uhr in Leipzig und 21:00 Uhr in Dortmund ausgetragen werden. Im 1. EM-2024-Spiel heute spielen Türkei und EM-Neuling Georgien gegeneinander. Diese Partie wird auf RTL im Free-TV und Livestream übertragen. Weiterhin treffen heute Portugal und Tschechien aufeinander. Die TV-Ausstrahlung dieser Partie ist auf ARD. Außerdem werden alle Spiele bei Magenta TV übertragen.

Am 5. Tag der EM 2024 kommen die Nationalmannschaften zum Einsatz, die bisher noch kein Länderspiel bei dieser Europameisterschaft gemacht haben. Dazu zählt die portugiesische Nationalmannschaft, die bereits bei der EM 2016 den Titel gewinnen konnte, und die diesmal wieder zum Favoritenkreis zählt. Außerdem greifen die türkische und die tschechische Nationalmannschaft ins Turnier ein, denen durchaus eine Überraschung bei der Euro zuzutrauen ist. Ein besonderer Tag wird es für den georgischen Fußball, denn es ist das erste Spiel Georgiens bei einem großen Turnier.

EM Spiele heute 18.06. – Wer spielt heute bei der EM 2024?

Türkei - Georgien
Portugal - Tschechien

TV EM Spielplan – Wer überträgt heute die EM 2024?

Die beiden EM-Spiele am heutigen Dienstag, den 18. Juni 2024, laufen bei Magenta TV ab 16:30 Uhr. Weiterhin kommt 1 Spiel auf RTL ab 17:00 Uhr und 1 Spiel auf ARD ab 20:15 Uhr.

RTL / MagentaTV ARD / ZDF Kommentatoren, Moderatoren & Experten

Bei der TV-Ausstrahlung auf RTL heißen Moderatorin Laura Papendick und Experte Lothar Matthäus die Zuschauer mit Vorberichten zum EM-Spiel in Dortmund willkommen. Das RTL-Kommentatoren-Duo besteht aus Marco Hagemann und Steffen Freund.

Das ARD-Moderatorenteam setzt sich aus Esther Sedlaczek und Experte Bastian Schweinsteiger zusammen. Die ARD-Kommentatoren beim Live-Spiel aus Leipzig sind Gerd Gottlob und Experte Thomas Hitzlsperger.

Bei Magenta TV werden Moderator Johannes B. Kerner und Experte Michael Ballack von den Spielen berichten. Außerdem sind die Magenta-Kommentatoren Jan Platte um 18 Uhr und Benni Zander um 21 Uhr dabei.

EM-Spiel heute 18.06. – Türkei gegen Georgien

Im EM-Fußballspiel zwischen der Türkei und Georgien wird die türkische Nationalmannschaft als Favorit betrachtet. Die Türkei gilt als zweitstärkstes Team in Gruppe F, während Georgien als EM-Neuling zu den größten Außenseitern der UEFA Euro 2024 zählt. Allerdings haben die Türken keinen guten Lauf bei Europameisterschaften und konnten nur eines ihrer letzten sieben EM-Spiele gewinnen, eine Serie, die bis zur Euro 2008 zurückreicht. Im direkten Vergleich liegt die Türkei vor Georgien mit 3 Siegen, 1 Remis und 1 Niederlage.

Die Türkei gilt als Favorit, weil sie die wertvolleren Nationalspieler im Kader haben, die zudem im Club auf hohem Niveau spielen. Einer der wichtigsten türkischen Nationalspieler ist Kapitän Calhanoglu, der mit Inter die italienische Meisterschaft gewinnen konnte. Der wertvollste Spieler der Georgiens ist Neapel-Star Kvaratskhelia, der bei der EM 2024 den Durchbruch auf großer Bühne schaffen könnte.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | BVB Stadion Dortmund | 18:00
Türkei - : - Georgien

EM-Spiel heute 18.06. – Portugal gegen Tschechien

In der letzten Partie des 1. Spieltags wird die portugiesische Nationalmannschaft als Sieganwärter gegen die tschechische Nationalmannschaft betrachtet. Die Portugiesen mit Superstar Cristiano Ronaldo könnten bei der EM 2024 um den Titel mitspielen. Allerdings hat Portugal 2 der letzten 4 Spiele verloren und wird sich bei der Europameisterschaft steigern müssen. Hingegen verlor Tschechien nur 1 der letzten 14 Länderspiele und ist in guter Form.

Portugal hat eine hochkarätig besetzte Mannschaft mit vielen Top-Stars wie Rafael Leao, Bernardo Silva, Ruben Dias, Bruno Fernandes und Nuno Mendes. Die bekanntesten Nationalspieler sind Portugals Kapitän Cristiano Ronaldo, der an seiner sechsten EM teilnimmt, und der 41-jährige Verteidiger Pepe, die zu den erfahrensten Akteuren gehören. Tschechien setzt auf Soucek, Schick, Hlozek und viele Spieler von Slavia Prag.

UEFA EURO 2024 | Spieltag 1 | Leipzig Stadium | 21:00
Portugal - : - Tschechien

Fußball heute – Stadion, Austragungsorte – In welchem Stadion wird heute gespielt?

Die EM Stadien/Austragungsorte heute:

Der Austragungsort der Partie Türkei gegen Georgien um 18:00 Uhr ist der Signal Iduna Park in Dortmund, der für die UEFA Euro 2024 in BVB Stadion Dortmund umbenannt wurde. Die Partie Portugal gegen Tschechien um 21:00 Uhr wird in der Red Bull Arena in Leipzig ausgetragen, die bei der EM 2024 Leipzig Stadium heißt.